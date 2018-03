Pescara, «pronti ad incatenarci per salvare il parco delle Naiadi»

PESCARA. E’ partita con l’hashtag #salviamoilparcodiviaPasolini la battaglia contro «l’ultima follia urbanistica» della giunta Alessandrini, dopo un’Assemblea partecipatissima da parte dei cittadini organizzata direttamente nel Parco, nonostante il freddo pungente.

A guidare la protesta il capogruppo di Forza Italia al Comune di Pescara Marcello Antonelli (ex assessore all’Urbanistica della giunta Mascia). Presente anche il capogruppo di Pescara Futura Carlo Masci e soprattutto i residenti, circa centro, secondo i promotori dell’iniziativa.





Andando a spulciare la delibera inerente la ricostruzione dell’ex Filanda Giammaria Forza Italia ha scoperto che il Comune ha proposto, come oggetto di scambio, alla società anche la costruzione di un Palazzone, per 2mila metri quadrati, al posto dell’attuale Parco di via Pasolini, di fronte alle Naiadi, dunque nella zona nord della città.

Le carte sono state mostrate ai cittadini da Forza Italia: «la reazione è stata immediata», spiega Antonelli, «la città si è schierata a favore della tutela del Parco che non può essere merce di scambio con qualsivoglia iniziativa tesa a portare l’ennesima colata di cemento sul territorio».

I residenti si sono già organizzati in un Comitato che si muoverà con l’hashtag #salviamoilparcodiviapasolini e hanno annunciato tutte le iniziative che intendono intraprendere: si partirà con una petizione, quindi una raccolta di firme, che verrà inviata al sindaco Alessandrini e a tutti i consiglieri comunali.





«Ovviamente», continua Antonelli, «una petizione contro l’iniziativa di Comune e Regione che andremo a ostacolare in ogni modo, avvalendoci di tutti gli strumenti consentiti dalla democrazia».

I cittadini si sono dichiarati pronti ad accamparsi con le tende nel Parco e a incatenarsi per impedire l’azione delle ruspe mentre Forza Italia è pronta ad attivare anche le iniziative legali necessarie rispetto agli atti formali che il Comune metterà in piedi.

«La realizzazione dell’ennesimo palazzo in una zona fortemente urbanizzata come quella nord di Pescara – ha sottolineato il Capogruppo Antonelli – peraltro andando a cancellare un Parco estremamente frequentato dai cittadini, un parco vivo, è una vergogna che non permetteremo e il sindaco Alessandrini dovrà prepararsi a perdere una battaglia che vede già la contrarietà della città».