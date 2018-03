Pescara, da oggi al via lavori in via Regina Margherita. Modifiche alla viabilità

PESCARA. Al via questa settimana i lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale di via Regina Margherita, nel tratto da Via Leopoldo Muzii e Corso Umberto, per poi procedere alla realizzazione, lato mare, di una corsia ciclabile e quindi alla istituzione per tutta l'area stradale di una "ZONA 30".

I lavori, nati progettualmente all'interno del Settore Mobilità comunale in collaborazione con il Centro di Monitoraggio e Gestione della Sicurezza Stradale e illustrati alla cittadinanza in diversi incontri pubblici, prenderanno il via oggi per terminare dopo 45 giorni e saranno condotti dalla ditta Totoro per gli asfalti e dalla ditta Thermade srl per la segnaletica.

Dunque da oggi e fino al prossimo 16 aprile è istituito il divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata sui tratti di Viale Regina Margherita che, per fasi saranno interessati dagli interventi e, nel dettaglio: sul tratto compreso tra l'incrocio con Via De Amicis e l'intersezione con Via Piave fino al giorno 9 aprile 2016; sul tratto compreso tra l'incrocio con Via De Amicis e l'intersezione con Via L. Muzii dal giorno 11 aprile fino al giorno 16 nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 19,00.

«Tutto l'intervento è improntato all'insegna della moderazione del traffico, di cui la "zona 30" costituisce uno degli elementi urbanistici di viabilità urbana portanti – ha spiegato il vice sindaco e assessore alla Mobilità Enzo Del Vecchio - La moderazione del traffico è particolarmente indicata per le cosiddette zone sensibili, che si trovano a ridosso di servizi pubblici o privati di primaria importanza, tra cui scuole, farmacie, centri medici, uffici pubblici, spazi verdi, mercati, chiese e via dicendo, zone in ogni caso frequentate in modo significativo dai cittadini, come lo è la via su cui andiamo a intervenire, per cui si impone anche una ragione strategica di riqualificazione ambientale dell'area interessata, oltre alla messa in sicurezza della stessa. Parte integrante dei Piani Urbani del Traffico, la Zona 30 comporta modifiche della geometria stradale che prevedono l'installazione di barriere o altri ostacoli fisici allo scopo di moderare le velocità dei flussi di traffico che nella zona è divenuta uno dei rischi maggiori, questo nell'interesse della sicurezza stradale, della vivibilità e di altri pubblici interessi, pur provvedendo a non oberare di traffico la zona, consentendo la circolazione in estrema sicurezza per tutti. L'allestimento della caratterizzazione d'uso della via avverrà quindi attraverso un varco d'ingresso all'incrocio con Via Muzii, varco che sarà presto controllato elettronicamente e quindi con altri varchi nelle intersezioni successive».

I lavori sulla via saranno anche il primo effettivo intervento sulla connessione di tutte le reti ciclabili cittadine, ricompreso nel sistema a cui l'Amministrazione sta lavorando da diverso tempo con il progetto strategico di ricostituzione della rete urbana cicloviaria "Bici-in-rete", per valorizzare la mobilità sostenibile e utilizzare al meglio il patrimonio esistente in città di piste ciclabili, valorizzandolo anche attraverso la realizzazione di percorsi di collegamenti, dove mancanti e di nuovi tratti, come nel caso di via Regina Margherita.

Dunque la corsia ciclabile sarà a doppio senso e pronta per connettersi successivamente con i tracciati ciclabili che saranno presto realizzati anche lungo Via Leopoldo Muzi e per proseguire da qui verso le piste ciclabili presenti lungo al Strada Parco e il Lungomare.

«Ai cittadini», dice Del Vecchio, «chiediamo la solita pazienza, lo scopo dei lavori è quello di consegnare una viabilità nuova e anche una vivibilità nuova della zona. I lavori saranno realizzati in modo da condizionare il meno possibile la vita della via, ma la trasformeranno in meglio e così accadrà nelle altre zone cittadine interessate dal progetto che ha lo scopo di costruire una mobilità capace di mettere Pescara al passo con le normative e con la dimensione europea di circolazione».



I DUBBI DI FORZA ITALIA

Ma secondo Lorenzo Sospiri (Forza Italia) realizzare una pista ciclabile su via Leopoldo Muzii, «è semplicemente inutile visto che a due passi c’è l’asse completamente ciclo-pedonale di viale Sabucchi, che collega la pista della riviera nord direttamente con la strada-parco. In compenso, senza nulla aggiungere in termini di benefici, si andrà a restringere la via carrabile di via Muzii, creando un pericolo di interferenza tra auto e bici con gravi rischi per questi ultimi. Forza Italia in Consiglio comunale chiederà di vedere le carte inerenti il progetto, con una sospensione del cantiere al fine di fare chiarezza e predisporre i correttivi a un progetto che rischia di essere l’ennesimo aborto di una giunta incapace di proporre una visione complessiva della città».







POLEMICA SUGLI ALBERI TAGLIATI

I lavori iniziati oggi prevedono tra l’altro anche il taglio di alcuni alberi. La scoperta è stata fatta da alcuni cittadini che lo hanno subito segnalato. Alcuni residenti ed ambientalisti hanno contestato la scelta e definito quegli alberi sanissimi.

Secondo il Comune invece quelle stesse piante erano pericolose per cui saranno tagliate e sostituite.

«Va sottolineato che», ha detto il vicesindaco Enzo Del Vecchio, «quello degli schianti delle alberature in caso di maltempo e calamità per la nostra città è un vero dramma. Proprio per questo nei mesi scorsi l’assessore al Verde Laura Di Pietro ha affidato alla ditta Agrofor Consulting del dottor Massimo Rabottini uno studio sulla staticità delle alberature cittadine per un valore di 10.000 euro, in particolare dei pini che sono i più a rischio. Prima di dare il via ai lavori in via Regina Margherita abbiamo richiesto una diagnosi relativa agli alberi presenti in quella zona, visto che lo studio è ancora in corso in quanto interessa tutto il territorio cittadino. In base a tale indagine fitopatologia è emersa la necessità di rimuovere 19 alberature sopravvissute ai numerosi schianti che si sono registrati sulla stessa via in occasione di eventi calamitosi, com'è accaduto lo scorso anno e che solo per pura fortuna non hanno causato feriti o vittime nel corso degli anni. E’ inoltre da precisare che dette alberature hanno prodotto nel tempo anche vistosi e pericolosi dossi sul manto stradale, peraltro continuamente segnalati dai cittadini, determinando una totale insicurezza della pavimentazione sia al passaggio di auto, cicli e motocicli, sia dei pedoni. Voglio tranquillizzare la cittadinanza su un fatto preciso: gli esemplari che verranno rimossi sono stati classificati tutti di categoria D, che corrisponde a quella di massima allerta in termini di sicurezza e saranno prontamente sostituiti. La via non sarà lasciata orfana da alberi che storicamente la costeggiano: dopo la conclusione dei lavori tutti gli esemplari saranno rimpiazzati con piante più giovani e in grado di garantire la piena sicurezza e incolumità, oltre ad un migliore utilizzo della strada».

«SOSPENDERE TAGLIO PINI»

«L'amministrazione comunale di Pescara sospenda subito il taglio dei pini in corso in quello che tradizionalmente i pescaresi chiamavano Viale dei Pini», chiede invece Maurizio Acerbo di Rifondazione Comunista.

«E' assurdo che si continui in questa città a far la guerra agli alberi invece di curare e aumentar e il patrimonio arboreo della città. Ogni volta si dice che lo si fa nell'ambito di lavori di sistemazione dei marciapiedi o per motivi di sicurezza. La cosa grave è che si procede con azioni di questo tipo senza alcuna consultazione preventiva e approfondimento con le associazioni ambientaliste e la cittadinanza attiva. Succedeva con il centrodestra, succede con la ex-sinistra. Noto che da ore il vicesindaco è stato informato della cosa su facebook dalla protesta di Loredana Di Paola ma le sue risposte sono uno scaricabarile verso i tecnici incaricati dal Comune. Si sospendano immediatamente i tagli per verificare se davvero non c'è alternativa a questa ennesima strage del patrimonio arboreo cittadino».

Ordinanza Lavori 2016 OD 0075

Relazione Fitostatica via Regina Margherita(1)