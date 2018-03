Hotel Rigopiano, quinto giorno. Si punta tutto sulle cucine

FARINDOLA. Sono trascorsi 5 giorni dalla valanga che ha travolto, distruggendolo, l'hotel Rigopiano di Farindola ma la macchina dei soccorsi non si ferma neanche un attimo.

Anche questa notte, con l'ausilio delle fotoelettriche, tutti al lavoro nella speranza di trovare in vita ancora i dispersi che, al momento, sono 23.

Undici, in tutto, le persone sopravvissute, 6 le vittime (qui tutti i nomi aggiornati) con il sesto corpo di un uomo recuperato ieri. Si scava ancora con mani e pale e con l'utilizzo di sonde.

Non e' possibile, allo stato attuale, intervenire con mezzi meccanici.

Per i parenti dei dispersi sono ore di lunghissima ed estenuante attesa.

«Si lavora nei cunicoli, la gente potrebbe ancora resistere e questa e' la nostra speranza», dice Luca Cari, responsabile comunicazione dei vigili del fuoco. «Non ci fermeremo».

Uno dei punti dove non si è ancora arrivati è quella delle cucine. E’ li che i soccorritori ripongono le maggiori speranze e sperano di trovare i superstiti, tutti insieme. Arrivare in quella zona è adesso uno degli obiettivi delle squadre al lavoro che operano comunque su più fronti contemporaneamente.

Da un lato i Vigili del fuoco stanno avanzando all'interno della struttura lungo il percorso che ha consentito il ritrovamento dei 9 superstiti. Le difficoltà consistono nella necessità di aprire varchi attraverso murature di elevato spessore per accedere ai locali successivi. Parallelamente stanno operando sul fronte nevoso esterno per consentire l'apertura di ulteriori varchi sul lato opposto della struttura, per il raggiungimento e l'ispezione più rapida dei locali'.

Le difficoltà maggiori per le operazioni di ricerca rimangono legate al maltempo e alla viabilità anche perchè il senso unico alternato sulla strada che conduce al resort non agevola le operazioni.

Il rischio valanga permane su tutta la struttura anche se ieri e' passato da 4 a 3, comunque un livello elevato.

Domani, intanto, nella chiesa di San Nicola Vescovo di Farindola saranno celebrati i funerali di Alessandro Giancaterino, il 43enne capo cameriere vittima della valanga. La camera ardente e' stata allestita nella sala consiliare comunale. Alessandro era il fratello dell'ex sindaco di Farindola, Massimiliano Giancaterino. Sul fronte delle indagini riveste un certo rilievo la mail, acquisita agli atti dalla Procura di Pescara, nella quale alle 15.40 la direzione dell'hotel chiedeva al Comune di Farindola, alla Provincia e alla Prefettura un intervento urgente per riaprire la strada in modo da consentire agli ospiti - terrorizzati dalle scosse di terremoto e dal maltempo e decisi a rimanere all'esterno della struttura - di poter tornare a casa.





IL RITORNO A CASA DEI SUPERSTITI

Oggi potrebbe essere anche il giorno del ritorno a casa dei superstiti che si trovano in ospedale. Il primario di pediatria Giuliano Lombardi, ai microfoni di Agorà su rai 3, ha già annunciato che i bambini salvati stanno bene e verranno dimessi oggi



ORE 10.15 EX SINDACO: «SE AVESSI SAPUTO MI SAREI TAGLIATO UN BRACCIO»



«Se avessi saputo (della valanga che ha travolto l'hotel Rigopiano, ndr), mi sarei tagliato il braccio destro», ha detto ad Agorà Massimiliano Giancaterino, 'ex sindaco di Farindola che autorizzò l'ampliamento dell'hotel Rigopiano, nel quale ha trovato la morte il fratello Alessandro. «Ma non potevo saperlo. E sinceramente non me ne faccio una colpa, perchè abbiamo dato un'opportunità a tanta gente del paese. Ora non ci sto alla caccia a un responsabile come capro espiatorio».





ORE 10.20 SENEGALESE SPARITO AVEVA RESIDENZA A TORINO

Aveva da poco rinnovato il suo permesso di soggiorno, presso gli uffici della Questura di Torino dove risulta residente, Faye Dame, l'immigrato senegalese al lavoro all'hotel Rigopiano quando è stato travolto dalla valanga. L'uomo, 42 anni, aveva ottenuto il rinnovo del permesso esibendo il contratto di lavoro con l'albergo. Agli uffici della Questura risulta regolare in Italia dal 2009. Il nome di Faye Dame è stato inserito soltanto ieri nella lista dei dispersi della tragedia grazie alla testimonianza di una coppia abruzzese, ospite dell'albergo nei giorni precedenti alla valanga. La presenza dell'africano è stata poi confermata agli inquirenti dal direttore dell'hotel, Bruno Di Tommaso.





ORE 10.55. ALLE 17.40 PREFETTURA CONTATTO' DIRETTORE HOTEL A PESCARA

Alle 17,40 circa del 18 gennaio la Prefettura di Pescara avrebbe chiamato il direttore dell'hotel Rigopiano Bruno Di Tommaso per chiedere cosa stesse succedendo lassù, a seguito delle prime telefonate allarmate di Giampiero Parete. Di Tommaso, che si trovava però a Pescara, alla funzionaria della Prefettura avrebbe confermato di non avere notizie di valanghe, anche se non aveva sentito di recente gli operatori rimasti a Rigopiano.

Questa informazione sarebbe stata presa per buona dalla prefettura come “conferma” che tutto fosse a posto.

I successivi tentativi di Quirino Marcella, allertato da Parete, sarebbero così stati definiti come 'bufala', assieme ad altri falsi allarmi valutati nella giornata convulsa del 18.

Queste telefonate non sono state ancora acquisite dagli inquirenti, ma lo saranno a breve.

In procura a Pescara intanto è in corso un vertice tra magistrati e forze dell'ordine per fare il punto sulle indagini.







ORE 11. SI FERISCE VIGILE

Un vigile del fuoco che stava operando tra le macerie dell'hotel Rigopiano è rimasto lievemente ferito in un incidente avvenuto questa mattina. Il pompiere, mentre stava entrando all'interno della struttura per proseguire le ricerche dei dispersi, si è ferito ad una mano. Il vigile del fuoco è stato portato via in ambulanza, ma le sue condizioni non sono gravi.





ORE 11.18 L’ANGOSCIA DEI PARENTI: «POSSIAMO SOLO PREGARE»

Compie oggi 33 anni Alessandro Riccetti di Terni, disperso per la slavina che ha distrutto l'hotel Rigopiano, dove lavorava come receptionist. Di lui, che al momento non è né nella lista delle persone salvate né in quella delle vittime identificate, non si hanno più notizie da mercoledì, quando ha avuto gli ultimi contatti con la madre. "La preghiera è l'unica cosa da fare. Vi abbraccio" scrive oggi su Facebook Antonella Maria, la madre di Alessandro, a chi in queste ore le esprime la propria vicinanza.

La famiglia di Riccetti sta seguendo i soccorsi in Abruzzo e quella che doveva essere una giornata di festa per il compleanno è invece di attesa e di angoscia. La mamma e il fratello del receptionist laureato in Lingue sono in attesa di notizie da Pescara, dove vengono seguiti passo passo dalla prefettura e da una psicologa. "Tutto questo è inumano....." è invece il pensiero di una zia del giovane. Alla preghiera continua a chiedere di affidarsi anche Isabella, un'amica del trentatreenne alla quale aveva inviato un selfie scattato al Rigopiano poco prima che la struttura venisse travolta. La ragazza dal Brasile sta seguendo con apprensione la vicenda.







(23gen-8:45) #HotelRigopiano, #vigilidelfuoco tutta la notte al lavoro. Procede l'esplorazione dei locali investiti dalla valanga pic.twitter.com/akA6HQfAmM — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 23 gennaio 2017

ORE 12.52 MEZZI MECCANICI RIMUOVONO NEVE IN 'ZONE VERIFICATE'

L'attivita' di soccorso dei 23 dispersi ancora sotto le macerie dell'hotel Rigopiano si avvale oggi anche di mezzi meccanici grazie ai quali si potra' aumentare la velocita' di rimozione della neve. Ma il loro utilizzo e' limitato ad alcune zone gia' verificate a mano con sonde e pale dai soccorritori. E' quanto spiegano i vigili del fuoco. Essenzialmente i mezzi meccanici stanno lavorando intorno al perimetro dell'ex albergo e in alcune zone gia' verificate.

Il peso dei mezzi e le vibrazioni potrebbero infatti provocare crolli a danno dei soccorritori e delle vittime ancora sepolte sotto la coltre di macerie e neve. Essenzialmente questi mezzi sono adibiti a spostare neve e detriti liberando la zona e facilitando il lavoro dei soccorritori. A tutela di chi e' sul posto e' stato installato un radar in grado di anticipare movimenti e distacchi della neve a monte dell'area.







ORE 13.10 ANCORA NON RECUPERATA LA SESTA VITTIMA

Proseguono le operazioni per raggiungere ulteriori locali interni dell'Hotel Rigopiano: attività resa difficile dalla necessità di realizzare aperture nelle murature portanti per riuscire a passare da un ambiente a quello successivo. Sono in corso le operazioni per il recupero della sesta vittima, individuata ieri. Lo fanno sapere i vigili del fuoco. E' stata completata nel corso della notte la realizzazione di una ulteriore pista tra l'area di raccolta dei soccorritori e il fronte dell'albergo per agevolare l'attività e l'afflusso di ulteriori mezzi meccanici. Questi sono attualmente impegnati nella rimozione degli accumuli nevosi in prossimità dell'edificio particolarmente concentrata nella zona posteriore dell'albergo. Ancora sfavorevoli le previsioni meteo per la giornata e resta alto nella zona delle operazioni l'indice di rischio valanghe.





ORE 14.14 TROVATI VIVI TRE CUCCIOLI NELL'ALBERGO

Sono stati ritrovati vivi i tre cuccioli di pastore abruzzese, figli di Nuvola e Lupo: i carabinieri forestali li hanno scovati in buono stato tra le macerie dell'hotel Rigopiano. I genitori si erano salvati dal crollo ed erano scesi più a valle nei giorni scorsi.

ORE 15:15 ACQUISITI DOCUMENTI PIANO VALANGHE IN REGIONE

Le forze dell'ordine si sono recate negli uffici della Regione Abruzzo per acquisire tutta la documentazione relativa all'emergenza valanghe. Tra gli obiettivi degli inquirenti c'è quello di visionare il Piano valanghe che dovrebbe essere stato predisposto dagli uffici. Intanto, sempre negli uffici della Regione è in corso una riunione con il sottosegretario alla Protezione civile, Mario Mazzocca, proprio per esaminare e valutare la documentazione.

ORE 15:27 PM, INCHIESTA SU HOTEL E VIABILITÀ ACCESSO

«L'inchiesta è alle battute iniziali, non ci sono al momento scenari diversi da quelli che tutti possono immaginare», ha detto il procuratore aggiunto di Pescara, Cristina Tedeschini, sottolineando che tra i filoni di indagine vi sono quelli «relativi a circostanze e decisioni sull'apertura e lo stato di esercizio dell'hotel e sulla viabilità di accesso a quell'esercizio».

ORE 15:32 «INEFFICIENZE E RITARDI NELLE COMUNICAZIONI »

«Un certo numero di interlocuzioni e di comunicazioni ha avuto delle inefficienze e interferenze», ha spiegato Tedeschini specificando che «non tutte queste inefficienze tuttavia appaiono causalmente rilevanti. Tutto il tema delle comunicazioni, sia telefoniche che mail, whatsapp, de visu ecc, e dell'individuazione dei soggetti, e' importante nell'ambito della ricostruzione degli eventi. Che ci siano state disfunzioni e ritardi nel recepire l'importanza di una comunicazione telefonica e' un fatto, ma che questa sottovalutazione abbia avuto una relazione causale nell'efficacia delle operazioni di soccorso non e' cosi' certo al momento non tutto appare rilevante ai fini dell'indagine, anche se può essere giudicato male dai cittadini».





ORE 16.35 «RITARDO SOCCORSI DI UN’ORA»

«Tutti i ritardi, i fraintendimenti, le incongruenze e i problemi nella comunicazione che sono avvenuti nel post-valanga hanno avuto una rilevanza causale non epocale, provocando ritardi che verosimilmente sono di circa un'ora», ha detto ancora Tedeschini.

«Considerando tutta la tempistica alla quale abbiamo assistito nell'arrivo dei soccorsi - ha proseguito il procuratore aggiunto - possiamo constatare che l'incidenza del ritardo, torno a dire sul piano causale, non è di particolare rilievo».





ORE 17.14 TROVATA SETTIMA VITTIMA: E’ UNA DONNA

Sale a sette il bilancio ufficiale della valanga che si è abbattuta sull'hotel Rigopiano: i vigili del fuoco hanno individuato ed estratto poco fa dalle macerie il corpo di una donna. Il cadavere era in uno stanzino vicino alla zona della cucina e del bar.

Si sta invece ancora lavorando per liberare il corpo della sesta vittima, individuata nella giornata di ieri







ORE 17.30 PICCOLO EDOARDO INFORMATO DELLA MORTE DEI GENITORI

Il piccolo Edoardo Di Carlo, 8 anni, i cui genitori sono morti nella tragedia di Rigopiano è stato informato del decesso della madre e del padre e ha chiesto di restare in ospedale dove si sente protetto. Lo ha riferito il direttore sanitario dell'Ospedale di Pescara, Rossano Di Luzio, nel corso della lettura del bollettino sanitario. Il piccolo, una volta uscito dall'ospedale, sarà affidato al fratello maggiorenne. Saranno gli psicologi della Asl a valutare quando potrà lasciare la struttura sanitaria.

Samuel Di Michelangelo, 7 anni, i cui genitori sono tra i dispersi, è al corrente della situazione, ma «penso che Samuel stia aspettando i genitori», ha osservato Di Luzio.

Samuel nelle prossime ore potrebbe lasciare l'ospedale ed essere affidato ai nonni. La permanenza dei due bimbi in pediatria, ha spiegato Di Luzio, «è dovuta solo a una continuità di protezione psicologica». I bimbi, infatti, sono in buone condizioni di salute.





ORE 18.06 PROCURA, CAPITOLO VALANGA PEZZO IMPORTANTE INDAGINE

«Tutto il materiale documentale che rappresenta l'organizzazione della problematica valanga, a partire dalla legge della Regione Abruzzo, e' quasi completamente acquisito», ha detto Tedeschini sottolineando che «il capitolo valanga e' un pezzo importante di questa indagine».





ORE 18.10 BOLLETTINO SANITARIO

Giampiero Parete, uno dei due scampati immediatamente dopo la valanga di Rigopiano, con la moglie Adriana Vranceanu e i due figli, Ludovica, 6 anni, Gianfilippo, 8, sono stati dimessi dall'ospedale di Pescara. Così come Francesca Bronzi, che ha lasciato la struttura sanitaria pochi minuti fa. Degli adulti è rimasto solo Giampaolo Matrone, sottoposto a intervento chirurgico al braccio destro mercoledì. «Il paziente - si legge nel bollettino - presenta esami ematochimici in leggero miglioramento. L'intervento è consistito in una fasciotomia ed è durato circa un'ora e un quarto. Nelle prossime 24-48 ore verrà valutato il trasferimento presso l'ortopedia». «Il braccio aveva subito una compressione - ha spiegato Di Luzio - e presentava un fenomeno di edema. L'intervento è consistito in un alleggerimento». Il prossimo bollettino sanitario è per domani, martedì 24 gennaio, alle 16.





ORE 18.15 BLACKOUT AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PENNE

Da alcuni minuti sono saltate le luci al Palasport di Penne, dove si trova il centro operativo dei soccorsi per la sciagura dell'hotel Rigopiano. Il campo di gioco e la gradinata sono sprofondati in un buio interrotto solo dalle luci dei display dei computer e dai fari delle troupe televisive.