Tollo, la discarica Ex Sogeri ha inquinato la falda. Scoperti altri rifiuti pericolosi

TOLLO. Alto inquinamento della falda acquifera. Veleni tutt’altro che interrati «in sicurezza». Una inchiesta che va avanti da quasi tre anni e da qualche giorno la scoperta di nuovi veleni interrati in una zona adiacente che per la regione non era contaminata.



Sono tuttora in corso le indagini del Corpo Forestale dello Stato, coordinato dal pm di Chieti Giuseppe Falasca, nel sito della ex Sogeri, a Tollo. Il lavoro della Forestale partito nell’anno 2014, ha messo in luce gravi problematiche ambientali legate allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi (prima noti come tossici nocivi).

Oltre a quanto ammassato all’interno di due capannoni dentro dei big-bags, oggi rimossi a seguito di provvedimenti per il risanamento dell’area adottati dalla Regione Abruzzo, è emersa infatti dalle analisi effettuate la presenza di sostanze inquinanti nella falda, provenienti dai rifiuti tombati sottoterra dentro e fuori l’area di cosiddetta messa in sicurezza.

In altre parole, le indagini hanno evidenziato che i rifiuti sotterrati “in sicurezza” avrebbero in realtà contaminato la falda, contaminazione aumentata da altri rifiuti trovati dove non era previsto che vi fossero.

Ne è conseguito, nel mese di luglio scorso, il sequestro, tuttora in atto, dell’intera area e del sistema di convogliamento delle acque reflue nel torrente Venna.

Il monitoraggio delle acque sotterranee, tramite piezometri, ha confermato la presenza di matrici inquinanti: Manganese, Nichel, Ferro, Cromo totale, Boro, Nitriti, Solfati e Floruri sono risultati presenti con valori al di sopra dei parametri di legge. Inoltre, nelle acque meteoriche, quindi di ruscellamento, è stata confermata la presenza di sostanze (Solfati e Cloruri) riconducibili ad alcune tipologie di rifiuti interrati.





A questo si è infine aggiunta la scoperta, nel corso di ulteriori accertamenti, di rifiuti speciali interrati al di fuori dell’area cinturata, ovvero in un’area che durante i lavori di messa in sicurezza, finanziati dalla Regione Abruzzo nell’anno 2009, era stata dichiarata incontaminata. Una dichiarazione mendace, falsa ed erronea.

Questi rifiuti, a pochi metri dal torrente Venna, portati alla luce per ora in piccola parte con l’ausilio di un escavatore, sono risultati della stessa tipologia di quelli contenuti nei big bags e di quelli sotterrati nell’area messa in sicurezza.

Ovvero scarti di concerie e rifiuti di processi industriali con concentrazioni consistenti di metalli e di altre sostanze riconducibili alle scorie di fusione.





La pervicacia degli uomini del Comando Stazione Forestale di Ortona e il determinante contributo dell’Arta, oltre a mettere in luce il problema, sono stati decisivi al fine dell’adozione di immediate misure di tutela a favore di quanti gravitano attorno ed a valle di questa fonte d’inquinamento: è stato infatti bloccato lo scarico diretto delle acque reflue nel Torrente Venna (che poi confluisce nel Foro), grazie al posizionamento di vasche a tenuta, sono stati rimossi tutti i big bags contenuti nel capannone, sono state interessate e coinvolte tutte le Autorità e gli Enti preposti alle procedure di messa in sicurezza dell’area.

Il Sindaco di Tollo, ha dunque predisposto un’Ordinanza atta a vietare gli attingimenti nel torrente Venna.

Quattro persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per rispondere della presenza di rifiuti al di fuori dell’area Mispe, delle motivazioni per cui si sono rilevati valori anomali di sostanze inquinanti nelle falde e nelle acque di scarico, e delle conseguenze sulla salubrità ambientale derivanti da tali condotte illecite.

Il pm, titolare dell’indagine, sta effettuando le valutazioni di competenza circa le effettive responsabilità di ciascuno.