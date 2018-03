Terremoto Abruzzo, recuperato primo morto sotto le macerie. Diversi feriti

ABRUZZO. E’ scesa la notte sull’Abruzzo innevato e terremotato. Una giornata tragica che ha vissuto contemporaneamente più emergenze.

La neve, lo straripamento del fiume Pescara, l’allerta per il Saline a Montesilvano, slavine e valanghe, crolli a Chieti ma anche a Città Sant’Angelo, Penne, nel Teramano. E poi la terra che ha tremato per tutto il giorno: le quattro scosse più forti avvertite distintamente da Ferrara a Foggia e un altro centinaio di repliche hanno tartassato per tutto il giorno aquilani e teramani, i più vicini all’epicentro.

E la giornata si chiude con il recupero di un cadavere, il primo, e si spera anche l’ultimo.

Si tratta di un anziano, 83 anni, rimasto sepolto dalle macerie di una stalla crollata a Castel Castagna. Il ritrovamento è stato confermato dalla prefettura alla Protezione civile. A provocare il crollo le abbondanti nevicate e le scosse di terremoto di questa mattina.

Mentre scende la notte notte in 300 si preparano a dormire nelle 'casette' a Campotosto, lì nell’epicentro.

Non ci sono tensostrutture, i cittadini sono tutti nei moduli abitativi provvisori (Map) di Campotosto e delle frazioni di Mascioni e Poggio Cancelli, dove i mezzi di soccorso sono finalmente riusciti a passare intorno alle 18. Non ci sono Map a Ortolano, dove un uomo di circa 65 anni è disperso dopo una slavina.

Le ricerche sono ancora in corso.

Nelle abitazioni provvisorie ci si è 'stretti' dando ospitalità ad amici e parenti rimasti senza casa visto il rischio di altre scosse. A Ortolano si attende, comunque, l'arrivo di una fresa rimasta bloccata per rendere molto più efficaci le operazioni di ricerca, per ora sospese.

A Teramo il sindaco Brucchi poco dopo le 18 ha annunciato che il centro di accoglienza Palabinchi ha già esaurito i posti a disposizione mentre le altre strutture comunali sono inagibili. «Dormire in macchina e' impensabile con queste temperature», ha detto il primo cittadino che ha fatto attivare da piazza san Francesco un servizio di navetta che trasferirà i cittadini presso l’autorimessa Tua. Li sono disponibili autobus per passare la notte. La struttura e' dotata anche dei servizi igienici.







DIVERSI FERITI

E in queste ore si contano anche i feriti. A Penne ci sono stati alcuni crolli di tetti e strade. Il Soccorso Alpino ha recuperato e trasportato in ospedale alcune persone con necessita' di dialisi e alcune persone ferite da piccoli crolli. Sempre il Soccorso Alpino comunica che ci sono persone isolate a Valle Castellana, al confine con le Marche, nei Monti della Laga, dove il problema piu' grosso resta la viabilita'. Isolati anche Miano, Farindola e Rigopiano, dove ci sono 20 persone isolate in un rifugio, in buone condizioni di salute.

Sempre a Farindola una valanga avrebbe investito l'hotel Rigopiano di Farindola, alle falde del Gran Sasso pescarese. L'allarme è stato dato da due clienti. Si ignora al momento se nella struttura ci siano altre persone. Sul posto il 118 e i mezzi di soccorso che sono partiti dal Coc di Penne. Allertata anche la sala operativa della Prefettura.

Il Soccorso Alpino sta via via raggiungendo le localita' e portando viveri e medicinali.

Tratti in salvo, ma trovati in condizioni di ipotermia, nel primo pomeriggio anche una donna e un ragazzo rimasti intrappolati nelle macerie di un agriturismo a Castiglione Messer Raimondo, in provincia di Teramo. All'inizio, quando sono arrivate le prime notizie nel mezzo di una giornata in cui il terremoto è tornato a ferire l'Italia centrale, già in ginocchio per le nevicate eccezionali si questi giorni, si era pensato che fossero una madre con suo figlio. Non era così. Sono una giovane e un ragazzo, molto probabilmente cugini. Ma è comunque la notizia del salvataggio di due persone, estratte vive da sotto le macerie e da una coltre di neve dagli uomini dei vigili del fuoco. Una di quelle storie che ad agosto e poi ad ottobre nel triangolo tra Amatrice, Accumoli, Norcia, Ussita si sono susseguite per giorni e giorni e che oggi si è ripetuta.





ORE 20.32 ANCORA UNA SCOSSA SUPERIORE A 4

Una scossa di magnitudo 4.3 e' avvenuta nella provincia di l'Aquila alle 20,32, ad una profondita' di 13 Km. E’ stata avvertita anche sulla costa.



ORE 20.58 DONNA FUGGE PER TERREMOTO E RIMANE FERITE

Una donna di 81 anni è rimasta ferita per il terremoto che ha colpito Montereale, Campotosto e Capitignano con ripetute scosse. Si tratta di una donna di 81 anni che è caduta a Capitignano correndo per la paura ed ha battuto la testa in terra: è stata trasportata dalla zona di Capitignano ad Aringo di Montereale con uomini e mezzi dell'Esercito e presa in consegna dagli operatori volontari della pubblica assistenza di Montereale. Ha riportato un trauma cranico e una ferita al cuoio capelluto.



ORE 21 A L’AQUILA IN 2 MILA DORMONO NELLE SCUOLE

Oltre 2 mila aquilani dormiranno fuori dalle proprie abitazioni questa notte per paura di altri terremoti. Lo annuncia il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente. Per le persone ospitate nelle strutture pubbliche sono stati predisposti pasti caldi. Un problema è stato costituito dalle brandine: a disposizione della Protezione civile cittadina ce ne sono pochissime, così qualcuno l'ha portata da casa, mentre molti altri dovranno dormire su banchi e sedie degli alunni. Cialente ha anche invitato chi vive nei 4.449 alloggi antisismici del progetto C.a.s.e. e nei 1.500 moduli abitativi provvisori (Map) del territorio comunale «a rimanere all'interno perché sono assolutamente sicuri, anzi, ospitate qualcuno se possibile».







ORE 21.52 PROVINCIA DI TERAMO: «SEMPRE PEGGIO»

Le situazioni critiche stanno volgendo al drammatico con segnalazioni di crolli e un decesso a Castel Castagna, un anziano cui sarebbe crollato il tetto della casa.

Lo confermano dalla Provincia di Teramo.

Ci sono problemi di comunicazione con i mezzi e gli uomini sulle strade, molte aree e persone non risultano raggiungibili e questo rende tutto più difficile.

Da questa notte arrivano nuovi mezzi: 4 turbine e 6 pale che si aggiungono a quelle già in uso (4 turbine e 3 pale) e ai mezzi delle ditte private (circa 120); ci sono 60 militari dell'Esercito che stanno collaborando per le opere di soccorso e per liberare le strade nei Comuni ancora isolati; oggi liberata la 553 verso l'ospedale di Atri, in queste ore si sta lavorando con la turbina per riparire la 365.



COMUNI TERAMANI ISOLATI

Da stanotte frese e pale sono destinate verso i Comuni le cui frazioni sono isolate in alcuni casi completamente: Isola del Gran Sasso, Castelli, Rocca santa Maria, Cortino; Cellino, Cermignano, Crognaleto, Bisenti, Castiglione, Montefino, Arsita, Roseto (cologna paese); Pietracamela (albergo isolato); Atri; Castilenti; Castel Castagna. Anche nel comune di Teramo ci sono frazioni isolate dalla neve e dalla mancanza di luce.



Sono state prese in carico centinaia di segnalazioni tutte uguali: famiglie, anziani, bambini, isolati senza luce da tre giorni e da qualche ora senza acqua: la Provincia è intervenuta in decine di casi per scortare e aprire varchi per i mezzi di soccorso e vista la carenza di mezzi ha deciso di affittare una turbina e una fresa che domani arriverà da Bolzano.