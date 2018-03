Villa de Landerset, Consiglio di Stato boccia il restyling dei Toto

PESCARA. I lavori interni a Villa de Landerset non si possono fare in quanto gli ambienti interni dello storico edificio su tre piani di via del Santuario, sono vincolati.

La società dei Toto, Toto Holding, è uscita sconfitta anche dal Consiglio di Stato nel caso dei lavori nel palazzetto in stile liberty acquistato nel 2006 da Carlo Toto, che lo rilevò dagli eredi del barone Gustavo de Landerset.



La villa è stata costruita tra il 1886 e il 1890 su commissione del barone Ernesto De Landerset, figlio di un ufficiale delle guardie svizzere nel Regno di Napoli, su progetto dell’architetto Luigi Broggi, allievo di Camillo Boito e «figura di rilievo internazionale nel panorama culturale dell’epoca».

L’edificio è a due piani con seminterrato e sottotetto, circondata da un vasto giardino. Caratteristica della villa è la particolare minuzia decorativa, i parapetti, le cornici di porte e finestre e una magnifica torretta. Insomma un vero e proprio gioiello architettonico della città che si è guadagnato la definizione di «esempio emblematico e particolarmente significativo di realizzazione di casa per villeggiatura».

L’intento della Toto Holding era quello di uniformare gli ambienti interni agli elementi esterni recuperando le caratteristiche originarie per una destinazione «da precisare».

Ma i lavori sono stati fermati negli anni scorsi dalla Sovrintendenza ai Beni culturali che ha imposto il vincolo agli ambienti interni. Così è scattato il ricorso al Tar, che ha visto soccombere i Toto. La bocciatura è stata riconfermata adesso dal Consiglio di Stato.



«MANCA L’AUTENITCITA’»

Toto, assistito dagli avvocati Giulio Cerceo e Laura Di Tillio che hanno depositato la perizia di un esperto, contestava la «particolare rilevanza» della parte interna dell’edificio, che sarebbe stata fortemente alterata a causa delle trasformazioni subìte, motivo per cui il vincolo diretto doveva essere limitato al parco, alle facciate esterne ed eventualmente al solo interno della torretta. Quanto agli altri interni, mancherebbe l’autenticità originaria a causa dei rifacimenti post bellici.

La relazione tecnica di parte prodotta dalla società, nel punto in cui propone lo scorporo degli spazi interni che, dice Toto non presenterebbero elementi di linguaggio architettonico o decorativi riconducibili al progetto del Broggi, «si muove», dicono invece i giudici, «entro i limiti di opinabilità propri di un giudizio sul pregio storico-architettonico del bene, impingendo nel merito della valutazione espressa dalla Soprintendenza e recepita nell’impugnato provvedimento, senza essere in grado di evidenziare eventuali errori decisivi sui presupposti di fatto o sui criteri tecnico-scientifici applicati».



«NESSUNA ALTERAZIONE»

Secondo i giudici, inoltre, il manufatto non ha subito, nel tempo e in alcune sue parti, «alterazioni rispetto alla sua originaria configurazione. È, infatti, il caso di osservare che la tutela storico-artistica protegge non già un’opera dell’ingegno dell’autore, ma un’oggettiva testimonianza materiale di civiltà: la quale, nella sua consistenza effettiva e attuale, ben può risultare da interventi successivi e sedimentati nel tempo, tali da dar luogo ad un manufatto storicamente complesso e comunque parzialmente diverso da quello originario».

Nella sentenza si chiarisce poi che il provvedimento di tutela «non implica l’inutilizzabilità del bene, ma la necessità di un uso compatibile con le finalità di conservazione, cui possono accompagnarsi anche benefici di natura economica, quali la concessione di contributi ed agevolazioni fiscali».

Alessandra Lotti