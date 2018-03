E all’orizzonte spunta una nuova piattaforma petrolifera?

MONTESILVANO. Affacciarsi per respirare aria pulita (?) e godere del panorama complice una giornata limpidissima e scoprire che lì in fondo all’orizzonte c’è qualcosa che assomiglia molto ad una piattaforma petrolifera.

Ma il pericolo non era scampato?

In realtà no perchè il Tar ha bocciato i ricorsi delle regioni ed ha dato il via libera ad una serie di concessioni in Adriatico per ora solo per la ricerca anche con l’air gun metodo temuto e contestato dagli ambientalisti perchè produrrebbe ‘ecosistema.

La foto di un nostro lettore non molto nitida con lo zoom amatoriale ferma con certezza un oggetto all’orizzonte che non sembra una nave a assomiglia più ad una piattaforma petrolifera.

La zona in effetti è quella della concessione di Adriatica Idrocarburi la società dell’Eni con sede a San Giovanni Teatino che dal ministero era autorizzata fino al 2014 ma poi evidentemente prorogata perchè sulla mappa dei titoli minerari vigenti nel 2016 quella di fronte le coste abruzzesi c’è ancora e risulta attiva.

Inoltre dando uno sguardo al sito che monitora il traffico navale in tempo reale si nota un intenso traffico di almeno un rimorchiatore negli ultimi giorni che potrebbe fare la spola per portare il materiale utile per l’allestimento della nuova piattaforma. Il rimorchiatore per molte ore rimane fermo in zona.







LA SOCIETA’ ADRIATICA IDROCARBURI (DAL SITO INTERNET)