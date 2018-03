Frana, oltre novanta sfollati a Castelnuovo di Campli

CAMPLI. La situazione della frazione di Castelnuovo di Campli assume contorni sempre più drammatici con il passare delle ore.

Gli sfollati, le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni hanno superato quota novanta. Nella giornata di oggi sono attesi i tecnici del Cnr e dell'Ispra per approfondire lo stato della frana e le potenzialità di estensione della stessa. Ci saranno anche i riflettori di Sky Tg24 con una diretta da Castelnuovo di Campli per far capire cosa è realmente accaduto.

Nella giornata di giovedì lo smottamento ha provocato il crollo di una cabina della media tensione dell'Enel alta circa 6 metri, un tratto di recinzione del cortile di un'attività produttiva, due rimesse e un tratto di circa 25 metri della strada comunale a due corsie. Il materiale franato sul fondo del dirupo ha ostruito il corso del torrente creando un piccolo invaso che si sta progressivamente alzando di livello.

Un ulteriore smottamento venerdì mattina ha reso ancora più rischiosa la posizione di una delle abitazioni prossime al precipizio, adesso a soltanto un metro dal baratro e a rischio di crollo imminente.

«Non c'è più tempo da perdere – ha sottolineato il sindaco di Campli, Pietro Quaresimale - la situazione è tragica. Rinnovo l'appello agli organi preposti perché si muovano velocemente, altrimenti si rischia di pregiudicare l'intero abitato. Con la presenza delle telecamere di Sky – ha proseguito il primo cittadino farnese – invito tutti i residenti domattina alle 11, di essere presenti. Dobbiamo essere numerosi per fare un appello agli organi di governo affinché intervengano subito».

Non una protesta ma una civile manifestazione del disagio che si è costretti a vivere dopo che una fetta di terra è stata inghiottita dalla frana. Nelle ultime ore la ditta incaricata dal Comune ha provveduto ad eseguire i lavori di ripristino del corso del fiume, garantendo il regolare deflusso delle acque con la rimozione del terreno e dei detriti che dopo la frana avevano ostruito il letto del fiume. Lavori che erano stati indicati nel corso del sopralluogo da parte dei Vigili del fuoco e della Protezione civile.

Nei giorni scorsi è stato sul posto anche il governatore Luciano D’Alfonso che ha faatto un sopralluogo scortato dalla Protezione Civile. Il sindaco Quaresimale ha fortemente insistito affinché venga stanziata una somma urgente e autorizzati i lavori immediati affinché si possa fermare il fenomeno franoso.

CIVITELLA DEL TRONTO LA FRANA NON SI FERMA

Non si ferma a Civitella del Tronto la frana in frazione Ponzano dove il fronte sta interessando sempre più abitazioni, stalle e aziende agricole. Una situazione drammatica, con cento sfollati e il Comune che lancia un vero e proprio grido d'aiuto attraverso tutti i canali, compresi i social.

«Stiamo aspettando l'arrivo dei tecnici del Cnr per un monitoraggio approfondito della frana, oltre a quello già effettuato - spiega il sindaco, Cristina Di Pietro - e grazie al quale individueremo con precisione il versante interessato dal movimento franoso oltre quello che riusciamo a vedere».

A Civitella preoccupa anche la frana in località Ripe dove le famiglie sfollate sono una decina.

«Stiamo gestendo i danni di maltempo e terremoto - conclude il sindaco - Abbiamo problemi nel borgo, monumenti inagibili. La situazione è difficile».