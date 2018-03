In ritardo arriva la Rems di Barete. Festa grande «ma è tutto a posto»?

L'AQUILA. «Un nuovo modello di servizio sanitario per la riabilitazione di pazienti provenienti dagli ex ospedali psichiatrici giudiziari. Un passo di civiltà in avanti per i pazienti, le loro famiglie e l?intera collettività. Un traguardo storico che viene da lontano e che siamo riusciti a raggiungere in tempi molto rapidi».

Così l'assessore alla Sanità, Silvio Paolucci, questa mattina, ha presentato la nuova Rems (residenza per l’esecuzione di misure di sicurezza) inaugurata a Barete, (L’Aquila).

Presenti, tra gli altri, il Direttore generale della Asl, Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Rinaldo Tordera e il Direttore del Dipartimento Salute Mentale, Vittorio Scorci.

Si tratta di 20 posti letto distribuiti su 2 piani, circa 2mila metri quadrati e altrettanti esterni .

E’ una struttura sanitaria che ospiterà pazienti di Abruzzo e Molise e che rappresenta un nuovo modello di servizio sanitario per la riabilitazione di pazienti provenienti dagli ex ospedali psichiatrici giudiziari.

«E' la prima struttura del genere in Abruzzo, alternativa agli ex ospedali psichiatrici attivata nell'ottica di un nuovo modello di gestione e rieducazione di questo tipo di pazienti», ha aggiunto Paolucci.

Quello di Barete, situato in via Vignole, è un centro altamente specializzato, ideato e allestito per assicurare un percorso di riabilitazione a soggetti con disturbi psichici che hanno commesso reati.

La Rems, che si compone di seminterrato, di due piani e di un sottotetto, è organizzata in modo tale da garantire processi diversificati di riabilitazione, calibrati sulle specifiche esigenze del paziente. La struttura si compone infatti di ‘moduli’ differenziati, cioè di mini appartamenti con un numero di posti letto variabile (e con bagni singoli), a seconda delle specifiche necessità sanitarie del paziente. In base a questo criterio ci sono stanze di 2, 3 e 5 posti letto, per un totale complessivo di 20. Il personale sanitario che lavorerà all’interno della Rems sarà composto da 25 operatori, di fresca assunzione: 12 infermieri, 3 medici, 6 operatori socio-sanitari, uno psicologo, 1 riabilitatore psico-sociale, 1 assistente sociale e un amministrativo.

«La Rems presenta un’alta qualità alberghiera», dicono dalla Asl, «con spazi- soggiorno, sala da pranzo comune, apparecchi tv e angoli cucina ‘fai da te’ in cui preparare cibi e bevande. L’edificio inaugurato comprende 1.940 metri quadrati di superficie; gli arredi sono costati circa 110.000 euro e, per la sicurezza, oltre a un sistema di videosorveglianza già installato, disporrà di una vigilanza interna h 24 con guardie giurate».

«Dopo il pasticcio, le tante inadempienze e un enorme ritardo da parte della Regione Abruzzo, oggi per volontà del Commissario Franco Corleone, nominato a febbraio scorso dal sottosegretario alla Giustizia Garante dei detenuti, è stata inaugurata la Rems», dice Mauro Febbo (Fi) , «proprio durante l’ultimo Consiglio regionale l’Assessore alla Sanità Silvio Paolucci è stato molto evasivo e non ha risposto alle mie puntuali domande inserite in una precisa interpellanza; infatti ancora non è chiaro se la Regione Abruzzo intende portare avanti la realizzazione della prima struttura individuata come idonea a essere trasformarta in Rems presso Ripa Teatina (CH) e come verranno utilizzate le somme, pari a 5 milioni di euro, ricevute dal Ministero proprio per la sua realizzazione, e 1,5 milioni dalla Regione Molise come da convenzione del 2013. Pertanto sarebbe interessante capire se è intenzione della Regione acquistare la struttura di Barete e renderla definitiva come Rems e, soprattutto, se tale decisione è stata concordata anche con la Regione Molise visto che all’inaugurazione odierna non sarà presente nessun rappresentate politico né tantomeno i direttori delle Asl molisane».

Febbo si domanda anche se sono attive tutte le autorizzazioni visto che sono indispensabili stringenti Protocolli, tra l’altro da sottoscrivere con Prefetture, Questure e Asl.