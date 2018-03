Scienza: Roy Kerr cittadino onorario di Pescara

PESCARA. Ieri mattina, presso la sala consiliare del Comune di Pescara in occasione del Consiglio comunale Solenne, è stata conferita la cittadinanza onoraria a Roy Kerr, scienziato di fama internazionale e docente dell'Incranet (International Center for Relativistic Astrophisics Network), che il 26 maggio era stato premiato, dal Re di Svezia, con la piu' alta onorificenza internazionale nell'ambito dell'astrofisica: il Crafoord Prize.

Anche ieri il professor Kerr ha vissuto un momento di fondamentale importanza, che arriva proprio all'apice della sua carriera professionale, ad ulteriore dimostrazione di stima nei confronti del lavoro e dei risultati conseguiti in tutto il mondo e, negli ultimi anni, nella sede dell'Icranet di Pescara.

«E' un onore per me essere qui insieme a tutti voi ed essere considerato, a partire da oggi, vostro concittadino», afferma Roy Kerr.

«Il mio lavoro - aggiunge - mi ha sempre portato a viaggiare e a spostarmi dalla mia nativa Nuova Zelanda, prima in Inghilterra, poi per un lungo periodo in Texas e, infine, Pescara quando e' stata fondata l'Icranet da Remo Ruffini. Questa e' una citta' in cui ho sempre gran piacere di tornare non solo per gli stimoli di lavoro che vi trovo ma anche per le tante amicizie che qui ho coltivato negli anni. Ringrazio, di cuore, il sindaco e tutta l'amministrazione comunale per avermi dato questo riconoscimento che sancisce, ancora di piu', il mio legame con questa terra meravigliosa».

Presenti ieri il direttore dell'Icranet professor Remo Ruffini, i professori, i docenti e gli studenti.

Il professor Ruffini ha spiegato: «il nostro lavoro, la nostra ricerca e' conosciuta e riconosciuta in tutto il mondo. Roy Kerr e' una delle punte di diamante del nostro centro ed e' un privilegio averlo fra i nostri docenti. Il suo lavoro matematico ha permesso a me e John Wheeler di introdurre il concetto di 'Black Holes' che oggi domina la scienza e la cultura del nostro pianeta. La citta' di Pescara oltre ad essere diventata il quartier generale dell'Icranet, che ha acquisito grazie al Governo Italiano lo stato di extraterritorialita', e' ormai un punto di incontro per ricercatori, scienziati e giovani studenti di dottorato da tutto il mondo. Mi operero', grazie anche a Roy Kerr, onde permettere che l'Icranet possa continuare a crescere e svilupparsi in tutte le sedi, Pescara, Roma, Nizza, Rio de Janeiro, Yerevan. Lavoreremo duramente affinche' continui ad essere cosi' e per avvicinare anche tutti i cittadini dell'intero Abruzzo a questa realta' importante per la loro terra e per loro stessi».

ATTESTATO DI STIMA E AMICIZIA

La cittadinanza onoraria conferita al professor Roy Kerr, «uno dei piu' grandi e stimati scienziati del mondo, rappresenta un attestato di amicizia e stima da parte dell'Amministrazione». Il commento e' del sindaco Marco Alessandrini.<"Il territorio di Pescara - prosegue - ha l'indiscusso privilegio di poter vivere a stretto contatto con la cultura scientifica, grazie alla sede di coordinamento centrale dell'Icranet. Una circostanza che permette alla nostra Citta' di poter costantemente 'respirare' a pieni polmoni scienza e astrofisica. Queste discipline si arricchiscono ogni giorno degli studi che illustri scienziati compiono ormai da anni sotto il cielo di Pescara e diventano l'ambito di riferimento di teorie e scoperte che da casa nostra vengono consegnate alla Comunita' Scientifica mondiale. Abbiamo deciso di dire uno speciale e sentito grazie a uno di essi, attraverso il conferimento della Cittadinanza Onoraria della nostra citta', per la sua straordinaria attivita' scientifica costellata da grandi successi e premi", commenta Alessandrini. Vogliamo che insieme alla cerimonia resti il messaggio che l'amore per la scienza, in ogni sua espressione e l'apertura alla ricerca, trovano nell'Icranet e in Pescara molto piu' che una casa: un motore nella rinascita cittadina e nel nutrimento culturale e scientifico della collettivita'», conclude il sindaco.