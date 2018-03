Pescara. A fuoco l’ex scuola Muzii

PESCARA. Dalle 7 di questa mattina e fino alle 12 diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Pescara sono intervenute in via Aurelio Saffi a Pescara a seguito di incendio.

Le fiamme hanno interessato materiale vario, depositato nel locale palestra del complesso Ex Scuola “Muzii” attualmente in disuso.

Le operazioni di estinzione di sono protratte fino alle ore 12.00. E’ ora necessario un ulteriore sopralluogo per l’accertamento delle cause dell’incendio non appena le condizioni ambientali lo consentiranno