Ex Fornace Fiore Martinsicuro, ennesima denuncia: «ordinanze non rispettate»

MARTINSICURO. Ancora una denuncia sul caso dell’ex Fornace Fiore di Villa Rosa nel Comune di Martinsicuro.

A distanza di oltre 9 mesi dall'aggiudicazione dell’asta, la società vincitrice non è riuscita ancora ad entrare in possesso legale dell'area.

Da mesi si cerca di risolvere il problema della pulizia: il Comune ha firmato una ordinanza intimando i curatori fallimentari a provvedere alla bonifica (sterpaglie ma anche residui di amianto) ma questi ultimi hanno rispedito la richiesta al mittente.

Alla finestra ci sono gli inglesi che ormai hanno esaurito la pazienza e nei giorni scorsi hanno denunciato «omissioni, notizie, false e fuorvianti» contenute nella perizia del tribunale.

Un esposto è stato inviato anche al presidente del Tribunale, fino a questo momento senza esito.

E arriviamo all’ultimo capitolo: 5 giorni fa Fabio Bagalini, amministratore delegato presso Hiram Tourist srl (controllata italiana dell’inglese Global Management& Commercial Ltd che si è aggiudicata l’asta) ha inviato un esposto al Comune di Martinsicuro, Procura di Teramo, al Corpo Forestale, alla Regione Abruzzo, Provincia di Teramo e per conoscenza anche alla Municipale e al sindaco.

Bagalini ha inviato una serie di foto che mostrano l’attuale stato dei luoghi e spiega: «tutte le ordinanze del sindaco del Comune di Martinsicuro (la 67, la 70, la 72 e la 73) ad oggi non sono state eseguite e rispettate integralmente. Si voglia provvedere con urgenza sia al rispetto delle stesse che alla soluzione e rimozione dei rifiuti presenti. Inoltre si chiede l’accertamento degli inadempimenti e le responsabilità per la mancata esecuzione dell’ordinanza in oggetto, violando normative penali in tema di Ambiente».

Servirà a qualcosa almeno questa volta?