Il popolo del No Renzi: «vergogna, vergogna. Salviamo l’Abruzzo, ’ambiente e lo Stato sociale»

PESCARA. «Vergogna, vergogna». Sono più di un centinaio i manifestanti presenti davanti al Circus dove il premier Matteo Renzi è arrivato e sta tenendo un altro incontro anche con 350 studenti delle scuole superiori.

Sono volati anche insulti e 'Bella Ciao'. Ventotto sigle hanno dato l'adesione alla manifestazione che è partirà da Piazza Sacro Cuore, alle 18.30, ma in tantissimi, muniti di fischietti, striscioni e cartelli, al grido di 'vergogna, vergogna', manifestano contro l'arrivo di Renzi a Pescara, in attesa che il premier prenda parte alla kermesse del Festival delle Letterature.

«Salviamo l'Abruzzo e i diritti sociali dall'aggressione scatenata dalle politiche del Governo Renzi», ha detto Augusto De Sanctis del Forum H2o, «contro l'ambiente e lo stato sociale. Scendiamo in piazza per la nostra terra e la difesa della Costituzione dalla deforma governativa che favorisce i potenti e le opere dannose sul territorio».

Secondo i contestatori «l'ambiente abruzzese sta sta subendo un attacco concentrico dei fautori degli interessi delle multinazionali dell'energia fossile, con altre trivelle e grandi gasdotti per l'esportazione in arrivo in aree fortemente sismiche e vulnerabili da un punto di vista idrogeologico, da Bomba a Sulmona-L'Aquila. Invece di rifare le scuole e gli altri edifici pubblici e risanare il territorio, Renzi spende i miliardi per le varie TAV e grandi opere basate su mazzette e intrallazzi, arrivando addirittura a rispolverare il Ponte sullo Stretto. Tutte risorse tolte al soddisfacimento dei diritti dei cittadini».

Tra i temi caldi che riguardano direttamente l’Abruzzo ci sono i «NO a chi vuole continuare a buttare soldi in opere inutili e dannose, come tanta parte di quelle contenute nel Masterplan, invece di investire nella messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici, abitazioni. Diciamo NO all'inceneritore che il Governo Renzi vuole imporre all'Abruzzo perchè siamo per la riduzione dei rifiuti e il ricilo per un'economia circolare. Diciamo NO a chi vuole consegnare il nostro territorio ai petrolieri e alle lobbies dell’energia. In migliaia abbiamo protestato contro Centro Oli, Ombrina e altri impianti pericolosi. Ora il governo, con la modifica del Titolo V della Costituzione, espropria le regioni di ogni competenza in materia per consentire alle società petrolifere di agire indisturbate senza che i cittadini possano far pressione sulle istituzioni locali. Questa è la filosofia di un governo lobbista che ha deciso di imporci anche la realizzazione di un inceneritore. Una politica di aggressione al territorio che impone la realizzazione del mega-metanodotto Snam in zone ad altissimo rischio sismico.

Diciamo NO ai tagli alla sanità, alla modifica della Costituzione che sancisce la sepoltura del diritto alla salute come previsto dall’art.32, al trasporto pubblico e alle politiche sociali. Diciamo NO alla precarizzazione del lavoro, al Jobs Act e ad una politica economica che produce disoccupazione e lavori sotto-pagati e senza diritti. Diciamo NO a chi ci manda in pensione a 70 anni e ci chiede di fare un mutuo per andarci prima».

Gli aderenti: Collettivo Studentesco Pescara, Nuovo Senso Civico, PrimoFoglio, L'Altra Chieti, Uniti a Sinistra Francavilla, Comitati Cittadini per l'Ambiente di Sulmona, Zona22, Unione Sindacale di Base, Partito della Rifondazione Comunista, Confederazione Cobas, Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua, Coordinamento per il NO sociale, Movimento5Stelle Pescara, Coordinamento Nazionale No Triv, ciclofficina popolare CAP15, Unione Degli Studenti Abruzzo, Pescara Punto Zero, Fronte Sovranista Italiano, Comitato Blocca Inceneritori, L'Altra Europa con Tsipras, Possibile, Sinistra Italiana, Coordinamento per democrazia costituzionale, Comitato per il NO, Unione Inquilini, Abruzzo Social Forum, Paese Comune – San Giovanni Teatino, Associazione Kabawil El otro soy yo.



«Quelli del No non hanno nessuna idea sulla riforma, sono uniti solo dall'essere "contro", e ci vorrebbe un miracolo alla De Filippi per "tenere insieme D'Alema, Grillo e Berlusconi... il Cav poi, insieme a Travaglio, che teneri…». Anche questo ha detto Matteo Renzi dal palco del Circus intervistato da Luca Sofri riferendosi ai contestatori fuori. Il premier ha fatto tappa a Pescara e ha difeso ancora una volta con vigore la riforma dall'assalto del fronte del No.



Un assalto che ha come obiettivo finale proprio il governo, la spallata o quanto meno un suo indebolimento. Renzi lo sa bene e sa che una vittoria del sì avrebbe l'effetto, per il suo esecutivo di un elisir di lunga vita. E dunque, nei suoi contatti con i cittadini-elettori ha detto chiaro e tondo che al nostro Paese, in questo frangente, serve un governo forte, un governo solido e autorevole, anche per giocare la partita europea in vista de prossimi importanti appuntamenti internazionali quando il 25 marzo 2017 a Roma si riunirà il vertice dei 28 per rilanciare il percorso dell'unione, e quando nel prossimo G7 si avrà la presidenza italiana.