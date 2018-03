HOTEL RIGOPIANO. VIVE 8 PERSONE. FORZA!

FARINDOLA. Si scava, con cautela e tenacia, ma finora nessun segno di vita e' salito in superficie.

Anche se resta fermo a due al momento il numero ufficiale di vittime secondo la Prefettura Protezione Civile (3 per i carabinieri) in seguito alla slavina che si e' abbattuta mercoledi' pomeriggio sull'hotel Rigopiano, in territorio di Farindola, alle pendici del Gran Sasso d'Italia.

Le operazione di recupero delle persone sono molto difficili e lente perchè le macerie sono coperte da una coltre di neve e detriti di almeno 3 metri.

E resta incerto, ovvero non ufficializzato, il numero di dispersi tra dipendenti e clienti, numero che pero' sarebbe purtroppo tra i 25 e i 30.

Ieri sera il sindaco di Farindola (non smentito dalla prefettura), Ilario Lacchetta, ha ricalcolato al rialzo: 36 persone in totale presenti in hotel, di cui 11 dipendenti tra cui Roberto del Rosso, socio proprietario della struttura. Non c’era invece la moglie, a Pescara con i figli e non c’era nemmeno il nipote socio Bruno Di Tommaso, a Pescara per coordinare i soccorsi e lo sgombero della neve.

E' stata una slavina devastante, che ha pressoche' sepolto gran parte della struttura, facendosi anche strada all'interno dei vari ambienti che la costituivano, e poi spazzato via quello che trovava sulla sua strada, cosi' come aveva gia' fatto con un fronte ampio di alberi che era a monte dell'albergo. Anzi, quell'ammasso di tronchi e' stato il di piu' che ha portato distruzione e lutti perche' l'onda d'urto e' stata ancor piu' forte.

Un evento-killer innescato secondo alcuni probabilmente dalle 4 scosse sismiche di magnitudo tra 5,1 e 5,4 della mattina di mercoledi' con epicentro l'area dell'Aquilano ma fortemente avvertite in questo versante della regione abruzzese dove il rischio valanghe era gia' classificato 4 (su una scala di 5) a causa dei grandi apporti di neve per diversi giorni di seguito. Non c’è però ad ora una base scientifica tra terremoto e la frana che è venuta giù.

Una slavina che ha inoltre provocato una sorta di 'traslazione' dell'edificio, vale a dire lo ha spostato di una decina di metri in avanti, e non e' escluso che alcuni dei dispersi siano stati travolti e trascinati fuori dal perimetro dell'edificio.

Alcuni letti sono stati trovati a centinaia di metri di distanza spazzati via come da un potentissimo soffio di vento.

Non a caso le ricerche dei vigili del fuoco con le squadre specializzate in questo tipo di attivita' ed anche quelle condotte dai componenti del Soccorso alpino e speleologico riguardano anche la zona esterna all'hotel, cioe' il fronte in pendenza della valanga nevosa.

Per tutta la notte si è scavato alla luce delle torri faro, che e' stato finalmente possibile attivare. Le fotoelettriche sono state montate ieri sera e questo ha consentito alle squadre di soccorritori di avere una continuita' di lavoro in migliori condizioni di luce.



CORSA CONTRO IL TEMPO

E' una corsa contro il tempo, si spera di trovare superstiti tra le numerose persone che risultano disperse. Intanto dalla strada risalgono gli automezzi pesanti dotati di turbine che 'frantumano' la neve accumulatasi e creando cosi' le condizioni per una migliore, anche se non ottimale, viabilita' ai mezzi dei vigili del fuoco e di altri nuclei di operatori impegnati senza sosta da diverse ore. La Protezione civile dell'Abruzzo ha fissato nel palazzetto dello sport di Penne il suo campo base e centro di coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso che vede impegnate squadre di vigili del fuoco, della Guardia di finanza, del Soccorso alpino e speleologico, oltre che della stessa Protezione civile. Sono in tutto 140 le persone - divise in piu' squadre che si alternano - attualmente impegnate nello scavo tra i muri di neve che circondano o sono fin dentro l'hotel Rigopiano.

8.45 I CANI FIUTANO ODORI

«Da ieri sera stiamo lavorando in condizioni difficili nella ricerca di superstiti nella zona dell'Hotel Rigopiano. I cani spesso fiutano odori ma dobbiamo scavare per oltre 4, 5 metri prima di arrivare al terreno». E' il racconto di Matteo Gasparini, responsabile del Soccorso alpino della Valdossola .

Con i tecnici della delegazione Valdossola anche quelli di Canavese, Cuneo, Mondovì, Valsusa, Valsangone. Le squadre sono partite ieri dopo che dal Coordinamento Nazionale della Protezione Civile aveva chiesto rinforzi. Cinque automezzi sono partiti stamattina alle ore 5 con l'obiettivo di dare il cambio agli operatori del CNSAS del Centro Italia.



ORE 9.14 OPERAZIONI SOCCORSO RIPRESE A PIENO

Con le prime luci dell'alba sono riprese a pieno regime le operazioni di soccorso dei dispersi dell'hotel Rigopiano, a Farindola, intrappolati sotto la frana che ha travolto il resort alle pendici del Gran Sasso. Dopo essere andate avanti per tutta la notte, seppure con numeri ridotti per il venir meno delle condizioni di sicurezza degli stessi soccorritori, da questa mattina uomini e mezzi dell'imponente macchina dei soccorsi si sono rimessi subito in moto per scavare sotto le macerie dell'hotel, con l'ausilio di mezzi aerei, in volo per controllare i rischi di altri movimenti di neve. Mentre le ruspe continuano a scavare verso il luogo del disastro, per aprire totalmente la nuova via di comunicazione al resort. Sul posto anche squadre del soccorso alpino giunte da Piemonte, Lombardia e Veneto.





ORE 9.35 .SPERANZE RIDOTTE

Le ricerche dei dispersi dopo la slavina all'hotel Rigopiano proseguono senza sosta, anche se con il passare delle ore le speranze di trovare qualcuno vivo diminuiscono. «In teoria anche in queste condizioni meteo molto difficili, se si sono create delle 'sacche' di aria dove ripararsi nell'albergo spazzato via, potrebbero sopravvivere 2 forse 3 giorni, ma é difficile - ha detto Walter Milan del Soccorso alpino nazionale -. Oggi inizieremo a usare anche mezzi meccanici per scavare, supportati dai vigili del fuoco, ma sempre con attenzione alle persone sepolte là sotto».

La difficoltà nel fare previsioni è data dal caso eccezionale di una valanga con una così grande quantità di detriti, essendosi combinata con un terremoto. Per i soccorritori c'è il rischio di nuove valanghe.

«Tra poco un elicottero si alzerà in volo per monitorare la zona - ancora Milan -, la strada è pericolosa e potrebbero staccarsi anche micro-slavine».

Il soccorso alpino oggi è al lavoro con 50 uomini e le unità cinofile, ha riferito Milan.





ORE 11. ACQUISIZIONI DOCUMENTI DELLA PROCURA

In queste ore i carabinieri forestali di Pescara sono in Provincia per acquisire tutti i documenti che possono interessare le indagini della Procura di Pescara in merito alla tragedia dell'Hotel Rigopiano. Si tratta dell'acquisizione di tutte le carte relative ai piani di emergenza e soccorso dell'area Vestina, da Penne verso la montagna, predisposte e attuate dalla Provincia. Richieste, movimenti, organizzazione di spalaneve, turbine, richieste di soccorso e quanto riguarda la viabilità di quella zona.





ORE 11.30 6 PERSONE INDIVIDUATE VIVE

Sei persone - secondo quanto apprende l'ANSA - sono state individuate vive dai viigli del fuoco sotto la slavina che ha travolto l'Hotel Rigopiano.

I vigili del fuoco sono in contatto con i sei con i quali hanno più volte parlato. Al momento i superstiti sono ancora sotto le macerie. Il primo contatto con i sei è stato poco dopo le 11.





ORE 11.56 IN ARRIVO ELICOTTERI CON MEDICI

Due elicotteri, uno della Guardia Costiera con a bordo personale del 118, e uno dei Vigili del Fuoco stanno sorvolando la zona dell'hotel Rigopiano in attesa che da terra diano indicazioni per far scendere i medici e dare soccorso ai sei superstiti. E' probabile che i sopravvissuti, dopo la primissima assistenza, siano trasferiti in ospedale con gli stessi elicotteri. I vigili del fuoco stanno parlando ininterrottamente con i superstiti rintracciati per conoscere le loro condizioni di salute.





ORE 12 TUTTO PRONTO ALL'OSPEDALE DI PESCARA

L'ospedale di Pescara è pronto a ricevere le persone estratte vive a Rigopiano. Dall'ospedale confermano l'arrivo. Non conoscono condizioni dei superstiti.





ORE 12.12 SERVONO COPERTE E LIQUIDI

Coperte termiche e liquidi sono stati chiesti dai soccorritori che stanno lavorando per liberare le sei persone individuate tra le macerie dell'hotel Rigopiano. Si sta cercando, inoltre, di far arrivare il maggior numero di ambulanze nell'area per prestare i primissimi soccorsi ai sopravvissuti.





ORE 12.14 C’E’ ANCHE UNA BAMBINA

Tra i sei sopravvissuti nelle macerie dell'hotel Rigopiano c'è una bambina. Lo ha detto il viceministro dell'interno Filippo Bubbico al Gr1



ORE 12:09 GIOIA DAI PARENTI CHE VOGLIONO SOLO NOTIZIE CERTE

«All'ospedale di Penne (Pescara), dove sono riuniti decine di parenti di dispersi dell' Hotel Rigopiano, si sta diffondendo la notizia delle sei persone trovate vive. I familiari erano da ore in un'angoscia disperante riuniti nell'ex biblioteca dell'ospedale con l'assistenza di medici e psicologi. I dispersi sono in tutto una trentina e ora ci si chiede chi sia stato trovato vivo. <Ci sono famiglie, genitori di ragazzi, le vittime sono in gran parte giovani - racconto il medico rianimatore Vincenzo Di Giovanni -. Finché non avranno notizie definitive la loro ansia resterà tremenda».





ORE 12.19 DONNA ESTRATTA PORTATA IN OSPEDALE

Una donna è stata estratta dalle macerie ed è stata portata all’ospedale di Pescara. Le 6 persone vive sono due donne, una bambina e tre uomini.







ORE 12.50 I SOPRAVVISSUTI STANNO BENE E AIUTANO I VIGILI PER RITROVARE GLI ALTRI

Uno dei due dipendenti dell'hotel Rigopiano che sono fortunosamente scampati alla tragedia, un manutentore dell'albergo, e' tornato in quota insieme ai soccorritori per aiutarli nella ricerca dei superstiti.

Con lui anche la donna estratta viva dopo quasi 48 ore. Insieme stanno indirizzando i vigili del fuoco nelle aree dell'hotel dove si trovavano i clienti prima della slavina, per accelerare le operazioni di soccorso.







ORE 12.55 . ARRIVATI IN OSPEDALE

E' arrivato all'ospedale civile di Pescara intorno alle 12.30 il primo superstite estratto vivo dalle macerie dell'hotel Rigopiano di Farindola. Dalle macerie dell'hotel Rigopiano sono stati estratti una donna e la figlia. Entrambe sembrerebbero in condizioni discrete e sono state già avviate in ospedale con un elicottero che sta atterrando in questo momento.





ORE 13.00 IN TOTALE 8 PERSONE TRATTE IN SALVO E IN DISCRETE CONDIZIONI

Dalle macerie dell'hotel Rigopiano sono stati estratti una donna e la figlia. Entrambe sembrerebbero in condizioni discrete e sono state già avviate in ospedale con un elicottero. La bambina recuperata viva dopo quasi due giorni nell'hotel Rigopiano viene trasportata in questi minuti all'ospedale dell'Aquila, a differenza della donna che e' gia' stata ricoverata a Pescara.

A quanto si apprende, le condizioni della bimba sarebbero piu' serie, e questo ha reso necessario il ricovero nell'ospedale del capoluogo abruzzese.







ORE 13.40 SUPERSTITI RITROVATI IN CUCINA FORSE HANNO ACCESO FUOCO

«Probabilmente oltre ad accendere un fuoco avevano qualcosa da mangiare con loro», ha raccontato il soccorritore della Gdf, Marco Bini, che ha estratto mamma e figlia. «Mentre noi stavamo scavando questo varco loro ci sentivano. La speranza ora è quella di ritrovare altre persone in vita anche se non abbiamo avuto altri segnali o sentito rumori», spiega.

Un altro soccorritore ha spiegato che tra le macerie ad un certo punto hanno visto filtrare del fumo poi avvertito anche dai cani che sono stati preziosissimi.

Le 8 persone estratte vive si sarebbero trovate pare tutte nella stessa zona. I primi sei di certo erano sotto una cavità ricavata da una trave che ha permesso loro di respirare e forse di accendere fuoco per riscaldarsi. Trovandosi in cucina potrebbe darsi che siano riusciti anche a recuperare viveri.







ORE 13.55 DUE FERITI IN RIANIMAZIONE A L’AQUILA

All'ospedale di L'Aquila sono stati approntati due posti in rianimazione per accogliere due dei feriti rimasti intrappolati nell'albergo Rigopiano di Farindola. Un elicottero del 118 dell'ospedale si e' levato in volo verso le 13.00 per raggiungere la localita' colpita dalla slavina. Tutto e' pronto per assistere i due superstiti di Farindola.







ORE 14.00 «SALVATI FELICISSIME E SENZA PAROLE»

«Appena ci hanno visto erano felicissime e non sono riuscite a parlare. Dagli occhi si capiva che erano sconvolte positivamente per averci visto», cosi il soccorritore alpino della Guardia di Finanza Marco Bini racconta gli attimi del salvataggio della mamma e della figlia.

«Le abbiamo trovate nel vano cucina, e poi abbiamo salvato le altre persone», dice Bini.

Le persone di apprende ora sono state salvate in due interventi diversi.

E' quanto hanno reso noto i soccorritori della Gdf. Nel primo intervento sono state trovate 6 persone, tre uomini, una donna e due bambini. Nel secondo altre due persone, che devo ancora essere identificate.

+++ TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL POMERIGGIO +++