Cerca il ladro e pubblica le foto su Facebook

PESCARA. «Queste sono le foto del tipo che oggi ha rubato a Nettuno. Spero che qualcuno lo riconosca e ce lo segnali».

Con un post su Facebook, Stefano Cardelli, titolare dello stabilimento Nettuno ed ex assessore della giunta Mascia, chiede la collaborazione dei cittadini per individuare la persona che nella giornata di ieri si è introdotta nello stabilimento e uscito con computer e soldi, ovviamente non suoi.

Le foto, estrapolate dalle telecamere di sorveglianza, sono state condivise decine di volte e non sono mancati anche aspri commenti di chi racconta di una città sempre più pericolosa.

Dalle immagini si vede un uomo con capelli neri, corti, e una canotta blu che si muove all’esterno del locale con una borsa sotto al braccio, presumibilmente il computer che manca all’appello. Il viso non è ben visibile ma il naso ‘importante’ è un dettaglio che potrebbe essere determinante.