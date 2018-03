Pianella, «zona industriale Cerratina abbandonata e pericolosa»

PIANELLA. Con interpellanza del 1° febbraio scorso, il consigliere comunale Massimo Di Tonto del Gruppo Pianella Amica ha evidenziato la mancanza di illuminazione e segnaletica presso l’incrocio tra Viale San Vincenzo (circonvallazione di Cerratina) e Via Tordino (zona industriale di Cerratina).

«E’ estremo il pericolo», ha denunciato Di Tonto, «per i veicoli che vi passano».

In realtà la situazione sarebbe ancor più grave di quanto esposto nell’interpellanza e, a seguito di sopralluogo, il consigliere comunale evidenzia l’evidente assenza dell’amministrazione comunale di Pianella.

«Infatti», spiega l’esponente della minoranza, «sono evidenti i segni della trascuratezza e la inoperosità di chi era preposto al controllo dell’attuazione del programma di lottizzazione ovvero all’intervento sostitutivo, così come previsto dal contratto tra l’Ente e i soggetti privati attuatori del 22 gennaio 2007. Vi sono marciapiedi invasi ormai da alcuni anni da erbacce infestanti e pozzetti scoperti dell’impianto elettrico incompleto, che sono rischiosi per i pedoni, soprattutto durante le ore notturne.

Tutte le reti di urbanizzazione sono realizzate solo parzialmente. La strada sterrata, in caso di pioggia, si trasforma in una palude impercorribile per i lavoratori, fornitori e committenti che si recano negli opifici della zona. Inoltre alcuni veicoli in transito lungo Via Tordino hanno subito danni a causa della presenza di insidiosi tombini per la raccolta di acque bianche e nere, che emergono eccessivamente dal piano stradale.

«A fronte delle problematiche evidenziate», contesta ancora Di Tonto, «l’amministrazione comunale ha risposto in maniera superficiale e non documentata. Ha rilevato il considerevole ritardo dei privati nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, ma non si è sostituita ad essi, pur potendolo fare, avvalendosi della polizza fidejussoria del valore di € 198.308 non ancora svincolata e, posta a garanzia degli obblighi derivanti dal programma di lottizzazione. L’amministrazione dovrà affrontare la questione con celerità e impegno per scongiurare ogni possibile pericolo incombente e sistemare l’area. Così da rendere la zona industriale un fiore all’occhiello della nostra comunità, favorendo i nuovi insediamenti produttivi e cercando di trattenere quelli esistenti».