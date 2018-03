Cimitero Pescara colli: «possibili rischi igienico sanitari»

PESCARA. «E' uno spettacolo raccapricciante quello che ci siamo trovati davanti all'ingresso del cimitero dei colli a Pescara: pezzi di bare disseppellite all'aria aperta, alcune ancora con dei lembi di stoffa appartenenti alle imbottiture o forse ai defunti. Buttati li' senza nessuna differenziazione, dentro a container predisposti alla raccolta di legno o zinco. Rifiuti speciali insomma, ma che di speciale hanno solo il raccapriccio di uno spettacolo indecente dal punto di vista igienico sanitario nonche' umano».

Questo il commento del consigliere comunale del M5S Massimiliano Di Pillo che sotto sollecitazioni di alcuni cittadini nel pomeriggio di ieri si è recato sul posto per vedere con i propri occhi quello che gli era stato raccontato.

«Chi entra al cimitero dei colli» spiega il consigliere «probabilmente avra' visto in fondo al piazzale tre container bianchi».

Sono container per la differenziata e raccolgono zinco e legno, materiale che dopo l'esumazione viene considerato 'rifiuto speciale', e che obbligatoriamente va tenuto lontano da chi va al cimitero per un breve saluto ai propri cari.

«Un obbligo», continua Di Pillo «che pero' non viene eseguito, poiche' accanto a questi container, ci sono dei distributori per la raccolta dell'acqua e delle scope, che i cittadini utilizzano per i fiori sulle tombe e per la pulizia dello spazio davanti al fornetto dei propri cari».

La pulizia del Cimitero dei colli da poco piu' di un anno e' sotto la gestione di Attiva che in questi mesi ha razionalizzato le spese attraverso un lavoro di censimento, esumando quasi 700 bare, per mettere a disposizione dei cittadini nuovi posti in un cimitero che da anni aveva esaurito spazi per la tumulazione.

«Ma lo smaltimento dei rifiuti speciali deve essere accurato garantendo la tutela sanitaria di chi frequenta il cimitero», dice Di Pillo.

Da qui la richiesta al sindaco e alla Giunta affinche' vengano chiarite quali sono le criticita' dell'operazione di esumazione e se ne sono a conoscenza, «per capire in che modo l'amministrazione ha fornito gli strumenti adeguati all'azienda Attiva per svolgere il proprio lavoro in sicurezza (per i dipendenti e per i cittadini) e in che modo si intende risolvere a lungo termine, e non solo dopo la denuncia del M5S, questa situazione che, a quanto pare, non e' isolata alla sola giornata di ieri».



«PRONTO CASSONE CON COPERCHIO»

«Oltre ad aver provveduto ad installare transenne e teli ombreggianti», commenta Il direttore generale di Attiva Massimo Del Bianco, «abbiamo già pronto il cassone con coperchio che dovrà essere utilizzato per il deposito dello zinco (a metà della prossima settimana verrà installato il nuovo cassone con coperchio). Per completezza, i rifiuti cimiteriali non sono speciali ma urbani e come tali vengono gestiti. La normativa di riferimento (DPR 254/03) all'art. 12 prevede infatti che "I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili".

Considerando che lo zinco viene smaltito per l'incenerimento a Macerata, risulta chiaro il fatto che in attesa i rifiuti debbano essere depositati all'interno del cimitero».