San Giovanni Teatino: parcheggio, pista ciclabile e verde nell'area dei centri comemrciali

SAN GIOVANNI TEATINO. «Il cosiddetto accordo Coop (in realtà IGD è il soggetto attuatore) è uno dei capolavori di questa amministrazione».

Ne è convinto l'assessore uscente Alessandro Feragalli che racconta la storia di un' operazione che consentirà di sistemare l'ampia area di via Po, rendendo finalmente sicura la viabilità per gli automobilisti e la mobilità di pedoni e ciclisti.

La società IGD per l'ampliamento del fabbricato commerciale 'Il Centro d'Abruzzo' avrebbe dovuto realizzare un parcheggio multipiano di 8.000 mq al costo di 2,3 milioni di euro.

Il Comune di San Giovanni Teatino per centrare l'altrimenti impossibile obiettivo del rispetto del patto di stabilità nel 2011, ottenne il trasferimento di queste risorse alle casse comunali, prendendo l'impegno di realizzare in un momento successivo il parcheggio pubblico multipiano (silos).

Nel 2012 l'amministrazione Marinucci, diede avvio alla procedura di modifica del PAC (Piano di Assetto Commerciale) che disciplina tali aree ed i rapporti tra Comune ed IGD.

Nell'aprile 2016, l'approvazione definitiva della variante al PAC ha dato la possibilità all'Amministrazione di realizzare, in alternativa al silos (parcheggio multipiano), un parcheggio a raso su un'area comunale adiacente al costo di 700 mila euro. Il risparmio di 1,6 milioni di euro (vincolato in quell'area) l'Amministrazione ha potuto destinarlo alla riqualificazione della viabilità della zona industriale, abbandonata da 30 anni da un consorzio industriale pieno di debiti tanto da non riuscire a garantire neppure la manutenzione ordinaria.

«Il Comune, con le risorse messe a disposizione da IGD e senza toccare un euro dalle tasche dei cittadini», spiega Feragalli, «risolverà l'annoso problema dell'incrocio nei pressi dell'ingrosso Metro (tra via Po e via Tevere), sostituendo il 'semaforo della morte' con una più sicura rotatoria. Tutta via Po, da S hotel fino a Leroy Merlin sarà riqualificata con alberi, pista ciclabile e marciapiedi. Infine conclude Feragalli - saranno realizzate due nuove rotatorie tra via Salara e via Aterno».

«Finalmente la zona industriale e commerciale di Sambuceto sarà più bella, più sicura anche per pedoni e ciclisti - sottolinea il sindaco Luciano Marinucci - e più attrattiva per le imprese che vorranno venire ad investire sul nostro territorio».