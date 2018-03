HOTEL RIGOPIANO, MORTI IN 5, SCAMPATI IN 11, DISPERSI 23

RIGOPIANO. Notte di frenetico lavoro dei soccorritori che non hanno smesso un solo secondo di lavorare, aprire varchi e tagliare muri e pareti per cercare di tirare fuori le persone ancora in vita sotto l’Hotel Gran Sasso di Rigopiano abbattuto da una violenta slavinail 18 gennaio scorso nel primo pomeriggio.

Il bilancio si aggiorna ora di minuto in minuto col crescere delle persone estratte ed è una continua alternanza di gioia e dolore, vita e morte.

Il bilancio aggiornato alle 7.50 di stamane è di 4 morti .

Sale a quattro - due donne e due uomini - il bilancio ufficiale dei morti: i soccorritori hanno infatti trovato fra le macerie il corpo di una seconda donna, dopo quella individuata in precedenza questa notte.

I vigili del fuoco hanno recuperato in totale due donne durante il lavoro delicatissimo tra la tarda serata e questa mattina.

Si tratta di un bilancio provvisorio delle vittime perchè sono ancora una ventina le persone che secondo diverse fonti ufficiali sono certamente ancora sepolti.

#HotelRigopiano #vigilidelfuoco #USAR hanno individuato una donna e due bambini. in totale da recuperare ancora 8 persone. pic.twitter.com/1NI3e4KOmT — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 20 gennaio 2017

I SUPERSTITI

I superstiti recuperati vivi sotto le macerie:

Adriana Vranceanu, 37 anni, (moglie di Parete) e il figlio Gianfilippo sono stati i primi ad essere stati estratti il 20 gennaio, venerdì mattina, e sono arrivati all’ospedale di Pescara nel primo pomeriggio.

Nella serata del 20 gennaio sono arrivati altri tre bambini: Ludovica Parete (che si è ricongiunta così ai suoi parenti già in salvo), Edoardo Di Carlo, 9 anni di Loreto e Samuel Di Michelangelo, 7 anni.

Sabato mattina, 21 gennaio, poco dopo l’alba, in ospedali a Pescara sono arrivati Francesca Bronzi 25 anni di Montesilvano e i fidanzati di Giulianova Vincenzo Forti di 25 anni e Giorgia Galassi di 22 anni.

La Prefettura, dopo aver contattato i parenti, aveva annunciato il nome di altre persone vive già individuate. Si tratta di Stefano Feniello di 28 anni (fidanzato della Bronzi già estratta), Giampaolo Matrone di 33 anni di Roma è stato ricoverato in ospedale ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al braccio.

Di Feniello non c'è alcuna notizia.



LE VITTIME

Le vittime accertate al momento sono 5 (tre uomini e 2 donne). Solo tre i corpi già identificati quelli di Alessandro Giancaterino, dipendente dell’hotel Rigopiano e Gabriele D’Angelo, 30 anni, cameriere del resort. Deceduta anche Nadia Acconciamessa, mamma del piccolo Edoardo salvato ieri.

Le ultime due sono Sebastiano Di Carlo, 49 anni, di Loreto Aprutino (Pescara), e di Barbara Nobilio, di 51 anni, anch'essa di Loreto Apritino.





SENTITE ALTRE VOCI

Da sotto le macerie e la neve dell'hotel Rigopiano arrivano altre voci. I soccorritori stanno cercando di raggiungerli ma il lavoro non è facile perchè i detriti e la neve creano difficoltà aggiuntive. Secondo quanto appreso, le voci intercettate non sono state pero' ancora localizzate nella struttura. Le squadre impegnate sul posto sono all'opera per identificare altri eventuali superstiti oltre alle 5 persone gia' identificate e i cui nomi sono stati ufficializzati alle famiglie e agli organi di stampa dalla Prefettura di Pescara.



Viene rilevato che il fatto che le voci dei cinque arrivino da una stessa area non equivale a dire che quelle persone siano riunite in un ambiente piu' contenuto. E la sensazione riportata e' proprio quella di trovarsi a che fare con un'operazione di recupero che non coinvolga un solo ambiente. Del resto lo stesso Prefetto di Pescara, Francesco Provolo, poco prima di mezzanotte aveva riferito nel corso di un breve punto stampa tenuto all'esterno del pronto soccorso dell'ospedale di Pescara aveva riferito di operazione di recupero in corso di una persona sopravvissuta - e sarebbe la sesta - che pero' si troverebbe in un punto diverso dell'albergo rispetto alle altre 4 ugualmente individuate e con le quali i soccorritori sono in contatto da ore.





Le difficoltà, spiegano i soccorritori, derivano proprio dal fatto che il luogo in cui si muove fortemente cedevole e soggetto ad un nuovo rischio valanghe.

Si teme infatti che la gran massa di neve che si e' accumulata nella zona nei giorni precedenti possa muoversi, scivolare ancora e andare a pesare ancor piu' su strutture molto pericolanti e che finirebbero per accrescere il rischio di crolli su quanti sono intrappolati e su chi sta operando da ore e ore per tirarli fuori.





ORE 10.47 DUE SOCCORRITORI PRONTI AD ENTRARE CON MOTOSEGHE

Adesso i soccorritori sono impegnati a fare dei grandi buchi per permettere l'accesso di due persone con le motoseghe e forare il tetto. «La zona dove lavoriamo e' quella del corpo centrale a un piano intermedio al di sopra della spa», dice

Riferendosi alle persone estratte stanotte apparentemente "sono in condizioni fisiche non particolarmente serie anche se naturalmente hanno problemi di ipotermia", ha detto ancora Walter Milan.





ORE 10.53 LE VITTIME SALGONO A 5

Il cadavere di un uomo è stato recuperato dai soccorritori sotto le macerie dell'albergo di Rigopiano. Si tratta del terzo corpo senza vita estratto tra la notte e stamani.

Il bilancio ufficiale delle vittime sale dunque a cinque.



ORE 11.10 SAMUEL, NOTTE IN OSPEDALE CON LA NONNA

«Samuel ha trascorso la notte nell'ospedale di Pescara accanto alla nonna materna, sedato, e sotto la stretta tutela degli psicologi. I medici ci hanno spiegato come comportarci: non dobbiamo fare alcun riferimento specifico alla tragedia, ma lasciare che sia il bambino a raccontare i fatti», rivela Alessandro Di Michelangelo, fratello del papà di Samuel, Domenico, disperso con la moglie Marina Serraiocco nella slavina che ha distrutto l'albergo di Farindola. '«Mio fratello e mia cognata non compaiono nella lista dei superstiti, ma so che i soccorritori continuano a scavare, e voglio continuare a sperare: Domenico e la moglie erano, sono, molto apprensivi con il figlio, 'non andare lì, stai attento, non ti muovere', spero che anche in quei momenti fossero vicini al bambino'».



ORE 11.12 MAGISTRATI SUL LUOGO DELLA TRAGEDIA

Il procuratore aggiunto di Pescara Cristina Tedeschini e il sostituto Andrea Papalia si stanno recando all'hotel Rigopiano di Farindola, accompagnati dai carabinieri forestali, per effettuare un sopralluogo. I due magistrati hanno aperto un'inchiesta, al momento non ci sono indagati, nella quale i reati da perseguire sono quelli di omicidio plurimo colposo e disastro colposo. Ieri erano stati sequestrati alcuni documenti in Provincia e in Prefettura, tra cu il Piano neve dell'Ente e i bollettini meteo degli ultimi giorni. Nella stessa giornata era emerso che una turbina della Provincia era fuori usa. Sempre ieri i magistrati avevano ascoltato diverse persone in qualita' di testimoni.





ORE 11.20 SI CERCANO TRACCE CELLULARI,È CORSA CONTRO TEMPO

Ieri sera, intorno alle 22, il gatto delle nevi è riuscito a portare sul posto le strumentazioni elettroniche che vengono abitualmente utilizzate dalla Polizia per la geolocalizzazione dei cellulari e che sono state posizionate nella mansarda dell'albergo per catturare i segnali provenienti da una lista di undici cellulari forniti dalla squadra mobile di Pescara e appartenenti ai dispersi. Le strumentazioni, nonostante il buio, il freddo e la neve, hanno consentito di individuare il punto preciso in cui scavare, dando una traccia preziosa ai soccorsi. E' stata così tratta in salvo una persona ferita e sono stati recuperati i tre cadaveri già estratti. Anche le Fiamme Gialle presenti sul posto stanno utilizzando sistemi che consentono di localizzare i telefoni cellulari per indirizzare le ricerche verso aree circoscritte. In particolare sono stati rilevati segnali di due utenze intestate ad ospiti della struttura provenienti dallo stesso punto in cui sono stati individuati alcuni superstiti. Il sistema in uso alla Gdf prevede che, una volta acquisite le utenze in uso ai dispersi, venga avviato il monitoraggio: la localizzazione di precisione consente di individuare il target nel raggio di un metro.





ORE 11.20 SUPERSTITE OPERATO A UN BRACCIO

Uno dei sopravvissuti di Rigopiano e' stato sottoposto all'ospedale di Pescara a un intervento chirurgico all'arto superiore. Lo ha comunicato il direttore sanitario, Rossano Di Luzio, nel corso della conferenza stampa. Si tratta di un adulto al quale i sanitari hanno riscontrato un problema di "compressione" al braccio. Complessivamente, le 9 persone superstiti stanno bene, sono assistite da medici e psicologi. Il prossimo bollettino medico sara' diramato alle 17,30.

ORE 11.36 NON SI SENTONO VOCI MA C’E’ SPERANZA

La speranza - si apprende da alcuni soccorritori - e' ancora tanta anche se in questo momento non si sentono voci, anche perche' la neve e' un ottimo isolante acustico. Solo del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (Cnsas) sono all'opera 60 tecnici specializzati, con turni di 14 ore a squadra. L'ultimo cambio c'e' stato alle 6.30 di stamane.









ORE 12.00. SOPRAVVISSUTO OPERATO AL BRACCIO

E' stato operato al braccio destro Giampaolo Matrone, il 34enne di Monterotondo, cittadina alle porte di Roma, estratto vivo nella notte assieme ad altre 3 persone dalle macerie della hotel Rigopiano, a Farindola. La intervento chirurgico e' durato circa un'ora. Il ragazzo e' sotto osservazione presso l'Unita' Operativa di Rianimazione dell'ospedale di Pescara. Le sue condizioni, riferiscono i medici della struttura, sono discrete. Matrone e' stato estratto nella notte dal resort alle pendici del Gran Sasso, dove si trovava in compagnia della moglie, la 32enne Valentina Cicioni, della quale, al momento, non si hanno ancora notizie.



ORE 12.13 MANUTENTORE: CHIAMAVO MA NESSUNO HA RISPOSTO

«Ho cercato di chiamare qualcuno fino a quando ha fatto buio. Ma nessuno rispondeva. Poi ha continuato a nevicare, è venuto giù un altro mezzo metro di neve. Era troppo rischioso rimanere là». Fabio Salzetta, il manutentore dell'hotel Rigopiano, racconta per la prima volta quei momenti maledetti. «Erano tutti raggruppati nella speranza di andarsene ma non avevamo paura, nessuno si immaginava che potesse succedere una cosa così». Ma cosa ricordi? «Neve, neve e basta».





ORE 13.00 «TENEVO MIA MOGLIE PER MANO POI PIU’ NULLA»

Mano nella mano con la moglie, Valentina Cicioni, fino a quando i vigili del fuoco lo hanno salvato. Lo ha raccontato ai suoi soccorritori Giampaolo Matrone l'ultimo dei superstiti arrivato poco dopo le 8 all'ospedale di Pescara. «Le stringevo la mano e le parlavo per tenerla sveglia perché volevo che rimanesse sempre vigile. La chiamavo, poi a un certo punto non l'ho sentita più e ho capito che mi stava lasciando». Vicino a lui, Matrone ha raccontato di un'altra donna che non dava segnali di vita.

Alcune ore dopo però questa circostanza sarebbe stata smentita così come sta accadendo troppo spesso in questa vicenda.



ORE 13.50 STEFANO NON ARRIVA, L'APPRENSIONE DEI FAMILIARI

«Ieri sera abbiamo saputo che Stefano era nel gruppo dei 5 superstiti in viaggio verso Pescara, ma ne sono arrivati solo 4. Nessuno ci fa sapere niente, apprendiamo informazioni solo dai giornalisti. Nessuno si degna di dirci nulla». Lo hanno detto il padre e i parenti di Stefano Feniello, il ragazzo che era andato all'hotel Rigopiano per festeggiare il suo compleanno insieme alla fidanzata Francesca Bronzi, arrivata in ospedale questa mattina presto. Il nome di Stefano Feniello faceva parte della lista resa nota ieri sera delle cinque persone estratte dall'hotel Rigopiano. Apprensione dei familiari del ragazzo davanti al pronto soccorso, e all'arrivo delle ambulanze la speranza si alimenta. In una circostanza, il padre Alessio, prima che si aprissero le porte del mezzo ha urlato "Stefano, Stefano".





ORE 14 ANCORA INCERTEZZA SUI NUMERI. LA PREFETTURA SMENTISCE I NUMERI CONOSCIUTI

Secondo la Prefettura il giorno della valanga erano presenti ben 39 ospiti, un numero che in questi giorni è oscillato più volte, dalle 32 fino alle 40.

Secondo l’ultimo bollettino delle 14 sono 9 le persone estratte dalla macerie, 2 quelle tratte in salvo la prima sera in auto, 5 le vittime e 23 ancora i dispersi.

Secondo il sindaco di Farindola c’erano invece 11 dipendenti dello staff e 24 clienti, ossia 35 persone. Un balletto di cifre che non è stato ancora chiarito fino in fondo anche perhcè, dicono dalla prefettura, in quanto la lista ufficiale viene redatta dalla lista ufficiale degli ospiti della struttura e da altre segnalazioni, comunque ricevute e la cui composizione e’ soggetta a continue verifiche. Come successo in altri eventi, ad esempio, persone considerate disperse in base a una segnalazione e risultanti in un elenco, sono state ritrovate altrove e senza essere state coinvolte.



ORE 15.30 I BIMBI SONO PSICOLOGICAMENTE PROVATI

«I bambini stanno fisicamente bene, hanno superato quella leggera ipotermia, ma psicologicamente sono provati», ha detto Tullio Spina, primario del reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara, a proposito di Samuel ed Edoardo. I piccoli attendono di conoscere le sorti dei rispettivi genitori.



ORE 15.45 IN OBITORIO I CORPI DELLE 3 VITTIME

Sono arrivati all'obitorio i corpi delle altre tre vittime di Rigopiano. Si tratta di due donne e un uomo. E' in corso il riconoscimento da parte dei familiari e i primi accertamenti medico legali. Le salme delle cinque vittime sono tutte a Pescara.

ORE 15.49 MARCELLA E SOCIO HOTEL ASCOLTATI IN QUESTURA

Quintino Marcella, il noto cuoco e ristoratore di Silvi e professore di Cucina all'Istituto Alberghiero di Pescara, il primo a ricevere la richiesta d'aiuto via telefono da Giampiero Parete, uno dei sopravvissuti alla valanga di mercoledì scorso all'Hotel Rigopiano di Farindola, è stato ascoltato ieri in Questura su quanto accaduto mercoledì scorso, subito dopo l'allarme. Con lui è stato ascoltato anche il direttore dell'hotel, Bruno Di Tommaso. Quest'ultimo aveva lasciato Rigopiano la sera del 17, il giorno prima, quando la strada era ancora facilmente percorribile. Ha raccontato quanto chiesto dalla proprietà agli uffici pubblici per liberare la strada e gli sviluppi della mattinata. «Quando andrò in Procura ovviamente non potrò che ribadire quello che è accaduto, dicendo che tutti coloro che sono in un centralino di emergenza e pronto intervento, devono si accertare la veridicità dell'allarme, ma allo stesso tempo dopo aver verificato agire e in fretta perché per minuti di mancato intervento, possono accadere tante cose», ha spiegato Marcella, che ha poi ribadito che il suo allarme all'inizio fu sottovalutato.







ORE 15.56 «FRANCESCA CHIEDE DI STEFANO»

«Francesca chiede di Stefano» . Lo dice il padre di Stefano Feniello, il ragazzo disperso a Rigopiano, che riferisce di aver parlato con i genitori di Francesca Bronzi, fidanzata del giovane, ricoverata all'ospedale di Pescara in buone condizioni. «Se chiede di mio figlio - racconta il padre del ragazzo - immagino che non sappia cosa sia accaduto a Stefano». I due fidanzati erano all'Hotel Rigopiano per festeggiare il compleanno del giovane.







ORE 17.13 TRAUMI EVIDENTI SULLE VITTIME RITROVATE

A parte il primo corpo estratto, che era sommerso dalla neve all'interno dell'hotel ma travolto dalla valanga, finora i primi cadaveri rintracciati presentano quasi tutti traumi da compressione o schiacciamento, secondo i soccorritori simili a quelli di un terremoto. Gli altri sono stati ritrovati all'interno del crollo in stanze o intercapedini, perchè bisogna tener conto che la valanga ha schiacciato il tetto sui due piani della struttura. L'autopsia dovrà anche chiarire se tra le cause di morte ci sia anche l'assideramento. L'assideramento provoca una congestione di sangue verso gli organi interni, una vaso costrizione negli arti, che una semplice ricognizione esterna non è da sola in grado di stabilire.





ORE 17.20 L’AMICO DELLA VITTIMA: «UCCISO DALLA MONTAGNA CHE AMAVA»

«Gabriele era di Penne e adorava la sua terra, le sue montagne, ogni volta che tornavo da Milano facevamo delle lunghissime passeggiate. E' incredibile che proprio la montagna lo abbia ucciso». Diego Carota era un grande amico di Gabriele D'Angelo, il cameriere di 31 anni morto nel disastro dell'hotel Rigopiano, dove lavorava «e ne era molto orgoglioso».

D'Angelo era da lungo tempo un volontario della Croce Rossa Italiana (Cri), come Carota, suo coetaneo, «e se non fosse capitato a lui adesso sarebbe con noi a dare una mano qui, con l'altruismo oltre ogni limite che aveva. Sarebbe stato tra i primi a muoversi. Aveva avuto una benemerenza della Protezione civile per il volontariato dopo il terremoto dell'Aquila».

Gabriele secondo l'amico era conosciuto da tutti per la sua attività sociale, specie con gli anziani e i bambini. «Ho ricevuto tantissimi messaggi di cordoglio - dice l'amico, commosso, parlando con l'ANSA -, gli volevamo tutti molto bene».



ORE 17.47 TERZA VITTIMA ACCERTATA

Identificata la terza vittima della tragedia di Rigopiano. Si tratta di Nadia Acconciamessa, mamma del piccolo Edoardo Di Carlo, ricoverato in ospedale, e moglie di Sebastiano Di Carlo, ancora disperso. Lo ha confermato il direttore sanitario dell'ospedale di Pescara, Rossano Di Luzio, durante il bollettino sanitario. In corso il riconoscimento delle altre due salme arrivate oggi in ospedale





ORE 17.55 GEOLOGI: «ECCO LE COSE CERTE SULLA VALANGA»

«L’unica informazione attualmente certa», dice l’Ordine regionale dei Geologi, «è che l’Hotel, nonostante fosse ubicato in area dove la Carta Storica delle Valanghe della Regione Abruzzo non indica precedenti eventi, a seguito delle abbondanti nevicate di questi giorni è stato interessato da una “valanga polverosa” eccezionale, innescata da fattori concomitanti, che con la sua imponente energia e velocità ha impattato sulla struttura distruggendola.

Solo a seguito dello scioglimento della neve si potranno fare gli opportuni rilievi in situ e determinare se, in concomitanza dell’evento valanghivo, si siano innescati anche fenomeni idrogeomorfologici che però al momento non sono assolutamente riscontrabili».

L’Ordine dei Geologi, nel contempo, esprime anche una forte preoccupazione per le conseguenze che lo scioglimento delle nevi avranno sul nostro territorio, già interessato da un diffuso dissesto idrogeomorfologico.







ORE 18.37 DA LUNEDI’ POSSIBILI DIMISSIONI

A partire da lunedi' prossimo i superstiti di Rigopiano ricoverati a Pescara potrebbero lasciare l'ospedale. Lo ha comunicato il direttore sanitario della struttura, Rossano Di Luzio.

«Ad eccezione del paziente operato al braccio - ha sostenuto il medico - per tutti gli altri valuteremo la possibilita' delle dimissioni. I bambini stanno bene e saranno trasferiti tra poco nel reparto pediatria».

Le altre due salme giunte all'obitorio di Pescara sono ancora oggetto di accertamento giudiziario per questo le generalita' dei deceduti non sono state rese note. Per la giornata di oggi non sono previsti altri arrivi all'ospedale del capoluogo.



ORE 18.41 ANDIAMO AVANTI FINO A QUANDO NON LI TROVIAMO TUTTI

«Andremo avanti sempre, finché non li troviamo tutti. Potrebbero ancora esserci delle persone in vita là sotto. Ma in vita o non in vita, non importa, non possiamo dare nulla per scontato. Ci sono delle famiglie che aspettano», ha detto il soccorritore Luca Giai Arcota, appena tornato a Penne (Pescara) da un turno di ricerche sotto le macerie dell'hotel Rigopiano. «Oggi abbiamo fatto un lavoro mostruoso, eccezionale - ha detto -. Siamo in 90 solo noi del Soccorso alpino, oltre a una quarantina di vigili del fuoco e una decina di finanzieri almeno».







ORE 19.05 ZONE DELL’HOTEL RIMASTE INTATTE

«La signora che abbiamo estratto ieri per prima cosa ci ha chiesto 'che giorno è?'. In una condizione del genere si perde la cognizione del tempo. Ma loro da sotto ci sentono, mentre noi non possiamo sentire loro». Un operatore del Soccorso alpino nazionale, Luca Giai Arcota, racconta alcuni dettagli e circostanze della sciagura sul Gran Sasso pescarese.

«Oggi abbiamo fatto una decina di varchi nuovi, oltre ai 15 di ieri - ha riferito - e dai buchi siamo entrati con i caschi con le pile frontali per illuminare dove è più buio. Ci sono ambienti rimasti assolutamente come prima dell'impatto della valanga - come la sala biliardo dove ieri abbiamo trovato diversi sopravvissuti - altri con una parete di neve al posto del muro. In alcuni si riesce a stare in piedi, in altri no. Facciamo molta attenzione a non provocare ulteriori crolli e delle sentinelle all'esterno ci avvertono se c'è il rischio di nuove valanghe. In quel caso usciamo subito, dalle vie di fuga che abbiamo individuato in precedenza. La neve con la pioggia si è solidificata ed è più dura - ha detto Arcota -, quindi usiamo le pale di ferro per romperla».







ORE 23.00 . IL CASO FENIELLO

Dramma nel dramma per la famiglia di Stefano Feniello, 28 anni, fidanzato di Francesca Bronzi (già estratta in buono stato ed attualmente in ospedale) che per quasi 24 ore ha atteso l’arrivo del ragazzo in ospedale. Venerdì sera una agenzia Ansa delle 23.16 lo indicava come uno dei 5 superstiti individuati nell’hotel ma non ancora liberato. L’agenzia scriveva che i nomi erano stati annunciati «dopo la comunicazione ai familiari da una funzionaria della protezione Civile su indicazione del Prefetto Francesco Provolo di Pescara all'esterno dell'ospedale».

In realtà nella lista ufficiale letta all’uscita del pronto soccorso dalla funzionaria il nome di Feniello non c’è ma il quinto nome era quello di Edoardo Di Carlo, il bimbo già estratto dalle macerie e già in ospedale mentre si dava lettura della lista delle persone da estrarre.

Dopo che per tutta la giornata la famiglia ha chiesto notizie sulla sorte del ragazzo, risposte sono arrivate solo nel tardo pomeriggio di oggi, dal vice ministro Bubbico che ha spiegato che il nome di Stefano non era stato ancora mai inserito nella lista dei vivi individuati e non era mai stato comunicato.

Alle 19.43 di oggi, sabato 21 gennaio, l'Ansa ribadisce nuovamente che Feniello è «nella lista di quelli individuati che dovevano essere estratti ma del quale al momento non ci sono notizie».



ORE 00.01 . IDENTIFICATE LE ALTRE DUE VITTIME ESTRATTE SABATO MATTINA

Sono state riconosciute altre due vittime della tragedia dell'hotel Rigopiano. Lo comunica l’agenzia Ansa. Si tratta di Sebastiano Di Carlo, 49 anni, di Loreto Aprutino (Pescara), e di Barbara Nobilio, di 51 anni, anch'essa di Loreto Apritino.