Scuole d’Abruzzo: solo il 32,2% costruite secondo criteri antisismici

ABRUZZO. Il 71,3% degli edifici scolastici abruzzesi hanno bisogno di interventi di manutenzione urgenti soprattutto a Pescara e Teramo.

Il 70% degli edifici ha una certificazione di collaudo statico, il 90,2% l'idoneità statica ma solo il 47,9% il certificato di agibilità.

Sono questi i numeri che emergono dal rapporto di Legambiente ‘Ecosistema scuola 2016’ presentato oggi a Roma.

La situazione migliore è quella degli istituti di Chieti (30º posto della graduatoria nazionale) e L'Aquila (38º) mentre Pescara (65º) e Teramo (69º) si piazzano in coda. Lo studio ha annalizzato solo le scuole dei comuni capoluogo e elaborato i dati forniti, su richiesta, dai Comuni.

Grazie alla forte incidenza dei dati dell'Aquila, le scuole delle 4 città abruzzesi risultano di recente costruzione (il 17,2% costruite dal 2001 al 2015 a fronte del 5% della media nazionale).

Solo il 32,2% sono edifici costruiti secondo criteri antisismici: una percentuale che può sembrare bassa (e ‘dopata’ dai Musp aquilani) ma al di sopra della media nazionale che si ferma al 12,7%.

Per il 63,3% delle scuole abruzzesi è stata eseguita la verifica di vulnerabilità sismica, solo nel 6,3% dei casi sono state effettuate indagini diagnostiche dei solai e nel 5,4% sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza dei solai.

Per la manutenzione straordinaria sono stati spesi 11.923 euro per singolo edificio contro una media nazionale di 38.932 euro. Per la manutenzione straordinaria negli ultimi cinque anni sono stati spesi 8.625 euro per edificio contro la media nazionale di 28.628 euro.

Bassissima anche la cifra per la manutenzione ordinaria: appena 1.282 euro per singolo edificio contro i 9.335 euro della media nazionale. Spalmando gli interventi sugli ultimi 5 anni la cifra abruzzese scende ancora fino a 375 euro contro i 7.320 euro nazionali.





INCENDI E SICUREZZA

Il 74,8% degli edifici dei quattro capoluoghi regionali ha una certificazione igienico-sanitaria, solo il 46,3% (dato comunque superiore alla media nazionale del 42%) ha un certificato di prevenzione incendi.

Il 62,7% degli edifici abruzzesi ha scale di sicurezza, l’ 84,6% porte antipanico (contro il 92,8% del dato nazionale).

Il 73,9% degli istituti scolastici della regione hanno effettuato prove di evacuazione, il 73,4% ha impianti elettrici a norma e il 79,3% requisiti di accessibilità.

Soltanto l’ 1,5% degli edifici ha effettuato interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche



GLI ALTRI SERVIZI

Il 48,8% delle scuole abruzzesi hanno una biblioteca, il 28,4% un servizio scuolabus, il 96,4% attraversamenti pedonali dedicati ma solo il 3% semafori pedonali e il 27% può far affidamento sui nonni vigili.

Per quanto riguarda le mense nel 59,7% dei casi vengono serviti pasti biologici contro la percentuale nazionale del 90,8%.

Il 66,7% delle mense scolastiche regionali scelgono prodotti privilegiando quelli a chilometro zero e nel 50% dei casi nei bandi di appalto del servizio mensa si richiedono la stagionalità degli alimenti e si prevede il recupero del cibo non somministrato a favore di organizzazioni non profit.

Sempre nel 50% dei casi vengono utilizzate stoviglie monouso, solo il 18,8% delle scuole abruzzesi hanno una cucina interna e il 40,3% somministrano acqua del rubinetto.

Per quanto riguarda, invece, la raccolta differenziata supera il 72% quella della plastica, vetro, organico e pile mentre l'alluminio è fermo al 38,5%



ILLUMINAZIONE

Nel 2015 le amministrazioni dei quattro capoluoghi hanno investito poco sia in manutenzione ordinaria che straordinaria, ben al di sotto della media nazionale, ma si sono impegnate più sul fronte dei servizi e delle pratiche ecocompatibili

Nel 90% delle scuole abruzzesi si usa illuminazione al neon, il 31,4% utilizza fonti di energia rinnovabili e il 41,5% impianti solari termici (media nazionale 23,3%). Nel 100% dei casi si usano impianti solari fotovoltaici control 80% della media nazionale.

I fondi che arrivano dai conti energia vengono riutilizzati per finanziare progetti scolastici che riguardano iniziative ludico sportive. Riguardo la questione di rischio ambientale Pescara, Chieti e Teramo hanno attivato monitoraggi sulla presenza amianto e sono stati realizzati interventi di bonifica solo nell'1,8% degli edifici (contro il 4,3% della media nazionale). Il 17,2% di edifici si trova inoltre tra 1 e 5 km dalle industrie e il 2,4% entro 1 km..

Alessandra Lotti

