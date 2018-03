Riaperto il sottopasso di Fontanelle

PESCARA. Alle 16 di giovedì il sottopasso di Fontanelle è stato riaperto a seguito del provvedimento di dissequestro pervenuto all’Amministrazione da parte dell’Autorità giudiziaria.

Il Comune in data 9 aprile aveva comunicato formalmente la chiusura dei lavori di adeguamento chiesti l’indomani del dicembre del 2013, quando nel sottopasso ha trovato la morte la signora Anna Maria Mancini.

Da allora l’infrastruttura era stata posta sotto sequestro.

«Il nostro pensiero va al 2013 e alla scomparsa della signora Annamaria Mancini, che ha trovato la morte lì sotto», ha detto il sindaco Alessandrini.

«Un evento tragico che ha portato ad un sequestro e ad una lista di criticità da risolvere a cui ci siamo immediatamente dedicati perché non accadessero più fatti del genere. I lavori si sono conclusi il 9 aprile, siamo andati anche oltre gli interventi richiesti, in linea anche con tutta l’azione di prevenzione da allagamenti e messa in sicurezza dei sottopassi che abbiamo avviato sulla città. Abbiamo fatto in modo che venissero separate le acque bianche dalla rete dei sottoservizi, che l’infrastruttura venisse dotata di un gruppo elettrogeno per funzionare anche in mancanza di energia elettrica, di allarmi semaforici in caso di allagamento e con il rapporto finale abbiamo trasmesso la documentazione alla Procura chiedendo il dissequestrato che prontamente è arrivato».

«Sottopassi in sicurezza, prevenzione degli allagamenti e dei rischi idrogeologici, sono tutte attività nuove, entrate in esercizio con l'Amministrazione Alessandrini – spiega il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Enzo Del Vecchio illustrando gli interventi – Abbiamo fatto un’attività forte per la prevenzione che ha portato alla messa in sicurezza e all’allarme di tutti i sottopassi cittadini e il lungofiume: non possono essere solo transennati, ma vanno gestiti in emergenza perché può accadere l’imprevisto, com’è stato per cui è necessario intervenire prontamente. Gli allarmi, sono operativi sulle golene e il lungofiume, sui sottopassi del Ponte delle Libertà, oggi a Fontanelle e dalla prossima settimana anche nel sottopasso di via Raiale, dove sono stati conclusi».

L’Amministrazione comunale si è messa in moto per superare le criticità.

Per la risoluzione della problematica relativa alle pompe del sottopasso si è affidata all’ingegnere Lucio Pulini, autore di un apposito progetto per 182.000 euro, successivamente dato in esecuzione all’impresa Point Costruzioni di Di Antonio Filippo di Teramo. Invece per gli aspetti delle opere edili ha incaricato l’ingegner Paolo Iannetti, responsabile anche della definitiva relazione da rimettere all’Autorità Giudiziaria.

L’intervento, però, non si è limitato a superare queste due sole criticità, ma si è ampliato in modo da consentire che le acque meteoriche venissero separate dalla rete delle acque nere, convogliandole direttamente al Fosso Acquatorbida e inoltre dotando l’impianto di un gruppo di continuità tale da assicurare la perfetta funzionalità anche in caso di mancanza di energia elettrica.

Il sottopasso è stato dotato anche di un sistema di monitoraggio e di allarme semaforico, la cui realizzazione è stata affidata alla ditta Cross Control Srl con sede in Acquaviva Picena (AP) per un importo complessivo di 15.616,00 euro.

«Oggi il sottopasso sarà finalmente riconsegnato alla città e restituito alla sua funzione, mentre la vicenda giudiziaria seguirà il suo percorso, certamente – ha aggiunto il vicecapogruppo Vincenzo D’Incecco – resterà un pessimo simbolo per l’attuale governo comunale del Pd, simbolo della lentezza amministrativa e tecnica, perché non è concepibile impiegare 24 mesi per cambiare delle pompe di sollevamento».