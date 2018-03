Pescara. Parcheggiatori abusivi ancora nell’area di risulta

PESCARA. «Sono passati 25 giorni, ma i parcheggiatori abusivi continuano a essere i ‘padroni’ delle aree di risulta di Pescara: non si vedono le telecamere annunciate dal vicesindaco Del Vecchio, non si è visto neanche il potenziamento della pubblica illuminazione, né tantomeno l’accensione di nuove torri faro, in aggiunta a quelle installate dalla precedente amministrazione di centro-destra, ma soprattutto non si vedono i controlli, né una pattuglia della Polizia municipale che effettui giri all’interno dell’area, almeno come deterrente».

E’ l’ennesima denuncia che arriva da Berardino Fiorilli, promotore dell’Associazione ‘Pescara – Mi piace’.

« Di fatto in 25 giorni non è cambiato nulla», aggiunge, « i cittadini che di sera o nei giorni di festa si azzardano a lasciare l’auto in sosta o si avventurano sull’area per riprendere la vettura, a fine lavoro, continuano a essere circondati da una quarantina di posteggiatori abusivi, quasi tutti extracomunitari provenienti dall’adiacente mercatino, che presidiano e tengono sotto assedio l’intera area nella totale assenza delle istituzioni amministrative. E se il cittadino non sgancia l’obolo diventa difficile liberarsi dall’assedio. A questo punto è chiaro che il sindaco Alessandrini non ha compreso o sta clamorosamente sottovalutando la portata e la gravità del problema, sul quale l’Associazione ‘Pescara – Mi piace’ richiama l’attenzione del Prefetto Francesco Provolo».

Lo scorso marzo un gruppo di cittadini ha portato all’attenzione dell’Associazione la questione che ha dei risvolti gravi sotto il profilo dell’ordine pubblico.

Secondo l’associazione le aree di risulta sono tornate a essere «terra di nessuno: sia nelle ore serali, ma soprattutto nei giorni festivi, il grande parcheggio è completamente in mano a bande di posteggiatori abusivi. Per la maggior parte si tratta di extracomunitari, evidentemente provenienti dal mercatino adiacente, e lo si capisce perché in mano hanno i tradizionali accendini, ombrelli e sciarpe, con tanto di zaino in spalla».

Inoltre l’associazione rivolge un appello al Prefetto di Pescara, Francesco Provolo, «affinchè si faccia portavoce della problematica e la porti all’ordine del giorno della prossima riunione del Comitato per la Sicurezza e l’Ordine pubblico, per conoscere i tempi certi per l’installazione delle presunte telecamere e individuare, nell’attesa, le misure immediate da attuare nella zona, prima che si verifichino incidenti spiacevoli, valutando anche la possibilità di impiegare sul sito le unità dell’Esercito inviate a Pescara per il monitoraggio dei siti sensibili».