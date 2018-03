Giuramento a Pescara del figlio del vigile-eroe Berardinucci

PESCARA. Toccante cerimonia questa mattina a Pescara presso la sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di viale Pindaro dove, in occasione della visita del Prefetto Francesco Provolo, si è tenuto il giuramento del neo viceispettore Moreno Berardinucci, figlio del vigile del fuoco Maurizio, scomparso in servizio il 26 ottobre del 2013 in seguito alle gravissime ferite riportate nell'esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio di Villa Cipressi di Città Sant'Angelo (Pescara),incidente che provocò il decesso di altre quattro persone, tutte appartenenti al nucleo familiare Di Giacomo, titolare dell' azienda che fabbricava fuochi pirotecnici. Proprio a Maurizio Berardinucci è intitolata dal 25 ottobre del 2014 la caserma del Comando Provinciale. Il Prefetto, accompagnato dal comandante provinciale Pietro Di Risio, ha visitato la sede di servizio, prendendo visione di alcuni automezzi ed attrezzature di intervento in dotazione, tra cui l'Unità di Comando Locale, recentemente potenziato con il nuovo allestimento software ed hardware, e particolarmente adatto per l'attività di ricerca di persone scomparse o disperse. Il massimo rappresentante di Governo sul territorio si è poi soffermato sulle le condizioni di vetustà della sede Centrale e sulla necessità che i Vigili del Fuoco abbiano una struttura adatta per lo svolgimento del proprio servizio.