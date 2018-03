Maxi discarica abusiva con rifiuti pericolosi sequestrata a Sulmona

SULMONA. Su quel terreno doveva sorgere un centro di accoglienza per profughi ma nelle ultime ore sono saltati fuori una montagna di rifiuti più o meno pericolosi.

La Guardia di Finanza di Sulmona, il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Sulmona ed il Nipaf del Comando Provinciale di L’Aquila hanno così messo sotto sequestro , a Prezza, un’area di proprietà privata di circa 3000 metri quadri, dove erano stati depositati ed interrati rifiuti pericolosi e non pericolosi, perché a grave rischio d’inquinamento ambientale vista anche la vicinanza dell'acquedotto in uso al Comune di Pratola Peligna.

Durante l’attività di polizia giudiziaria sono stati rinvenuti abbandonati, in modo incontrollato, resti di autovetture, rifiuti di amianto, recipienti contenenti solventi e altre tipologie di rifiuti e presunti rifiuti ospedalieri.

Grazie all’utilizzo del geomagnetometro gestito dal personale della Forestale in servizio presso il Nucleo Investigativo Centrale di Polizia Ambientale e Forestale (NICAF) – Laboratorio Mobile Unità di indagine e di repertazione scientifica - e alla preziosa collaborazione fornita dal personale dell’Ingv, sono stati eseguiti sondaggi geologici nel terreno tali da far rinvenire circa 15.000 metri cubi di rifiuti di vario tipo, pericolosi e non, interrati ad una profondità di circa due metri, senza alcun criterio, costituiti da rifiuti dell’edilizia, rifiuti plastici e ferrosi, accumulatori di piombo e fusti contenenti liquido oleoso.

La compromissione dell’habitat naturale e le conseguenze del mancato rispetto per l’ambiente hanno determinato l’intervento del Corpo Forestale dello Stato e della Guardia di Finanza interrompendo, così, condotte illecite, fonte di rischi per l’ambiente e per l’incolumità dei cittadini. Sono in corso ulteriori accertamenti tesi all’emersione di ulteriori responsabilità.

L’area è stata posta sotto sequestro penale, sono state acquisite immagini e sono state disposte perizie tecniche sui rifiuti tramite personale dell’Arta Abruzzo. Tutto il materiale raccolto fa parte di in fascicolo che la polizia giudiziaria invierà all’Autorità Giudiziaria e sono stati denunciate 3 persone per reati ambientali (attività di gestione di rifiuti non autorizzata e getto pericoloso di cose).

Sull’area era in procinto la realizzazione di un centro per l’accoglienza di profughi.