Abruzzo paralizzato, dopo oltre 24 ore l’emergenza non cessa. Aggiornamenti in tempo reale

ABRUZZO. Ancora maltempo persistente sull’Abruzzo, vento gelido e bufere ancora in atto in molte zone stanno creando problemi dopo più di 24 ore dall’inizio dell’ennesima "emergenza neve".

La situazione più critica è nei 74 Comuni (circa 200mila persone) senza energia elettrica, anche per 24 ore, con conseguente mancanza di acqua. In alcuni Comuni l’energia è ritornata all’alba, in moltissimi altri invece ancora no. Secondo Enel si sta lavorando ed entro la mattinata dovrebbe risolversi quasi totalmente il disagio.

In molte zone si stanno predisponendo gruppi elettrogeni per ripristinare l’erogazione prima ancora di capire come e dove riparare i guasti. Ma il tempo passa e la protesta delle migliaia di abruzzesi abbandonati al buio e al freddo aumenta.





Viabilità difficoltosa sulle autostrade abruzzesi ma non si segnalano interruzioni.

Il prefetto di Chieti, Antonio Corona, invece ieri ha adottato l'ordinanza di divieto di transito dei mezzi pesanti di peso superiore a 7,5 tonnellate sulla strada Statale 16 Adriatica, dal chilometro 452 - territorio di Francavilla al Mare in località Pretaro - al chilometro 524 + 600 nel territorio di San Salvo. L'ordinanza è in vigore dalle 22 di ieri alle ore 14 del prossimo 18 gennaio, con esclusione dei mezzi di soccorso, dei servizi essenziali e di quelli adibiti al trasporto pubblico.

Dalla prefettura arriva l'invito alla popolazione a non mettersi in viaggio tranne che nei casi di urgenza e comunque usando la massima prudenza e i dispositivi invernali.

Un invito generalizzato e diffuso anche da altri enti.



BLACK OUT TERAMO, CENTRI ISOLATI, UFFICI APERTI MA INSERVIBILI

Situazione del tutto eccezionale nel Teramano.

Manca la luce da ore in molte centri della provincia e anche nelle sedi di Provincia e Comune.

Atri e la Valfino sono praticamente isolati; i mezzi stanno cercando di aprire dei varchi.

Secondo la Provincia di Teramo una turbina e' in arrivo da L'Aquila e in queste ore si sta portando soccorso con gruppi elettrogeni a chi ha bisogno di respiratori.

La prima emergenza da risolvere è il ripristino della corrente elettrica.









ORE 8.40 NEVICA SUL VERSANTE TERAMANO DELL'A24.

Strada dei Parchi ha nuovamente imposto il blocco mezzi pesanti e obbligo di catene montate o pneumatici da neve tra Assergi e Teramo della autostrada A24.







ORE 9. TRAFFICO INTERDETTO AI MEZZI PESANTI ANCHE SU STATALE 16 E CIRCONVALLAZIONE

Il prefetto di Pescara ha disposto la chiusura al traffico pesante (mezzi superiore alle 7,5 ton.) della strada statale n.16 - nel tratto ricadente nel territorio della provincia di Pescara - e della strada statale n. 714 (circonvallazione), dalle ore 22.00 del 16 gennaio 2017 alle ore 14 del 18 gennaio 2017.







ORE 9.30. A14 ANCORA INTERROTTA TRA PESCARA E LANCIANO

Autostrade per l'Italia comunica che sull'A14 Bologna Taranto sono in corso le operazioni per ripristinare entro la viabilita' della tratta tra Pescara Ovest e Lanciano, chiusa ieri in entrambe le direzioni, a causa di una straordinaria nevicata che ha provocato la caduta di un cavo della rete Terna ad alta tensione che si e' posato sulla carreggiata.

Un folto gruppo di tecnici di Terna e' al lavoro per la rimozione del cavo che dovrebbe avvenire in mattinata. Ieri i cedimenti di cavi a media tensione di Enel avevano interessato in piu' punti la A14 tra Ortona e Val di Sangro ma in questi casi le condizioni atmosferiche hanno consentito un intervento piu' agevole delle squadre limitando la durata delle temporanee chiusure autostradali.

La Direzione di Tronco Autostrade per l'Italia di Pescara provvedera' comunque ad operare con i mezzi sgombraneve e spargisale anche sul tratto chiuso per consentire, non appena sara' completato l'intervento delle squadre Terna, una tempestiva riapertura dell'autostrada. Per gli utenti che da Pescara sono diretti verso Bari si consiglia di percorrere direttamente la SS16 Adriatica in direzione sud fino a Lanciano. Per gli utenti che da Bari sono diretti verso Pescara si consiglia di uscire preferibilmente a Vasto nord o a Val di Sangro e rientrare ad Ortona sempre tramite la SS16 Adriatica.







BLACK OUT. 159.000 UTENZE DISALIMENTATE



Secondo informazioni della Provincia di Teramo sarebbero 159.000 utenze disalimentate in tutta la regione, di cui 90mila nel terriotrio teramano.

Sempre secondo la Provincia di Teramo circa 80.000 utenze sono disalimentate a causa di problemi sulla rete di Alta Tensione (non gestita da E-distribuzione ma da Terna).

Nella sola città di Teramo sono senza corrente 22.000 utenze (almeno 60mila persone).

Circa 57.000 utenti sono disalimentati per problemi alla Alta tensione delle Cabine Primarie Teramo Città, Cellino Attanasio, Isola del Gran Sasso.

In totale potrebbero essere 500mila le persone senza energia elettrica anche da più di 24 ore.







ORE 10. A PENNE ANCHE 2 METRI DI NEVE

Una coltre di un metro e mezzo di neve ha bloccato e messo in ginocchio la città di Penne. In alcune frazioni, come Roccafiandamo e Villadegna, la situazione è critica: la neve ha raggiunto anche i due metri.

Manca l'energia elettrica in tutta la città, mentre alcune condutture dell'acqua potabile sono saltate a causa del ghiaccio; è impossibile accendere i riscaldamenti. Persino i telefoni cellulari sono isolati.

Il delegato comunale alla protezione civile, Antonio Baldacchini, ha contattato il centro funzionale regionale della protezione civile e chiesto soccorso: il Comune non riesce più a far fronte alle continue chiamate che arrivano al numero di emergenza del Coc.

«La situazione è critica, abbiamo l'ospedale San Massimo ancora senza corrente, il gruppo elettrogeno del presidio è a pieno regime, la città è bloccata e molte frazioni sono ancora isolate - ha detto Antonio Baldacchini -. Alcune stalle non sono raggiungibili e la raccolta del latte non è stata effettuata. Nel frattempo stiamo mettendo in sicurezza le vie principali della città che sono attualmente bloccate dagli alberi rotti. Invito i cittadini a non mettersi in viaggio per evitare di ostacolare le operazioni di soccorso».







TERNA: «RIPARATO GUASTO TRA ORTONA E MIGLIANICO»

Terna fa sapere che intorno alle 3,40 di questa notte sono rientrate in servizio le linee dell'Alta Tensione nell'area del chietino e rialimentate le zone di Ortona e Miglianico.

Sempre secondo Terna si sta lavorando anche tra Teramo e Villanova per risolvere i disagi. Sarebbe stato rimosso il cavo caduto sull'autostrada A14 ora riaperta al traffico.











LANCIANO. UFFICI PUBBLICI CHIUSI

Il Sindaco Mario Pupillo ha ordinato la chiusura di tutti gli uffici pubblici nel territorio di Lanciano per oggi 17 gennaio 2017.

L'ordinanza di chiusura di tutti gli uffici pubblici di Lanciano è una misura di prevenzione assunta in via cautelare dal Sindaco a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza dei cittadini. Inoltre, il provvedimento è teso anche ad agevolare le operazioni di sgombero neve dalle strade per il ripristino della viabilità, dove stanno operando dalle prime ore dell'alba di questa mattina circa 25 mezzi delle 18 ditte private incaricate del servizio di spazzaneve e spargisale.







ORE 10.30. PINETO. SITUAZIONE GRAVE CONTRADE ISOLATE

Situazione grave a Pineto a causa dell’intensa ondata di maltempo che ha colpito tutto l’Abruzzo. Al momento risulta isolata la frazione di Mutignano, dove si registra oltre un metro di neve.

Tutti i mezzi sono impegnati nello sgombero della neve sulle strade che portano al borgo antico, tra cui la SP28 e la SP28/A, per consentire il lavoro dei mezzi cingolati all’interno delle vie della frazione. Sono anche in arrivo mezzi turbina messi a disposizione del Comparto ANAS L’Aquila.

Oltre a diversi alberi caduti a causa delle neve pesante caduta nella notte, si registrano anche numerose interruzioni della corrente in diverse zone, tra cui S. Maria a Valle e Mutignano, spesso a causa della caduta dei pali elettrici.

L’Enel ha assicurato l’intervento entro la giornata odierna, a causa dell’elevato numero di criticità presenti sul territorio teramano.







ORE 10.40. SITUAZIONE TRASPORTO PUBBLICO

La società di trasporto pubblico regionale, Tua spa, fa sapere che la situazione è ancora difficoltosa in molte zone.

L'accumulo della neve sulle sedi stradali e la chiusura di diverse arterie viarie limita, di riflesso, i servizi offerti da Tua Spa.

Situazioni di viabilità particolarmente critiche nel frentano e a Chieti.

ZONA L'AQUILA. Servizi sospesi da Castel del Monte e Campotosto per L'Aquila. Ritardi negli arrivi a L'Aquila

ZONA TERAMO. Tutti i servizi sono fermi ad eccezione della Montorio-Teramo che effettua servizi ridotti.

ZONA GIULIANOVA. Servizi sospesi a Morro d'Oro, Controguerra, Cologna, Notaresco e, da Giulianova, per Teramo, L'Aquila e Roma

ZONA SULMONA. Corse per Campo di Giove, Bugnara, Introdacqua e Pettorano sul Gizio limitate ai bivi.

ZONA LANCIANO. Servizi bloccati. Ridotti i collegamenti da Torricella Peligna, Pizzoferrato, Roccascalegna e Casoli. Ridotti i servizi comunali di Gissi. Sospesi i servizi per il primo turno Sevel

ZONA CHIETI. Servizi fermi. La linea Chieti-Pescara parte dall'ospedale civile e non transita per Chieti Scalo. Corsa Ortona-Pescara ridotta

ZONA PESCARA EXTRAURBANO. Servizi sospesi da Pianella, Città S.Angelo, Civitella Casanova, Farindola, Arsita e Villa Celiera. Servizi ridotti da Caramanico. Ridotti servizi comunali di Penne. La linea Pecara-Penne è garantita con cambio a Loreto e Collecorvino.

ZONA PESCARA. Linea 4 e 5 limitate e Colle Marino e rotonda di via Pandolfi. Linea 7 limitata ad intersezione con via Colle Renazzo. Linea 16 sospesa. Linea 2/ non





ORE11.30 ANCORA STRADE CHIUSE



In Abruzzo è chiusa per forti nevicate la strada statale 80 “del Gran Sasso d’Italia” in provincia dell’Aquila. Resta inoltre chiusa la strada statale 5 “Tiburtina Valeria” tra le località di Collarmele e di Castelvecchio Subequo (AQ).

Rallentamenti per forti nevicate e mezzi in azione sulle strade statali in provincia di Teramo: SS80 “del Gran Sasso d’Italia”, SS81 “Piceno Aprutina” e SS80racc “di Teramo”.

Sulla Statale 16 “Adriatica” è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti per le ordinanze emesse dalle Prefetture di Chieti, Teramo e Pescara.







ORE 11.40. ANCORA SENZA ACQUA NEL VASTESE

La Sasi fa sapere che, a causa di una rottura della adduttrice est Casoli-Vasto nel territorio del Comune di Altino in loc. Sant’Angelo, nelle prossime ore si avranno restrizioni nell’erogazione idrica.

Oltre a Vasto, diversi i comuni interessati: ,San Salvo, Cupello, Casalbordino, Monteodorisio , Pollutri, Furci, San Buono, Gissi, Villalfonsina, Torino di Sangro, Casoli (Loc. Colle Marco e Vicenne), Altino, Atessa (Monte Marcone, c.da Colle Lippa, Colle Comune, Zona Ind.le, Saletti, Piazzano), Archi (c.da Sant’Amico, Piane d’Archi)







ORE 13.00. ENERGIA IN ARRIVO GRAZIE AI GRUPPI ELETTROGENI

Il Presidente D’Alfonso ha da poco dato aggiornamenti sull’evoluzione del black out.

Secondo quanto riferito Pretoro (Chieti) ha da poco a disposizione un gruppo elettrogeno. San Martino sulla Marruccina, Casalincontrada, Casalbordino e Casacanditella hanno in azione i piani di lavoro di Enel per il ripristino di fornitura.

Penne e la zona vestina tornano ad essere serviti da Enel entro i prossimi 60 minuti. Lettomanoppello e Manoppello sono in lavorazione, con situazioni ovviate anche da gruppi elettrogeni.

A breve verra' riattivata l'energia elettrica a Teramo citta'.

A seguire Terna si concentrera' per la cabina di Cellino Attanasio, che servira' anche per superare la mancanza di fornitura ad Atri.

Per emergenza allagamenti a Montesilvano sono gia' in loco due idrovore, altre due idrovore sono partite da Tagliacozzo, altre due sono in partenza dalla Croce Bianca di L'Aquila, una e' partita da Avezzano. All'aeroporto d'Abruzzo i voli sono regolari, cosi' come e' regolare il transito sulla A14.





ORE 13.20. LANCIANO 14 CONTRADE SENZA LUCE



Sono 14 le contrade e alcune zone del centro città di Lanciano senza luce da oltre 24 ore per un traliccio caduto tra Vasto e San Salvo: Santa Maria dei Mesi, Torre Marino, Marcianese, via Santo Spirito, Camicie, Re di Coppe, Spaccarelli, Sant'Amato, Colle Campitelli, Nasuti, San Iorio, Madonna del Carmine, Costa di Chieti, Rizzacorno.

«Enel e Terna, che hanno la competenza in materia», dice il sindaco Pupillo, «ci dicono che stanno lavorando ma non sono in grado di garantirci un tempo preciso di ripristino. Abbiamo bisogno di gruppi elettrogeni per queste zone, di 5 lame e spargisale, 5 pale meccaniche con relativi operatori da aggiungere a quelli delle ditte incaricate in servizio da ieri mattina all'alba ininterrottamente e di 5 fuoristrada con relativo personale per assistenza socio sanitaria della popolazione gravemente colpita da questi disservizi», aggiunge il Sindaco. «Per quanto riguarda l'acqua, la Sasi ci ha comunicato un duplice problema che sta lasciando gran parte della città e del comprensorio senz'approvvigionamento idrico: a Fara San Martino c'è un problema di natura elettrica, mentre in zona c'è una rottura grave di una condotta per cui saranno necessarie diverse ore di lavoro. A questo si aggiunge il problema di fornitura di metano in contrada Serroni e Torre Sansone».







ORE 13.45. TRASPORTO PUBBLICO: I SERVIZI ASSICURATI NEL POMERIGGIO

Questa la situazione del trasporto pubblico effettuato da Tua spa.

ZONA L'AQUILA. Servizi ancora sospesi da Castel del Monte e Campotosto per L'Aquila

ZONA TERAMO. Tutti i servizi sono fermi ad eccezione della Montorio-Teramo e Giulianova-Teramo che effettuano servizi ridotti

ZONA GIULIANOVA. Servizi sospesi a Morro d'Oro, Controguerra, Cologna, Mosciano S.Angelo. Ridotti per Teramo. In via di ripristino servizi per L'Aquila e Roma. Servizi ridotti per la Val Vibrata ed Ascoli.

ZONA SULMONA. Corse per Campo di Giove, Bugnara, Introdacqua e Pettorano sul Gizio limitate agli ingressi nei paesi con impossibilità di raggiungere i capolinea

ZONA LANCIANO. Servizi bloccati. Ridotti i collegamenti da Torricella Peligna, Pizzoferrato, Roccascalegna e Casoli. Ridotti i servizi comunali di Gissi. Riattivati i servizi per il secondo turno Sevel

ZONA CHIETI. La linea Chieti-Pescara parte dall'ospedale civile, non viene garantita la tratta la Chieti Città -ospedale clinicizzato.

Corsa Ortona-Pescara in fase di ripristino. Fermi tutti i collegamenti con i paesi dell'hinterland.

ZONA PESCARA EXTRAURBANO. Servizi ridotto da Pianella e Caramanico. Linee sospese da Civitella Casanova, Farindola, Arsita e Villa Celiera. Ridotti servizi comunali di Penne. La linea Pecara-Penne è garantita con cambio a Loreto e Collecorvino.

ZONA PESCARA. Linea 4 e 5 limitate e Colle Marino e rotonda di via Colle Innamorati. Linea 7 fino a Valle Rocca. Linea 16 soppressa. Linea 2/ non arriva ai grandi alberghi (il capolinea è arretrato tra via Adige e via Marinelli).







ORE 15. FRAZIONI DI MIGLIANICO SENZA CORRENTE DA 36 ORE: «NON FACCIAMO PREVISIONI»

«Siamo da stanotte sul territorio con i tecnici Enel per risolvere le emergenze. La priorità è il ripristino delle forniture elettriche. Abbiamo individuato tre sezioni danneggiate di media tensione. Il ripristino non è semplice. Al momento non abbiamo una previsione attendibile. Preparatevi a gestire il disagio e continuate a segnalarci le emergenze», Fabio Adezio è il sindaco di Miglianico, poco meno di cinquemila abitanti in provincia di Chieti. Da circa 36 ore manca la corrente elettrica nella frazione di Montupoli - dove risiedono un migliaio di persone e sono caduti 50 centimetri di neve - nonché in altre frazioni verso l'interno.

Nel centro abitato la corrente è stata ripristinata la notte scorsa, dopo le 2, dall'Enel che ha installato un gruppo elettrogeno sulla cabina elettrica, rialimentando così numerose utenze. Intorno alle 3:40 sono rientrate in servizio le linee dell'alta tensione gestite da Terna e quindi rialimentate le zone di Ortona (Chieti) e, appunto, Miglianico. Nelle contrade Piane e Cerreto la corrente è tornata alle 5, dopo 17 ore.







ORE 16.11. ARRIVA L’ESERCITO

«Il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, mi ha appena comunicato che il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ha dato disposizioni per fare avvicinare da Foggia i mezzi e gli uomini occorrenti per le operazioni ritenute necessarie, a seguito di puntuale istruttoria tecnica dei Prefetti competenti», ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. La richiesta di risorse umane dell'Esercito è stata presentata da D'Alfonso al ministro Pinotti per «liberare la viabilità della città di Chieti, la viabilità della città di Atri (Teramo) e la viabilità del Comune di Cellino Attanasio (Teramo). La mancanza di spazi a causa dei cumuli di neve - spiega il governatore in una nota - impedisce la necessaria agibilità per le manovre operative dei normali mezzi di lavoro».







ORE 17. TERNA. «ENERGIA TRA PENNE E TERAMO»

Terna spa rende noto che è stata rimessa in tensione la linea Villanova-Penne ed è stata ridata tensione alle cabine di Penne e di Cellino Attanasio. Riconnessa anche la linea di Teramo città. Nell'arco di una o due ore i servizi elettrici torneranno alle utenze finali.

Permangono problemi a Isola del Gran Sasso e a Sant'Omero.







ORE 19. PREFETTURA. NEL CHIETINO ENERGIA ELETTRICA DOMANI



Dalla prefettura di Chieti, dopo l’ennesima riunione del coordinamento soccorsi è emerso che allo stato, la Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) Alta Tensione risulta tornata pienamente operativa.

Per quanto riguarda la media tensione, invece, la prefettura, si prevede il pieno rientro in esercizio entro la giornata di domani e, a seguire, si provvederà al ripristino della bassa tensione anche con l’ausilio di gruppi elettrogeni.

