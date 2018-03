Cavalcavia asse attrezzato: «condizioni critiche, qualcuno intervenga»

CHIETI. Il Comitato Villablocc “per la Tutela della Salute e della Vita” dopo le recenti scosse di terremoto torna a denunciate le preoccupanti condizioni in cui vertono i due cavalcavia che attraversano l’asse attrezzato.

Si tratta in particolare di quello che unisce via Custoza con via Papa Leone XIII e quello all’altezza della Camera di Commercio che collega via Pomilio, via Travaglini, via D’Ascanio e via Piaggio con annesse rampe di salita e di discesa.

Dopo le scosse delle ultime settimane, l’Anas ha dato incarico di monitorare costantemente anche l’Asse attrezzato e sono state ispezionate le carreggiate e gli svincoli a ridosso dell’uscita del Foro Boario a Chieti.

Dopo il crollo del cavalcavia di Lecco le immagini della tragedia sono un brivido ancora caldo ma l’associazione allontana l’ipotesi di psicosi e ricorda che già nel 2008 depositò al protocollo del Comune di Chieti una serie di denunce poste all’attenzione degli Organi preposti al controllo.





Nel frattempo, dopo terremoti epocali e traffico pesante in genere, le condizioni appaiono decisamente fatiscenti.

Come se non bastasse impossibile non rilevare l’alta velocità con la quale alcuni tir si lanciano sulle rampe del cavalcavia di via Pomilio facendo ballare tutte le case di via D’Ascanio e via Travaglini.

Dopo il terremoto degli ultimi giorni il comitato segnala un continuo distaccamento di materiali cementizi dalle fasce laterali del ponte di Madonna delle Piane.

Alla luce di tutto ciò il Comitato Cittadino Villablocc per la Tutela della Salute e della Vita chiede pubblicamente un celere intervento di controllo, lì dove ve ne sia necessità anche di messa in sicurezza, se non che, di manutenzione, dei cavalcavia menzionati.