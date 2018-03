Ripa Teatina, bimbo cade in un pozzo di 15 metri. Salvato dai Vigili del fuoco

RIPA TEATINA. Tragedia sventata oggi pomeriggio a Ripa Teatina.

Nel pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco di Chieti hanno effettuato un intervento di salvataggio di un bambino di 13 anni caduto in un pozzo nel comune di Ripa Teatina.

Attimi di panico quando il padre del ragazzino si è accorto di quello che era accaduto ed ha allertato subito i soccorsi.

Arrivati sul luogo dell’incidente, alla presenza del padre che aveva richiesto l’intervento, i Vigili del Fuoco hanno riscontrato la presenza del piccolo in buono stato di coscienza all’interno di un pozzo profondo circa 15 metri con acqua sul fondo.

E’ scattato così il piano d’azione per liberare il piccolo: nell’arco di pochi minuti, avvalendosi di attrezzature e tecniche di calata dall’alto di derivazione alpinistica (tecniche SAF), i Vigili del fuoco hanno raggiunto in profondità il bambino che non ha mai perso conoscenza.

Dopo averlo assicurato con un imbrago di salvataggio lo hanno riportato in superficie dove è stato immediatamente affidato ai sanitari del servizio 118, già presenti sul posto.

Il piccolo è stato ricoverato all’ospedale di Chieti per gli accertamenti del caso.

Restano da accertare le modalità dell’incidente.