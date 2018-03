Viaggio fotografico dentro i manicomi abbandonati. Ecco quello di Teramo

TERAMO. Il Reportage "Prigioni della Mente - Quel che resta di Quel che era" è stato un viaggio fotografico lungo gran parte della penisola italiana, alla ricerca di testimonianze e memorie di un'epoca passata, celate dentro le mura di quelli che siamo abituati a chiamare "manicomi".

Per timore, per scelta o per indifferenza, questi luoghi sono finiti nel dimenticatoio della nostra cultura: immensi edifici, spesso nel centro delle nostre città, barricati, abbandonati e dimenticati. A volte centro di leggende e storie di quartiere sono diventati nel tempo posti da evitare, da ignorare.

"Prigioni della Mente" è invece una maniera di guardare dentro quelle mura: segreti, particolari, luci ed ombre. Ricordi.

9 istituti. 9 storie da raccontare.

L'opera sarà in esposizione dal mese di Maggio in alcune città italiane, a partire da Napoli, presso l'ex OPG Je So Pazzo, per proseguire poi lungo tutta la penisola.

L'idea e la realizzazione del Reportage sono frutto di un investimento durato tre anni, dall'Aprile del 2013 a Marzo del 2016 del fotografo lucano Ivan Agatiello.

Ecco alcuni scatti relativi all'Ospedale Psichiatrico S.Antonio Abate di Teramo.

Ivan Agatiello