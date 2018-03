Ora è allarme esondazione: straripa il fiume Pescara

PESCARA. Alle 6.30 il fiume Pescara ha iniziato ad esondare nella zona che attraversa la città. Anche in alcuni altri punti più a monte sembra sia uscito dagli argini. Per ora la situazione è sotto controlla ma si prevede un aggravamento in giornata.

Il Comune di Pescara ha chiuso le golene, le golene sono state chiuse già alle 4,30 quando si sono accesi i semafori segnalando la situazione di allarme.

Problemi di allagamenti si registrano in tutto il territorio comunale, su cui la Protezione Civile comunale, in sinergia con Polizia Municipale e forze dell'ordine sta operando per cercare di uscire dalla fase di emergenza.

Le autorità raccomandano la massima prudenza e di prendere l'auto soltanto se necessario: le strade allagate non consentono di avere una perfetta cognizione dell'eventuale pericolo e il passaggio delle auto potrebbe peggiorare la situazione allagamento alle strutture circostanti.

Al momento si stanno controllando tutti i sottopassi, al fine di chiudere quelli allagati, quello di Fontanelle non riscontra problemi, libero anche quello del Ponte delle Libertà, il sottopasso di via Raiale, invece è chiuso. Non ci sono problemi al canile di via Raiale che non risulta allagato.











Condizioni di allarme rosso anche per gli altri fiumi della regione.

Particolare attenzione per i maggiori come il Saline, Pescara e Osento.

Codice di preallarme per gli altri.

La neve si sta sciogliendo soprattutto sulla costa per l’innalzamento lieve delle temperature. Si segnalano anche allagamenti a Montesilvano dove la riviera è stata chiusa al traffico e Francavilla.







ORE 9.45. SITUAZIONE PER ORA TRANQUILLA. SI PENSA ALLA DIGA DI PENNE

«Per adesso la situazione e' sotto controllo visto che non sta piovendo. Molto dipendera' dall'evolversi delle condizioni meteo. C'e' un grande livello di attenzione, stiamo controllando il fiume e stiamo cercando di svuotare le strade allagate». Cosi' il presidente del Consiglio comunale di Pescara, Antonio Blasioli, a proposito dell'esondazione del fiume.

«Dalla diga di Penne - aggiunge - ci fanno sapere che stanno sversando quantita' modiche di acqua perche' sono in una fase di accumulo. Significa, quindi, che almeno per adesso la situazione non sarebbe destinata a peggiorare».

Allagamenti si registrano a San Donato, via Pepe, via Celommi, via Anelli e nella zona del Lungomare sud al confine con Francavilla al Mare. Inoltre, a causa di uno smottamento e' stata chiusa la strada di Colle Scorrano.





ORE 12.04 SITUAZIONE DRAMMATICA A SPOLTORE

Drammatica la situazione allagamenti nel Pescarese. A Spoltore, nella frazione Santa Teresa, a seguito dell'esondazione del fiume Pescara sono state evacuate alcune palazzine in via Arno.

A Scafa nella notte si è allagato, ed è stato chiuso per essere poi riaperto in mattinata dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco, un sottopassaggio ferroviario. In paese le scuole erano già state chiuse per neve.

Il Centro operativo comunale (Coc) è aperto dall'Epifania.

A Pescara centro intorno alle 11 l'acqua sembrava essere ritornata verso gli argini.





ORE 12.20. A PESCARA ALCUNI SOTTOPASSI CHIUSI, PROBLEMI COLLE SCORRANO

Il vice sindaco di Pescara, Enzo Del Vecchio, ha fatto una ricognizione della situazione della città.

Al momento i sottopassi di via Raiale e Circonvallazione Fater sono chiusi. Quelli di ponte della libertà e fontanelle perfettamente liberi.

Il fiume viene costantemente monitorato: questa mattina il Comune ha sentito anche Severino Di Marco responsabile della diga di Alanno e Corrado Coletta della Green power Enel che hanno assicurato che non c’è nessun rilascio aggiuntivo della portata normale.

Sono state utilizzate le idrovore in più punti della città: riaperte via Marconi, viale Pindaro, via Alento.

Restano criticità su Colle Scorrano dove è ceduto un muro di contenimento. Su indicazioni dei vigili del fuoco la strada è stata chiusa. Lavori in corso.





ORE 12.42. A PESCARA SCUOLE CHIUSE FINO A SABATO

L'Amministrazione comunale di Pescara ha deciso di protrarre a tutto sabato la sospensione delle attività didattiche, al fine di verificare la situazione in merito ad accessibilità e danni alle strutture



ORE 12.49 PREOCCUPAZIONE PER LA PIENA DEL FIUME PIOMBA

Nel Pescarese, dopo l'esondazione dei fiumi Pescara e Saline, desta preoccupazione anche la piena del fiume Piomba, che bagna i territori di Marina di Città Sant'Angelo (Pescara) e Silvi (Teramo).

ponte del Piomba sopralluogo del sindaco di Città Sant'Angelo, Gabriele Florindi.

Da considerare in queste ore anche la situazione della diga di Penne (Pescara). Il fiume è monitorato da ieri sera dalle forze dell'ordine. Nei pressi del porto di Pescara problemi per gli argini di alcune piccole imbarcazioni, a causa della piena e del forte vento.







SAN GIOVANNI TEATINO SOTTOPASSI ALLAGATI

A San Giovanni Teatino l'emergenza è quella degli allagamenti causati dallo scioglimento della neve e le copiose piogge delle ultime ore. Già in nottata numerosi sono stati gli interventi per favorire il deflusso delle acqua nei canali. Tutt'ora sono monitorati i fossi i Dragonara e di via De Gasperi. Interventi sono in corso in via Traiano e in via Elcine, ove un'abitazione al civico 3 è stata invasa da acque così abbondanti che i tombini di raccolta non riuscivano a far defluire.

Tutti i sottopassi sono al momento chiusi. Nel sottopasso di via Aterno una macchina è rimasta bloccata. Operai del Comune sono intervenuti anche nel sottopasso di via Po, di competenza del Consorzio Industriale che è stato subito allertato. Mentre stavano sistemando cartelli e barriere per la chiusura è stato prestato aiuto ad una macchina rimasta bloccata. La conducente è stata tratto in salvo e portata in caldo dagli operatori senza particolari conseguenze.



ORE 15.00 UNA CASA PER I 90 CANI DEL CANILE DI PESCARA

«Stiamo lanciando un appello perché i 90 cani ospitati nel canile comunale di via Raiale possano essere accolti a casa di chi si rende disponibile, finché dura l'emergenza – aggiunge l'assessore a Tutela Animale e Sport Giuliano Diodati - La struttura non è allagata, in caso sia necessario abbiamo predisposto, di concerto con le associazioni a partire dalla Lega del Cane che vi opera, un piano di evacuazione. Ma rivolgo un appello a chi può ospitarli, chi volesse prenderli in carico fino alla fine dell'emergenza può farlo contattando la Lega del cane o l'assessorato ai numeri: 340/3394189 – 388/5658463- 3480607208, oppure lo 085/4283423.In ultimo, abbiamo deciso di tenere chiusi tutti gli impianti sportivi di competenza comunale su cui faremo delle verifiche per le emergenze fronteggiate. Ci preme che dai controlli vengano evidenziati gli eventuali danni prima di tornare a renderli fruibili per la cittadinanza e l'utenza”.