Tensione a Lanciano dopo manifestazione di CasaPound

ABRUZZO. La giornata del ricordo si trasforma nell’ennesima occasione per creare uno scontro culturale e fare sfoggio di estremismi. Forse per dare la prova di quanta strada non sia stata fatta in 80 anni.

Lo scorso 11 febbraio a Lanciano c’è stato un corteo di CasaPound che ha destato qualche attenzione da parte di alcuni cittadini e da altri è stata pesa come una sfida. In città si era discusso sulla opportunità di autorizzare la manifestazione proprio in un giorno così particolare.

Zona22, l’associazione politica e culturale vicina alla sinistra, sulla sua pagina Facebook ha scritto un duro post per criticare l’iniziativa degli antagonisti.

«La giornata del ricordo non può prestarsi ad utilizzi politici, in particolare da parte di risorgenti nostalgie fasciste, né può costituire riconoscimento di quanti hanno operato contro le libertà e a fianco delle barbarie naziste», scrive Zona22, «Detto questo siamo consapevoli del fatto che il corteo di oggi serva a Casa Pound per mostrare i muscoli, muscoli che si sgonfieranno domani quando i camerati chiamati a marciare da tutta la regione torneranno ognuno a casa loro e a Lanciano rimarranno i 5/6 di sempre. Ci sembra evidente che l'esperienza di Cp si è conclusa con la cacciata del democristiano Nico Barone( che ricordiamolo è stato menato proprio dai suoi camerati e non dalla controparte come sosteneva qualcuno )e che il nuovo leader non sia in grado di articolare frasi di senso compiuto in italiano, e poi ci vengono a parlare di italianità».

La cosa ovviamente non è piaciuta a CasaPound e poche ore dopo una telefonata di minacce sarebbe stata rivolta ad un attivista di Zona22 intimando la cancellazione del post.

La versione è quella di Zona22 nella quale si parla di «fascisti» in cerca di pretesti per uno scontro ma il tentativo di arrivare alla resa dei conti non è andato a buon fine.





«Nonostante avessimo più volte avvisato, nonostante parte della società abbia chiesto al sindaco di evitare una cosa del genere, è successo quello che ci aspettavamo», scrive Zona 22, «azioni come queste rivelano il volto di chi, di giorno indossa la maschera opportunista della destra sociale, impegnata quotidianamente nell'assistenzialismo selettivo con l'unico obiettivo di riacquistare una parvenza di credibilità nella comunità, mentre di notte porta avanti pratiche appartenenti a un passato che ci auguriamo di non dover più rivivere. Il fascismo, prima di essere un'ideologia è soprattutto una postura, un atteggiamento prevaricante e di chiusura dell'uno sull'altro, che discrimina e criminalizza la diversità e tenta di reprimere il dissenso e la libertà di opinione con la pratica dell'intimidazione».

Casapound smentisce ogni momento di tensione e qualunque volontà di scontro.

«Il nostro operato e i nostri volti sono ben noti a tutta la cittadinanza», dice CasaPound, «invitiamo pertanto tutti coloro che desiderassero chiarimenti o confronti a recarsi nella nostra sede nei giorni di apertura. Immaginiamo che la crescita del movimento e la manifestazione di ieri stiano mandando fuori di testa alcuni settori dell'antifascismo locale che non avendo più temi da affrontare tentano, vanamente, di screditare Casapound Italia».