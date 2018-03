Hotel Rigopiano, largo alla speranza ma bisogna fare in fretta

FARINDOLA. Dopo una notte di ricerche in condizioni estreme sono stati tutti estratti vivi nella tarda mattinata di oggi i 6 superstiti ritrovati dai soccorritori sotto le macerie dell'Hotel Rigopiano.

Sono tutti in buone condizioni, ha riferito Marco Bini della Guardia di Finanza, tra loro ci sono due bambine. Il recupero é avvenuto in due momenti con due interventi: nel primo sono state estratte 6 persone, tre uomini e un bambino.

Nel secondo altre due persone, che devono ancora essere identificate. Alcuni di loro sono già all'ospedale di Pescara.

I soccorritori confidano di trovare altre persone vive. La mamma e la bimba estratte vive hanno saputo proteggersi e reagire. «Probabilmente oltre ad accendere un fuoco avevano qualcosa da mangiare con loro», ha raccontato il soccorritore della Gdf Marco Bini che ha estratto mamma e figlia.



«Mentre noi stavamo scavando questo varco loro ci sentivano. La speranza ora è quella di ritrovare altre persone in vita anche se non abbiamo avuto altri segnali o sentito rumori».

«Il locale dove abbiamo trovato i superstiti era grande e c'era molta aria», insomma una sorta di 'igloo'. Lo stesso vicebrigadiere delle Fiamme Gialle riferisce che i soccorritori hanno trovato «tanti piccoli fuochi», e hanno visto del fumo: «c'era un odore fortissimo» e il fumo pur essendo un segnale che c'e' ossigeno per la combustione non e' un segnale positivo perche' consuma l'aria di eventuali ulteriori superstiti. Riguardo alle condizioni degli otto che salvati stamane, Dini ha affermato che «non sembrano in condizioni particolarmente gravi».





ORE 12.19 DONNA ESTRATTA PORTATA IN OSPEDALE

Una donna è stata estratta dalle macerie ed è stata portata all’ospedale di Pescara. Le 6 persone vive sono due donne, una bambina, un bambino e 2 uomini.







ORE 12.50 I SOPRAVVISSUTI STANNO BENE E AIUTANO I VIGILI PER RITROVARE GLI ALTRI

Uno dei due dipendenti dell'hotel Rigopiano che sono fortunosamente scampati alla tragedia, un manutentore dell'albergo, e' tornato in quota insieme ai soccorritori per aiutarli nella ricerca dei superstiti.

Con lui anche la donna estratta viva dopo quasi 48 ore. Insieme stanno indirizzando i vigili del fuoco nelle aree dell'hotel dove si trovavano i clienti prima della slavina, per accelerare le operazioni di soccorso.







ORE 12.55 . ARRIVATI IN OSPEDALE

E' arrivato all'ospedale civile di Pescara intorno alle 12.30 il primo superstite estratto vivo dalle macerie dell'hotel Rigopiano di Farindola. Dalle macerie dell'hotel Rigopiano sono stati estratti una donna e la figlia. Entrambe sembrerebbero in condizioni discrete e sono state già avviate in ospedale con un elicottero che sta atterrando in questo momento.

ORE 13.00 IN TOTALE 8 PERSONE TRATTE IN SALVO E IN DISCRETE CONDIZIONI

Dalle macerie dell'hotel Rigopiano sono stati estratti una donna e la figlia. Entrambe sembrerebbero in condizioni discrete e sono state già avviate in ospedale con un elicottero. La bambina recuperata viva dopo quasi due giorni nell'hotel Rigopiano viene trasportata in questi minuti all'ospedale dell'Aquila, a differenza della donna che e' gia' stata ricoverata a Pescara.

A quanto si apprende, le condizioni della bimba sarebbero piu' serie, e questo ha reso necessario il ricovero nell'ospedale del capoluogo abruzzese.







ORE 13.40 SUPERSTITI RITROVATI IN CUCINA FORSE HANNO ACCESO FUOCO

«Probabilmente oltre ad accendere un fuoco avevano qualcosa da mangiare con loro», ha raccontato il soccorritore della Gdf, Marco Bini, che ha estratto mamma e figlia. «Mentre noi stavamo scavando questo varco loro ci sentivano. La speranza ora è quella di ritrovare altre persone in vita anche se non abbiamo avuto altri segnali o sentito rumori», spiega.

Un altro soccorritore ha spiegato che tra le macerie ad un certo punto hanno visto filtrare del fumo poi avvertito anche dai cani che sono stati preziosissimi.

Le 8 persone estratte vive si sarebbero trovate pare tutte nella stessa zona. I primi sei di certo erano sotto una cavità ricavata da una trave che ha permesso loro di respirare e forse di accendere fuoco per riscaldarsi. Trovandosi in cucina potrebbe darsi che siano riusciti anche a recuperare viveri.







ORE 13.55 DUE FERITI IN RIANIMAZIONE A L’AQUILA

All'ospedale di L'Aquila sono stati approntati due posti in rianimazione per accogliere due dei feriti rimasti intrappolati nell'albergo Rigopiano di Farindola. Un elicottero del 118 dell'ospedale si e' levato in volo verso le 13.00 per raggiungere la localita' colpita dalla slavina. Tutto e' pronto per assistere i due superstiti di Farindola.







ORE 14.00 «SALVATI FELICISSIME E SENZA PAROLE»

«Appena ci hanno visto erano felicissime e non sono riuscite a parlare. Dagli occhi si capiva che erano sconvolte positivamente per averci visto», cosi il soccorritore alpino della Guardia di Finanza Marco Bini racconta gli attimi del salvataggio della mamma e della figlia.

«Le abbiamo trovate nel vano cucina, e poi abbiamo salvato le altre persone», dice Bini.

Le persone di apprende ora sono state salvate in due interventi diversi.

E' quanto hanno reso noto i soccorritori della Gdf. Nel primo intervento sono state trovate 6 persone, tre uomini, una donna e due bambini. Nel secondo altre due persone, che devo ancora essere identificate.







ORE 14:09 MAMMA E FIGLIA IN OSPEDALE

Due le persone estratte dall'hotel Rigopiano e arrivate all'ospedale di Pescara. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di mamma e figlia e sarebbero in buone condizioni di salute. Il personale sanitario in questo istante si sta occupando di loro. Si attende l'arrivo di altre quattro persone.





ORE 14.11 LA NEVE LI HA PROTETTI

Il ritrovamento delle 8 persone vive ha galvanizzato i soccorritori. Dopo interminabili ore di ricerca senza novità positive e dopo i due cadaveri trovati ieri, è arrivata una bella iniezione di ottimismo. Applausi e frasi di gioia nei momenti in cui via via i superstiti sono stati tratti in salvo. «Adesso li salviamo tutti», ha gridato qualcuno tra la gioia incontenibile.







ORE 14.26 ALLERTATO ANCHE OSPEDALE DI L’AQUILA

E' stato deciso di trasferire i feriti di Farindola all'ospedale di Pescara, designato come presidio di riferimento. L'ospedale di L'Aquila resta pero' allertato, con due posti letto pronti in rianimazione, e diventa quindi struttura di seconda opzione. Tutto lo staff ospedaliero aquilano, in ogni caso, e' mobilitato nel caso di eventuale arrivo di feriti. Le persone intrappolate sotto la neve vengono ora trasferite a Pescara con mezzi elisoccorso del 118 dell'Aquila e della guardia costiera.





ORE 14.28 DONNA E’ LA MOGLIE DI PARETE: SALVATE MIA FIGLIA STA NELLA STANZA ACCANTO»

E' la moglie di Giampiero Parete, il superstite della slavina all'hotel Rigopiano, la donna salvata con un figlio di 7 anni, (e non con una bimba, come precedentemente scritto) dai soccorritori. E' quanto riferisce Leonardo Gagliardi della Guardia di finanza. «Andate da mia figlia è nella stanza accanto», ha detto la donna ai soccorritori, che ora stanno infatti cercando la bambina.

Mamma e figlio stanno bene, sono stati stabilizzati e sono in osservazione. Si attende l'arrivo di altri quattro pazienti, uno dei quali, secondo quanto riferisce la Asl, già in volo. Non si conoscono per ora condizioni cliniche e generalità. Parete è stato informato.

ESCLUSIVA TGR Le immagini dell'arrivo a Pescara della donna e del bambino salvati all'hotel #Rigopiano di #Farindola. @TgrAbruzzo @TgrRai pic.twitter.com/rnbMGQZi6a — Tgr Rai Abruzzo (@TgrAbruzzo) 20 gennaio 2017

ORE 14.40 ZIA BIMBO SOPRAVVISSUTO: E’ UN MIRACOLO

«Edoardo e' vivo. E' un miracolo. E' una sensazione stupenda. Dei genitori non so nulla, ma e' probabile che l'abbiano protetto e che, quindi, siano vivi anche loro». Cosi' Simona Di Carlo, consigliere comunale di Pescara e zia del piccolo estratto dalle macerie dell'hotel Rigopiano e trasportato all'ospedale di Pescara. L'esternazione di gioia della Di Carlo e' stata fatta fuori del nosocomio del capoluogo. Il Bimbo di 9 anni è originario di Loreto Aprutino e si trovava nell'hotel insieme al papà Sebastiano Di Carlo e la mamma Nadia, al momento ancora dispersi.





ORE 15:13 «ALTRI 5 INDIVIDUATI »

Altre persone sono state individuate vive sotto le macerie dell'hotel Rigopiano. Lo riferiscono i vigili del fuoco che ancora non hanno raggiunto i superstiti. Si tratterebbe di un gruppo di cinque persone, anche se il numero è ancora da conferamre.





ORE 15. VIGILI DEL FUOCO: «NON CI SIAMO MOSSI A CASO»

Nel portare soccorso «non ci siamo mossi a caso, abbiamo studiato la planimetria dell'hotel e abbiamo preso informazioni su quali fossero le abitudini di vita di chi si trovava all'interno». Lo ha detto Giuseppe Romano, dirigente dei vigili del fuoco, in un'intervista a Sky Tg24. Romano, che si trova a Rigopiano, ha confermato che «la parte piu' bassa dell'edificio e' quella che ha subito meno danni» e ha rivolto un ringraziamento a quanti sono impegnati nei soccorsi.

Fondamentale è stato anche l’aiuto fornita da Fabio Salzetta, il manutentore di 30 anni che è stato recuperato già nella giornata di ieri e che si è salvato perché si trovava nel vano caldaia.





ORE 15.33 SINDACO OSIMO ESULTA E FORNISCE ALTRI TRE NOMI

In assenza di notizie ufficili confermate è il sindaco di Osimo che fornisce dettagli sull’identità di altri superstiti e svela che sono salvi tre dei dispersi marchigiani. Sono Domenico Di Michelangelo, 41 anni, di Chieti, poliziotto in servizio a Osimo (Ancona), la moglie Marina Serraiocco, 37 anni, di Popoli, e del loro bambino di 7 anni. Il sindaco Osimo Simone Pugnaloni, cita fonti «dei familiari e delle forze di polizia».

«La città intera sta esultando, perché sono persone super», ha commentato Pugnaloni all'ANSA.





ORE 15:39 «PROBABILMENTE EVITATA IPOTERMIA GRAVE»

I sei superstiti, sotto le macerie e la slavina per 42 ore hanno resistito al freddo e alla paura, protetti da un solaio nella zona delle cucine, per loro fortuna non sono stati sepolti nella neve.

«Il freddo, la stanchezza avrebbero potuto accelerare l'incidente da ipotermia - spiega all'Agi il professor Claudio Sandroni, dirigente medico di rianimazione e terapia intensiva del Policlinico Gemelli - Anche se, allo stesso tempo, in molte situazioni e' lo stesso freddo a facilitare la sopravvivenza perche' puo' proteggere alcuni organi vitali».

«Una persona con temperatura corporea al di sotto dei 35 gradi gia' e' considerata in ipotermia - aggiunge Sandroni - al di sotto dei 28 gradi si tratta di ipotermia grave, che pero' non pregiudica la sopravvivenza. Ci sono stati in passato, situazioni in cui si sono rianimate persone con la temperatura corporea ormai scesa a 15 gradi». Ma non e' il caso dei sopravvissuti dell'hotel Rigopiano, trovati coperti e coscienti, «gia' il fatto che rispondono ai soccorsi - conclude il professore - mi ha fatto pensare che non fossero stati esposti al gran freddo che avrebbe abbassato drasticamente la temperatura portandoli alla perdita della coscienza».







ORE16.07 PRIMA VITTIMA: È ALESSANDRO GIANCATERINO

E' Alessandro Giancaterino una delle due vittime accertate della valanga dell'Hotel Rigopiano. Lo confermano fonti qualificate all’Ansa. Il riconoscimento del corpo è stato effettuato. Giancaterino era il fratello dell'ex sindaco di Farindola (Pescara), ed era il capo cameriere del resort.





ORE 16.10 PARETE HA RIABBRACCIATO MOGLIE E FIGLI

E' stato dimesso dall'ospedale di Pescara Giampiero Parete, il superstite della valanga che mercoledi' scorso ha travolto l'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara). Ha riabbracciato la moglie e il figlio, che sono sotto osservazione nel reparto di Rianimazione. Il 38enne ora e' insieme a loro manca solo la seconda figlia, Ludovica.

Secondo alcune informazioni tra i superstiti già individuati e da estrarre ma non ci sono conferme ufficiali.





ORE 16.12 SUPERSTITI ERANO NELLA ZONA DEL BAR

Il primo gruppo di persone individuate sotto le macerie dell'hotel Rigopiano si sarebbe trovato nella zona ricreativa dell'albergo, dove c'erano il bar e la sala biliardo. Lo dice il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, aggiungendo che la situazione è in continua evoluzione. «Con quella slavina non c'era alcuna possibilità. E' davvero un miracolo», ha aggiunto sottolineando che i soccorritori stanno lavorando in condizioni difficilissime con il rischio di nuove valanghe e la nebbia che è scesa sulla zona.











ORE 16.48 SINDACO FARINDOLA, «SI SENTONO ALTRE VOCI»

«Si sentono voci da sotto hotel, che fanno intendere che ci sono altre persone in vita sotto la struttura», cosi' il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, di ritorno dalla zona dell'hotel Ricopiano dove sono in corso le operazioni di salvataggio delle persone ospitate dal resort alle pendici del Gran Sasso.

Intanto in queste ore trova la conferma da parte dei Vigili del Fuoco una "settima voce" di un altro superstite individuato. Secondo Romano viene da un luogo diverso da quello dove sono state individuate stamane le sei persone. «In un altro luogo - ha chiarito - una persona risponde ed e' possibile che ce ne sia un altro». La ridda di cifre che si diffondono in queste ore ha provocato una forte irritazione dei vigili del fuoco, e lo stesso Romano ha chiesto una maggior attenzione: «Ci sono molte persone che lavorano di varie organizzazioni ed e' importante che a parlare sia una sola fonte». D'altronde la necessita' che ci sia una sola voce a parlare e dia dati attendibili e' piu' che motivata per non alimentare false speranze nei tanti parenti ed amici delle vittime del crollo.





16.51 FIGLIO PARETE STA BENE, 'SCHERZA E RIDE'

Il figlio di Giampiero Parete, 7 anni, «scherza e ride» sul letto dell'ospedale di Pescara. E' quanto si apprende da fonti sanitarie. Il bambino e la madre, come gia' reso noto in conferenza stampa dal direttore sanitario aziendale della Asl di Pescara, Valterio Fortunato, stanno bene. Mamma e figlio presentavano una leggera ipotermia e ora sono stati stabilizzati.







ORE 17 SI TENTA LOCALIZZAZIONE CELLULARE

Nella ricerca di eventuali superstiti della tragedia dell'hotel Rigopiano sono impegnate anche unita' specializzate del Servizio centrale investigazione criminalita' organizzata della Guardia di finanza: in campo sofisticate strumentazioni tecnico-investigative in grado di localizzare i telefoni cellulari dei dispersi con un elevato livello di precisione.

ORE 17.15 IN CONTATTO CON UNA DONNA E DUE BIMBI

Dopo aver individuato e raggiunto una settima persona sotto le macerie dell'Hotel Rigopiano i soccorritori sono entrati in contatto e stanno parlando con altre tre persone: si tratta di una donna e di due bambini





ORE 17.54 «PROPRIETARIO DEL RESORT HA AIUTATO TUTTI»

Il proprietario del resort, Roberto Del Rosso, ancora sotto le macerie, si sarebbe adoperato per mettere al riparo clienti e dipendenti. Al momento non si hanno notizie sulle sue condizioni, se sia una delle persone ritrovate o meno ma le informazioni su quello che è avvenuto nei minuti successivi alla slavina sono state raccontate da alcuni superstiti. A riferirlo Simona Di Carlo, consigliera comunale di Pescara e zia di uno dei bambini messi in salvo in collegamento con Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. A confermare il racconto anche uno dei soccorritori che parlando con Di Carlo avrebbe proprio confermatoella «disponibilità» del titolare che avrebbe offerto coperte e aiutato ad accendere il fuoco.







ORE. 18. SINDACALISTA: «LA TURBINA DELLA PROVINCIA ERA ROTTA»

«Quel pomeriggio c'è stata una chiamata con una richiesta d'intervento dall'Hotel Rigopiano. Da quello che so c'era una turbina della Provincia, che era stata assegnata ad un privato, sempre per lo svolgimento di servizi pubblici, ma che al momento in cui si sono verificati i fatti risultava rotta e inutilizzabile».

Così Stefano Di Domizio, responsabile provinciale della Cgil-Funzione Pubblica di Pescara, ricostruisce le fasi della gestione della richiesta di soccorso dall'Hotel Rigopiano.

«Mi risulta che poi ci sia stata un'attivazione per individuare mezzi di altri enti, nello specifico due turbine dell'Anas, che però sarebbero state disponibili non immediatamente. So che le cose sono andate avanti tra pomeriggio e serata - prosegue Di Domizio - però non sono in grado di fornire dettagli certi sugli orari né sulla figura dirigenziale alla quale sia stata comunicata la disponibilità dei due mezzi dell'Anas».







ORE 18.20 . IN TOTALE 4 BAMBINI TRATTI IN SALVO

Sono quattro - secondo quanto riferito ieri dal comune di Farindola (Pescara) - i bambini coinvolti nella valanga dell'hotel Rigopiano e, a quanto si riesce a ricostruire dalle informazioni dei soccorritori, sarebbero tutti nel gruppo delle persone ritrovate in vita sotto neve e macerie.

Uno è già stato estratto e portato in ospedale: è il figlio di Giampiero Parete.

Gli altri bambini sono il figlio di Dino Di Michelangelo e Marina Serraiocco, che sarebbe tra i sopravvissuti secondo quanto riferito dal sindaco di Osimo; e il figlio di Sebastiano e Nadia Di Carlo, anche lui sopravvissuto in base a quanto riferito da una zia. Sarebbe viva anche la seconda figlia dei Parete: la mamma ha inviato i soccorritori che l'hanno salvata ad cercarla «nella stanza accanto».

L’elicottero della Guardia costiera di Pescara si è levato in volo alle 18.33 dall’aeroporto di Pescara per raggiungere Rigopiano e trarre in salvo tre superstiti.



18.44 ESTRATTI DA VIGILI DEL FUOCO TRE BAMBINI

I vigili del fuoco hanno appena estratto dalle macerie dell'hotel Rigopiano tre bambini. Si tratterebbe - si apprende da fonti degli stessi vigili del fuoco - di quel gruppo di persone che era stato individuato per ultimo. Se si sono alimnetati o bevuto non a sufficienza

Attorno alle 16, gli uomini dei Vigili del Fuoco, del Soccorso alpino e della Guardia di Finanza che stanno lavorando da ore, avevano stabilito un contatto con un ulteriore gruppo di superstiti, tre persone, dopo quello di sei trovato in mattinata e una settima persona individuata nel primo pomeriggio. I soccorritori avevano iniziato a parlare con loro ma ancora non erano riusciti a raggiungerli. Dai primi contatti sembrava si trattasse di due bambini e una donna ma quando li hanno trovati hanno visto che erano tre bimbi.







ORE 18.30 . MEDICI: «SUPERSTITI SALVI GRAZIE A TUTE DA SCI»

«Le condizioni fortunate che hanno permesso ai superstiti di restare vivi sono state l'avere a disposizione abbigliamento pesante, da neve, e il poter restare in zone comunque chiuse nonostante i danni alla struttura, dunque non all'aperto. Cio' ha permesso che non si raffreddassero troppo».

Lo hanno detto i medici dell'ospedale di Pescara, in un punto stampa sulle condizioni mediche dei primi superstiti dell'Hotel Rigopiano trasferiti presso il nosocomio.

«Queste persone sono sotto osservazione - prosegue lo staff medico - e oltre al trattamento medico e ai monitoraggi sono seguite dai nostri psicologi. Il tempo del ricovero ce lo dira' l'andamento dello stato clinico dei pazienti».





ORE 19.34. RICONOSCIUTA SECONDA VITTIMA

E' stata riconosciuta anche la seconda vittima della valanga di Rigopiano: si tratta di Gabriele D'Angelo, cameriere dell'Hotel. Sono stati i parenti a confermare l'accaduto.







ORE 19.40 . ARRIVATA ANCHE LUDOVICA

Tra gli ultimi tre bambini estratti vivi dalle macerie dell'hotel Rigopiano - secondo quanto apprende l'ANSA - vi è Ludovica Parete, figlia del cuoco, Giampiero, sopravvissuto fin dal primo momento alla tragedia e che aveva dato l'allarme relativo al crollo dell'albergo. Questa mattina erano stati estratti vivi la moglie Adriana e l'altro figlio, Gianfilippo, di Parete: la famiglia si è così ricomposta.





ORE 19.55 . LA RABBIA DEI PARENTI

«I nomi ce li dovete dire. Sono usciti camminando, parlano. Ci avete chiesto i segni particolari. Non è possibile che non li avete».

Così i familiari dei dispersi di Rigopiano ai medici dell'ospedale di Pescara dopo aver interrotto la conferenza stampa per fare il punto sulle condizioni dei tre sopravvissuti ricoverati in ospedale. I medici hanno risposto di non avere i nomi fino all'ingresso dei superstiti nel nosocomio.







ORE 20.00 . «NON CI CREDEVAMO PIU’»

«Non ci credevamo più, non ci speravamo più»: è quanto ha detto Adriana Parete ai soccorritori che l'hanno estratta viva dalle macerie insieme al figlio Gianfilippo.