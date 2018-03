Alberi. Prove tecniche di accordo: si tagliano quelli in accordo con comitato

PESCARA. Un accordo è stato trovato e consiste nel controllare nell'immediato, già oggi, le alberature irrimediabilmente a rischio. Lo faranno i tecnici comunali e i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, in modo che l'Amministrazione comunale possa far procedere la ditta incaricata ai tagli indicati dalla relazione fitostatica (contestata) dell'agronomo Massimo Rabottini.

Dunque il primo passo è quello di tagliare gli alberi dove non ci sono dubbi.



E’ quanto è stato deciso ieri dal tavolo chiesto al Comune dalla Soprintendenza all'Archeologia, Beni Artistici e Paesaggio d'Abruzzo e a cui, oltre al Soprintendente Francesco Di Gennaro, al sindaco Marco Alessandrini, all'assessore al verde Pubblico Laura Di Pietro, hanno partecipato i vertici di Vigili del Fuoco, dell'Ordine degli Agronomi e del comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e le associazioni ambientaliste,

Il tavolo ha inoltre stabilito che il Comune chiederà formalmente al comando regionale del Corpo Forestale dello Stato la possibilità di procedere ad una verifica più approfondita della stabilità delle alberature di via Scarfoglio e viale Kennedy ritenute a rischio.

Una sorta di verifica tardiva e imposta che dovrebbe di fatto confermare gli errori dichiarati dal coordinamento “Salviamo gli alberi”.

Dal tavolo è emersa, dunque, la necessità condivisa di tagliare gli alberi pericolosi si tratta ora di vedere se si riuscirà davvero ad eseguire serene verifiche che mettano per di più a rischio più di qualche reputazione.

Il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco, Vincenzo Palano, che ha relazionato anche sul numero degli interventi fatti dal corpo sulle alberature: nel 2015 sono stati 151, nel 2016, invece sono 169 gli interventi in condizioni di estrema urgenza sugli alberi della città, ha rimarcato la necessità di un'indagine per agire in modo preventivo.

Non è però stato così facile pervenire ad un accordo condiviso.

La tensione è stata molto alta fin dall’inizio a cominciare dalle convocazioni diramate dal Comune e dalla consueta selezione alla porta imponendo un solo rappresentante per associazione ma alla fine dei conti alcune associazioni che pure avevano firmato gli esposti erano rimate fuori.



Dunque già oggi i tecnici comunali con due scelti dalle associazioni sceglieranno alcune piante irrimediabilmente compromesse che saranno tagliate in accordo. Si dovrà poi sollecitare la Forestale per dare un apporto su quelle che restano per rivalutarle.

Per ora il Comune ha stanziato 15000 euro per le analisi strumentali e sara' il tecnico incaricato a stabilire le metodologie appropriate per l'approfondimento strumentale.



«Ringrazio la Soprintendenza per la disponibilità ad affrontare la situazione convocando ad un tavolo istituzionale e operativo tutte le parti in causa – dice il sindaco Marco Alessandrini - Il dato è che un organismo terzo, qual è la Forestale svolgerà ogni controllo ulteriore sulle alberature definite a rischio. Nel frattempo la questione pericolosità permane e sarà affrontata già domani, con i nostri tecnici e direttamente con gli ambientalisti, che abbiamo chiamato a fare un sopralluogo per stabilire le alberature su cui sarà possibile procedere da subito con i tagli».



«Sono contenta di quanto emerso dal tavolo – così l'assessore al Verde Pubblico Laura Di Pietro – perché si è finalmente riusciti a instaurare un dialogo sicuramente costruttivo e a trovare un punto di incontro, che auspichiamo possa conciliare le esigenze di tutela della pubblica incolumità, con quelle di tutela degli esemplari ritenuti storici/identitari o di particolare valore affettivo».



Moderato ottimismo è stato espresso anche dal comitato che però rimane con la guardia alta perchè i clima di sfiducia e di sospetto non si cancella nello spazio di un paio di ore di “burocratese”.



«Ci son voluti due esposti alla Sovrintendenza (oltre che alla Procura) e settimane di mobilitazione», ha commentato Maurizio Acerbo che insieme ad Augusto De Sanctis hanno firmato gli esposti, «ma alla fine pare prevalso il buonsenso. Una volta costretti a sedersi al tavolo anche gli amministratori comunali più ottusi scoprono che non è poi così male confrontarsi senza paranoie e magari scoprire che senza tappi alle orecchie si capisce cosa dicono quelli che urlano lì fuori. magari si scopre che si tratta di cose sensatissime che fa anche piacere farle. Ora son tutti contenti, tutti non vedevano l'ora di confrontarsi e trovare soluzioni, tutti cortesi e sorridenti. Vediamo come evolverà la situazione ma ho la sensazione che abbiamo fatto un bel passo in avanti. E' la prima volta che lanciamo una mobilitazione attraverso Whatsapp e devo dire che è andata benone nel mix con Facebook e mail».



«Credo che vi sia stata buona volontà da parte di quasi tutti i soggetti presenti, ora bisognerà non far scendere l'attenzione e lavorare affinchè l'accordo dia i suoi frutti», ha detto De Sanctis, «Devo dire che la cittadinanza attiva ha avuto un ruolo straordinario, ed è bellissimo vedere tutte queste persone in comune, nelle strade, sotto gli alberi impegnarsi per il Bene Comune».



LA VERITA' DI BLASIOLI

Il presidente del consiglio Antonio Blasioli (Pd) racconta la verità per chi vuole sapere «come sono andate veramente le cose».



Blasioli ha chiarito il ruolo della soprintendenza che come aveva già accennato nella lettera di convocazione non è competente in materia (cioè non può sindacare una relazione tecnica di un perito) ed è interessata alla ripiantumazione non alla stabilità delle piante.

«Chiarito che i tagli erano per la pericolosità», ha detto Blasioli, « la Soprintendenza ha auspicato altri interventi come questo per il ricambio, naturale, del ciclo vitale. Ho scritto testualmente una frase del soprintendente: "accertato che non sono alberi monumentali, se si mette un pino giovane per noi é equipollente, a noi non interessa un singolo albero ma una visione di insieme"».

Un concetto che era stato spiegato fugacemente anche durante l’incontro con il presidente della Regione, Luciano D’Alfonso, un paio di ore prima.

In effetti il Comitato forse si attendeva qualcosa di più dalla Soprintendenza anche alla luce di quanto aveva già fatto in passato circa il blocco avviato per il taglio degli alberi in via regina Margherita e per la mancanza di autorizzazioni del “ponte del cielo”. Ma quelli erano altri tempi.

«Cosa è cambiato rispetto a qualche giorno fa quindi?», scrive Blasioli, «che le associazioni, preso atto delle dichiarazioni, senza che si fermino i lavori (prima era invalicabile questa richiesta) con la stessa cifra già stanziata dal Comune, cioè 15.000 euro, hanno accettato di rivedere con la forestale se sarà possibile o in caso contrario con un tecnico terzo, le alberature rimettendo a chi lo farà, la scelta di come impiegare queste somme per le prove.

Chi ha vinto e chi ha perso? Io credo che abbia vinto la città che con questo passaggio ha capito che questa operazione è lodevole e che non bisogna strumentalizzare la storia di un albero. Si tutelano solo gli alberi monumentali. per gli altri, ben venga la sostituzione se pericolosi».



Nella verità di Blasioli non è compreso nemmeno un minimo accenno agli errori denunciati dal comitato sulla relazione tecnica del perito incaricato dal Comune o l’affidamento diretto in somma urgenza.

Alessandirni Su Taglio Alberi Prot. 123937