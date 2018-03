Roseto, raccolta differenziata al 71%, Tari giù nel 2017?

ABRUZZO. Nel primo bimestre del 2016 la percentuale della raccolta differenziata “porta a porta” su tutto il territorio rosetano ha raggiunto il 71%. Un risultato molto importante che è stato ottenuto grazie ad una crescita progressiva negli ultimi cinque anni che ha visto il dato passare dal 6% del 2011, al 26% del 2012, al 33% del biennio 2013-2014, fino al 38% del 2015 quando il servizio di raccolta “porta a porta” è stato esteso dal centro di Roseto degli Abruzzi a tutte le frazioni del territorio, fino a diventare effettivo e completo nello scorso autunno.

«E’ con grande soddisfazione che annunciamo alla città il raggiungimento del 71% nella raccolta differenziata, un traguardo ottenuto grazie alla collaborazione di tutti i cittadini e al lavoro svolto da Comune e Diodoro Ecologia» sottolineano, visibilmente soddisfatti per questo storico risultato raggiunto, il Sindaco di Roseto degli Abruzzi, Enio Pavone, e l’Assessore all’Ambiente, Fabrizio Fornaciari.

«Questa Amministrazione», ha detto il sindaco, «sin dal suo insediamento, si è impegnata al massimo per risolvere la “problematica rifiuti”. Ricordiamo infatti che nel 2011, quando ci insediammo nel mese di giugno, Roseto degli Abruzzi contava purtroppo una delle più basse percentuali di raccolta differenziata dell’intera regione Abruzzo ed era piena di cumuli di rifiuti per le strade. Il nostro primo atto è stato quello di partire con la raccolta differenziata “porta a porta” in via sperimentale sul lungomare Celommi tra rotonda e rotonda. Nel 2012 vi è stata poi l’estensione del servizio a Roseto capoluogo, attività che ci ha permesso di passare dall’avvilente 6% che avevamo ereditato nel 2011 ad un promettente 33% nel 2014, risultato raggiunto con la differenziata attiva solo nella zona centrale del territorio. A seguito poi del completamento della Gara d’appalto Europea, nella primavera 2015, il servizio è stato esteso a Cologna Spiaggia, raggiungendo così il 38%, e in autunno ha interessato il resto del territorio comunale, mettendo le basi per l’eccezionale risultato raggiunto nel primo bimestre 2016», proseguono gli amministratori rosetani.

«I veri e protagonisti di questo importante cambiamento, a cui vogliamo dire grazie di cuore, sono stati tutti i cittadini rosetani che hanno contribuito a raggiungere questo risultato storico anche attraverso la grande partecipazione agli incontri di sensibilizzazione tenutisi in ogni quartiere. Con loro i ragazzi delle scuole che sono stati coinvolti con attività ludico-didattiche e concorsi a tema e le attività commerciali che, sin da subito, hanno offerto il loro fattivo contributo», proseguono Sindaco ed Assessore.

L’aumento della percentuale di raccolta differenziata ha consentito, nel corso del tempo, una drastica riduzione di produzione di rifiuto indifferenziato, non recuperabile, destinato alla discarica. Infatti, rispetto al primo bimestre del 2015, tra gennaio e febbraio 2016 si è prodotto il 65% in meno di rifiuto indifferenziato.

«Tutti questi importanti risultati consentiranno, a fine anno, di non dover più pagare l’eco-tassa, fardello ereditato a causa del mancato raggiungimento del 65% di raccolta differenziata nel corso degli anni. A tal proposito vogliamo prendere un impegno con i nostri concittadini: se riusciremo, tutti assieme, a mantenere questi risultati ridurremo la Tari a partire dal 2017» continuano il Sindaco Pavone e l’Assessore Fornaciari.

«Questo è un risultato che vale cinque anni di amministrazione: dove altri avevano fatto solo promesse, poi non mantenute, noi abbiamo realizzato un grande cambiamento epocale per la città mantenendo la parola data ai nostri elettori».

«Appena arrivati eliminammo quegli odiosi cassonetti a scomparsa che facevano pessima mostra sul lungomare e per i quali erano stati spesi, inutilmente, un sacco di soldi, abbiamo creato il Centro di Raccolta comunale presso l’Autoporto e, negli anni abbiamo realizzato numerose campagne di sensibilizzazione e d’impatto contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio e, dopo lunghe battaglie, iniziamo a raccogliere i frutti di questo lungo lavoro» proseguono gli amministratori.

«Il completamento della raccolta differenziata “porta a porta”, la riattivazione della discarica e degli impianti di recupero del Cirsu, creano finalmente, grazie al nostro impegno, le occasioni per poter ridurre la tariffa Tari e contiamo, già dal prossimo futuro, di realizzare ulteriori iniziative tese a salvaguardare l’ambiente della nostra città e a migliorare ancora di più i servizi ai cittadini» il Sindaco di Roseto degli Abruzzi, Enio Pavone, e l’Assessore all’Ambiente, Fabrizio Fornaciari.

«Ottenere questi risultati a Roseto degli Abruzzi ci riempie di grande orgoglio visto che è la città dove ha sede la nostra azienda» dichiara Ercole Diodoro, Amministratore della Diodoro Ecologia, ditta che gestisce il servizio di raccolta differenziata “porta a porta”. «Non è stato facile ottenere simili risultati in così poco tempo e, devo dire, in questi anni abbiamo avuto sempre un riscontro molto positivo dai cittadini. Per noi e per l’Amministrazione questo che abbiamo raggiunto non è però un traguardo, ma un punto di partenza da migliorare e da superare».