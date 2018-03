Piazza d’Armi, un ribasso del 60% per la ditta vincitrice

L’AQUILA. E’ stato firmato il contratto per la realizzazione del Parco urbano di Piazza D’Armi a L’Aquila, uno dei progetti più attesi per la rinascita della città e non mancano dubbi a causa di un eccessivo ribasso d’asta (60%) che comunque è stato dichiarato legittimo.

Ma se dai 18,6 milioni di partenza la società aggiudicatrice sostiene di aver bisogno di meno della metà delle risorse per portare a compimento il lavoro si può stare tranquilli? E’ stata sovrastimata la cifra posta a base d’asta? Il progetto vedrà mai la fine o ad un certo punto emergerà che i soldi sono pochi? Serviranno varianti in corso d’opera? Gli interrogativi aperti sono parecchi anche perché la paura è che la città post sisma subisca una nuova delusione.

L'intervento nasce da un concorso di progettazione vinto nel 2013 da Modostudio di Roma e porta la firma dei tre architetti Fabio Cibinel, Roberto Laurenti, Giorgio Martocchia coadiuvati dall’artista Cova Rìos.

L’appalto lo ha vinto la Rialto Costruzioni di San Tammaro, in provincia di Caserta che, in base al bando di gara, avrà 45 giorni di tempo per redigere la progettazione esecutiva e si avvarrà di due società, la Promedia di Teramo e la Società Italiana Servizi di Chieti.

Il Parco Urbano di Piazza D’Armi è uno dei progetti strategici di rigenerazione urbana previsti nel Piano di Ricostruzione ed è stato finanziato con i proventi della legge Mancia, dalla raccolta fondi della comunità degli italiani in Australia e dal Governo australiano e dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con il Piano Città.

L’area di 100mila metri quadrati ospiterà un auditorium di 900 posti a più livelli con parcheggio interrato, una struttura semicircolare di 1000 mq che potrà offrire spazi per laboratori, incontri ed esposizioni. Il tutto completa l'attuale spazio per lo sport e la grande piazza del mercato e sarà immerso nel verde.

Fra la primavera e l'estate del 2016 è attesa l'apertura del cantiere.



LA SOCIETA’

La Rialto, nata nel 1995, si è occupata di decine di progetti in tutta Italia. Come si legge sul sito ha realizzato l’Istituto Alberghiero di Ravenna, il Campus universitario della facoltà di Informatica di Salerno, l’ampliamento del cimitero di San Benedetto del Tronto, la costruzione di villette a schiera e condomini a Pesaro, la costruzione di una rsa per anziani a Padova.

In Abruzzo ha realizzato la scuola elementare di Marina di Città Sant’Angelo.

«Il ruolo strategico che la Rialto Costruzioni vuole affermare», si legge sempre sul sito internet della società, «va collocato all’interno di un mercato evoluto, in cui la competizione si gioca sull’effettiva qualità degli operatori e delle proposte, sull’ottimizzazione dei risultati (in termini di qualità, tempi e costi) nonché sull’innovazione organizzativa, oltre che su una razionalizzazione dell’uso delle risorse di governo e di controllo».



ECCESSIVO RIBASSO?

«L’assegnazione dei lavori con un simile ribasso è stata vietata dal nuovo codice degli appalti», denuncia la senatrice del Movimento 5 Stelle, Enza Blundo, «ma il dubbio più grande che ora si pone è relativo alla qualità della realizzazione e dei materiali che verranno impiegati. Invito ed auspico che il comune si doti di una squadra di professionisti che assicurino un controllo affinché venga realizzato seguendo esattamente i disegni del progetto definitivo, elaborato con estrema cura e consegnato dai progettisti vincitori del Concorso Internazionale, che abbiamo ottenuto a seguito di iniziative e presidi al Consiglio Comunale e a seguito di un confronto nell’ambito del convegno del 9 gennaio 2011 a ‘Casa Onna’»

«Un tale ribasso rispetto alla base d’asta fa supporre che la realizzazione del parco urbano sarà affrontata con costi molto bassi e oltre ai dubbi succitati, viene da porsi anche la domanda se saranno effettivamente realizzate tutte le strutture che il progetto prevede e se questa opera diverrà effettivamente una realtà per L’Aquila o se rimarrà la solita eterna incompiuta per mancanza di fondi» – conclude Blundo.