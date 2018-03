Discarica di Villa Carmine, quando il commissario rassicurava il Comune

MONTESILVANO. Il divieto assoluto di prelievo e utilizzo a scopo irriguo delle acque del Saline dalla discarica di Villa Carmine fino alla foce del fiume.

Il divieto di pesca e balneazione, nel medesimo tratto, fino alla foce, punto già inibito alla balneazione, come stabilito dalla delibera 148 di Giunta Regionale del 10 marzo 2016. E' questo il contenuto di un'ordinanza firmata ieri, a scopo precauzionale, dal sindaco Francesco Maragno, all'indomani dal sequestro della discarica comunale di Villa Carmine.

«L’atto si è reso necessario a causa della presenza di percolato sull’alveo del fiume Saline in prossimità della discarica», spiega palazzo di città che sembra essere stato violentemente ‘risvegliato’ dal sequestro di qualche giorno fa sebbene la situazione sia nota da anni.

«Anche in assenza di prescrizioni esplicite da parte degli Enti competenti – ha dichiarato il primo cittadino Francesco Maragno - relative all’adozione di particolari misure inibitorie, abbiamo deciso di emanare un’ordinanza, a scopo precauzionale, al fine di tutelare la salute dei cittadini da potenziali rischi».

La «prescrizione esplicita» come dice Maragno non ci sarà stata ma comunque dall’indagine emerge tutta la gravità della situazione, una situazione nota da anni tanto che c’era un commissario, secondo il quale, però, era tutto a posto.

Dal 2003 si parla della gravità della situazione e ci sono analisi che spiegano come vi siano livelli allarmanti di veleni nei terreni e nelle acque del fiume considerato la discarica più lunga d’Italia. Parlare dunque di «assenza di prescrizioni» non fa che certificare l’inerzia ed il totale disinteresse di tutti gli enti, compreso il Comune.



SCARICO DIRETTAMENTE A MARE

Secondo le nuove indagini i rifiuti ammassati sul terreno producevano percolato che finiva nel fiume. Eppure il percolato era già stato notato oltre dieci anni fa ma poco o nulla era accaduto allora.

La discarica di “Villa Carmine”, realizzata intorno alla seconda metà degli anni settanta, è stata utilizzata dal Comune di Montesilvano sino a circa un decennio fa, prima di essere dismessa a seguito del raggiungimento del tetto massimo di conferimento di rifiuti autorizzato. Il sequestro è scattato dopo una serie di sopralluoghi finalizzati ad individuare immissioni illecite e scarichi abusivi nelle acque fluviali del Saline.

E’ così che nella parte sottostante la discarica, all’interno dell’alveo del fiume Saline, è stata accertata la presenza di un’estesa chiazza di colore scuro maleodorante, che percolava direttamente dal terreno adiacente la discarica, per lo più costituito da una stratificazione di rifiuti solidi di diversa natura interrati (quali teloni di plastica, pneumatici, ecc.), ormai costituenti l’argine del fiume stesso.

Il liquido, depositato in notevole quantità sulla parte destra dell’alveo del fiume, a causa della pendenza del suolo, si univa al corso principale del fiume Saline, defluendo direttamente in mare.

Il provvedimento di sequestro, emanato dal gip del Tribunale di Pescara, è stato ritenuto necessario in quanto l’accertato stato dei luoghi ha evidenziato «una cattiva gestione della discarica, che di fatto ha provocato un grave degrado con conseguente danno dell’ambientale circostante».

PER IL COMMISSARIO SITUAZIONE REGOLARE

Già nel 2011 il Ministero dell’Ambiente aveva contestato «reiterate inadempienze nella messa in sicurezza e bonifica della discarica di Villa Carmine» tanto che chiese (e ottenne) dalla Regione la nomina di un commissario e i risultati delle analisi dell'Arta per questo sito nazionale parlavano di inquinamento da diossina, da idrocarburi, da arsenico, da pesticidi. I rifiuti sono stati sotterrati dappertutto, fino a 5 metri di profondità. Il Sito è stato perimetrato nel 2003 ma gli enti per anni hanno fatto poco o nulla.

Il sito venne utilizzato negli anni ’70 per circa 10 anni per conferire i rifiuti cittadini. A partire dal 2003, il Ministero per l’Ambiente invitò il Comune alla bonifica della discarica; nonostante il notevole lasso di tempo trascorso nel 2008 fu il direttore dell’Arta Giovanni Damiani a definire «l’alveo del Saline la discarica lineare più lunga in Italia».

Sia nel 2008 che nel 2010, sempre il Ministero, sottolineando le reiterate inadempienze, sollecitò la Regione Abruzzo affinché procedesse alla nomina di un commissario ad acta, che venne ufficializzata con delibera di Giunta Regionale nel 2012, assegnando l’incarico a Domenico Orlando, oggi indagato.

«Nel dicembre 2014», ricorda oggi l’assessore Fabio Vaccaro, «fu promosso dall’Amministrazione Comunale un incontro a Palazzo di Città, al quale partecipò lo stesso commissario Orlando, a seguito di un sopralluogo che l’assessore comunale Valter Cozzi e l’allora assessore regionale Mario Mazzocca eseguirono proprio in discarica. In quella sede Orlando sottolineò che il primo lotto della discarica, risalente agli anni ’70, risultava totalmente coperto, ma non impermeabilizzato, ovvero realizzato a raso senza preparazione del fondo; il secondo lotto, rimasto in funzione dal 1994 al 1997, risultava interamente impermeabilizzato anche se mancante di una parte di copertura. La base, in questo caso, risultava realizzata a regola d’arte. Il commissario Orlando sottolineò che dalle analisi condotte dall’Arta e dal Mario Negri Sud non erano emersi preoccupanti elementi inquinanti, causa di pericolo per la salute pubblica. Nei mesi scorsi abbiamo richiesto all’Arta il potenziamento dei campionamenti. Abbiamo partecipato con la Polizia Provinciale e in emergenza con la Polizia Locale a sopralluoghi e conseguenti analisi volte alla verifica della qualità delle acque. Questo a dimostrazione dell’intenzione, della volontà e dell’impegno di porre in essere tutte le attività finalizzate alla tutela della salute dei cittadini».

Intanto oggi il Comune incontrerà il sottosegretario regionale con delega all’ambiente Mario Mazzocca per valutare tutti i prossimi urgenti passi al fine di gestire al meglio una situazione che coinvolge enti sovraordinati, tra i quali Ministero dell’Ambiente, Regione e Demanio, alla luce di una serie indefinita di responsabilità che negli anni le varie Amministrazioni che si sono succedute hanno abilmente procrastinato.

OLTRE IL FIUME, SCOLI A MARE E DEPURATORI CHE “SFIORANO”

Il fiume Saline è un odei problemi che assillano il mare di Montesilvano anche se le analisi per lo più accertano il buono stato di salute delle acque e pochi giorni fa la stessa amministrazione aveva parlato di mare sempre balneabile.

Eppure c’è da considerare appunto il Saline inquinato da sempre che scarica a mare e spesso le correnti portano l’acqua inquinata verso sud.

C’è poi il problema degli scarichi diretti a mare che sono più visibili specie dopo i grandi temporali.

Questo accade perché il collettore fognario in presenza di piogge abbondanti non riesce a smaltire tutto e si verifica la fuoriuscita di liquami da punti ben conosciuti.

Nello specifico nel tratto costiero di Montesilvano, che va da "Fosso Macedonio" (confine sud del Tortuga) al Saline, esistono tre scarichi di troppo pieno: Fosso Mazzocco (dove è situato l'omonimo impianto di sollevamento), Fosso "Cavatone" (o "Cavetone") scarico che si attiva solo in caso di forti piogge e si trova all'altezza di via Dante Alighieri e, infine, quello che si trova sulla spiaggia libera all'altezza di via Finlandia.

Esiste inoltre un altro sfioro che scarica direttamente nel fiume ubicato a circa duecento metri dalla foce (più o meno all'altezza del confine sud del Palacongressi).

Si tratta di vulnerabilità che minano la purezza delle acque e che andrebbero monitorati meglio ed in qualche modo bisognerebbe impedire lo sversamento diretto e trovare altre soluzioni tecniche.

Quello che rimane è spesso una chiazza scura di liquami sulla spiaggia come dimostrano le foto.