Con la Smart dentro una casa

CAPPELLE SUL TAVO. Con la Smart contro un muro di una casa che non ha retto ed è crollato parzialmente.

Nonostante la velocità gli occupanti non hanno riportato lesioni e sono usciti quasi illesi dopo il forte spavento.

Sul posto sono intervenuti squadre dei vigili del fuoco di Pescara .

L’incidente si è verificato in viale Regina Margherita 118 a Cappelle sul Tavo.

La Smart è uscita di strada per cause da accertare, forse per il fondo reso viscido o per una distrazione sta di fatto che l’impatto ha sgretolato il vecchio muro dell’abitazione facendo penetrare il muso dell’autovettura per circa un metro.