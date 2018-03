“Galeone” di Eriberto: avviata colletta ed il Comune congela la demolizione

PESCARA. Recuperare per ricordare o demolire per ricominciare e restituire «decoro»?

E’ scoppiata la polemica sulla imbarcazione parcheggiata da anni sulla aiuola davanti lo stabilimento che fu di Eriberto.

L’Associazione ‘Pescara – Mi piace’ lancia la ‘colletta solidale’ per salvare la barca ‘Capitan Uncino’ del compianto Eriberto Mastromattei dalla demolizione.

Non vengono chiesti soldi ai pescaresi, «ma cerchiamo», dice Berardino Fiorilli, «manodopera, elettricisti, falegnami, restauratori, fornitori di materiali, tappezzieri, chiunque ritenga di avere la professionalità adeguata e voglia mettere la propria opera al servizio della città per rimettere in sesto una barca che oggi è patrimonio di tutti ed è uno simboli del nostro litorale. Non possiamo accettare in silenzio la scomparsa di quel manufatto, un’offesa alla memoria di quell’imprenditore lungimirante che è stato Mastromattei, e chiediamo a tutti uno scatto di coscienza».

Il Comune dal canto suo dice di aver concordato con i familiari di Eriberto la demolizione e per questo è stata già emessa una apposita ordinanza.

Oggi però dopo le polemiche il Comune ha organizzato un sopralluogo documentando lo stato di degrado e ribadendo la posizione già espressa.

Al sopralluogo ha partecipato anche l’Accademia delle Belle Arti de L’Aquila che ha dato la sua disponibilità a tentare l’opera di recupero.

Sul posto sono andati il vice sindaco Enzo Del Vecchio e il dirigente del Settore Manutenzione Pierpaolo Pescara per il Comune e il direttore dell’Accademia Marco Brandizi, unitamente ai professori Antonello Antico, docente di Plastica ornamentale e Gianfranco Gargiullo docente di Restauro manufatti lignei, già incontrati nella mattinata. Nella giornata di lunedì 9 maggio, invece, come annunciato il sindaco Marco Alessandrini incontrerà gli eredi e proprietari della barca per condividere il percorso di recupero a cui si sono detti disponibili.

«Anche in questa fase l’Amministrazione comunale condivide percorso e scelte con i proprietari del galeone “Capitan Uncino” – spiega il vice sindaco Enzo Del Vecchio – e pur dovendo procedere ad emettere ordinanza per la necessaria messa in sicurezza dello scafo, non abbiamo mai rinunciato alla vicinanza e alla condivisione del percorso recupero di competenza dei proprietari. La novità è la disponibilità dell’Accademia delle Belle Arti de L’Aquila al restauro della barca, con cui abbiamo avuto un confronto stamane che è culminato nel sopralluogo di oggi pomeriggio, a cui hanno preso parte sia il direttore Marco Brandizi che i docenti competenti allo scopo. L’istituto si è messo a disposizione per il recupero e il restauro, i cui costi sono tutti da definire perché oltre alle condizioni dello scafo, l’operazione comunque prevede lo spostamento del galeone in un luogo adeguato a compiere i lavori».

Durante il sopralluogo gli esperti hanno evidenziato lo stato di estremo degrado in cui versa l’imbarcazione e per questo hanno ipotizzato una serie di analisi propedeutiche ad ogni successiva attività di recupero.

Nei prossimi giorni si farà un secondo sopralluogo per decidere nello specifico il da farsi.