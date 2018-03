Istituto Misticoni-Bellisario di Pescara, quelle crepe e le domande dei ragazzi

PESCARA. Dubbi e timori per i ragazzi del Misticoni –Bellisario che da giorni lanciano, inascoltati, l’allarme.

Dopo la scossa di martedì mattina, quella di magnitudo 6.5, e la firma dell’ordinanza di chiusura delle scuole, i ragazzi sono rimasti di sasso nello scoprire che il loro istituto poteva riaprire regolarmente.

Eppure loro le crepe le vedono, eccome, e da settimane denunciano una situazione al limite. Ma per i tecnici è tutto regolare e non ci sono pericoli. Evidentemente quelle lesioni sono ritenute solo superficiali e non capaci di incidere sulla staticità dell’intero edificio.

Questo però non basta a rassicurarli.

Alcuni hanno espresso perplessità anche sulla pagina Facebook del Comune di Pescara che informa costantemente dell’apertura e della chiusura delle scuole (anche quelle di competenza della Provincia): «come è possibile che sia aperto con bagni e presidenza dichiarati inagibili?», hanno denunciato gli studenti. «Non ci sono nemmeno le scale antincendio, quella scuola cade a pezzi».

Ma le lezioni sono riprese regolarmente. Ieri mattina, quando i ragazzi sono tornati in classe hanno preso i cellulari, scattato foto e registrato video per riportare anche all’esterno la loro realtà.

Il Collettivo studentesco di Pescara ha raccolto la loro segnalazione e racconta: «in molte aule sono state rilevate delle crepe, probabilmente causate dalle recenti scosse sismiche, tra cui alcune molto più preoccupanti di altre; inoltre ad aumentare le preoccupazioni degli studenti è un piano di emergenza poco chiaro e dall’efficienza incerta».

L’edificio della sede Misticoni, in particolare, «ha sempre dato preoccupazioni e la situazione non è mai stata realmente risolta o perlomeno chiarita», continua il Collettivo, «a partire dalla Dirigenza precedente a quella attuale. Gli studenti non sono più consapevoli della situazione in cui si trovano: da problemi evidenti (come dei contenitori d’acqua che intralciano le vie d’esodo), l’unica risposta dalle Istituzioni è stata che non ci sono problemi o che non ci sono soldi, ovviamente senza una documentazione rassicurante».

Alla luce delle foto e dalle segnalazioni il Collettivo annuncia che i chiarimenti sul piano d’emergenza sono in atto, classe per classe, e sono previste prove di evacuazione nei prossimi giorni.