Ore 14 sversamento di idrocarburi nel fiume Pescara?

PESCARA. Una segnalazione fortuita ed uno sguardo attento al fiume.

Augusto De Sanctis del Forum H2O spiega che oggi è stato avvisato poco prima delle 14 da Alberto Corraro che si trovava a passare sul ponte a Pescara quando ha notato fotografato e filmato le macchie oleose in superficie.

«Ho avvisato il 1515», spiega De Sanctis, «e poi mi sono recato sul ponte Risorgimento. L'odore di gasolio era molto forte e il passaggio di idrocarburi leggeri che facevano la tipica patina cangiante sull'acqua è durato più di mezz'ora. Abbiamo risalito per qualche centinaia di metri il fiume; l'evento pare aver interessato solo il tratto cittadino in quanto dopo un certo punto non vi erano macchie lungo le sponde. Era avvilente vedere cormorani e gabbiani posarsi sull'acqua inquinata. Si tratta del secondo sversamento in pochi giorni perchè venerdì 9 scorso altri cittadini avevano segnalato all'altezza della pescarina un altro sversamento simile a quello odierno».

«Se in piena città e di giorno qualche delinquente riesce a fare tutto ciò immaginiamo cosa può accadere di notte lungo questo fiume martoriato e più a monte», aggiunge De Sanctis, «d'altro lato quando si sequestrano i depuratori gestiti da enti pubblici si evidenzia una condizione di far west che si ripercuote gravemente sul nostro ambiente. Non sappiamo più cosa fare, oltre a manifestazioni, denunce, dossier. Continueremo nella nostra azione di sensibilizzazione e denuncia ma non vediamo segnali di cambiamento reali».

Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte della Capitaneria di Porto e del Corpo Forestale dello Stato, sia sul fiume sia via terra, e sono stati effettuati dei campionamenti.



Al momento, fanno sapere Guardia Costiera e Forestale, non sono state individuate fonti di inquinamento né situazioni di emergenza. «Abbiamo interessato subito la Capitaneria di Porto - dice il vicesindaco ed assessore al Demanio, Enzo Del Vecchio - che ha fatto un intervento di analisi visiva e di prelievo di campioni che sono stati portati all'Arta per le analisi. Al fine di risalire alla natura degli sversamenti, la Capitaneria ha anche risalito il fiume accertandone la provenienza dalla zona sottostante il ponte di ferro. In attesa di conoscere l'esito dei rilievi e dunque capire di che tipo di sostanze si tratti, il Comune domani in mattinata farà ulteriori sopralluoghi per accertare che non ci siano altri scarichi simili. Al momento ci preme ringraziare i tanti cittadini che ci hanno immediatamente segnalato la situazione, in modo che potessimo attivare tutti gli interventi necessari a capire di cosa si tratti, quelli già posti in essere e quelli che verranno effettuati nei prossimi giorni», conclude Del Vecchio.