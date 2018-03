Celano. Scoperta discarica abusiva estesa come 20 volte il Colosseo

CELANO. E' in corso in queste ore il sequestro da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Pescara di una discarica abusiva estesa piu' di 40 ettari in localita' Cese San Marcello a Celano (L'Aquila). L'area, paragonabile a circa 20 volte il Colosseo, e' stata individuata dal Noe di Pescara grazie alla collaborazione tecnica con RES.GEA Srl, azienda Spin-off dell'Universita' "G. d'Annunzio" di Chieti specializzata nel monitoraggio ambientale attraverso servizi di telerilevamento e gestione di database territoriali.

Durante l'operazione verranno utilizzati anche droni per fornire un quadro preciso e tempestivo delle attuali condizioni del sito.

La consulenza tecnica di RES.GEA Srl, giunta su incarico dei carabinieri del NOE, ha permesso di individuare, attraverso l'analisi multi-temporale di immagini acquisite da piattaforma aerea e satellitare, zone utilizzate per l'interramento illecito di rifiuti. Avendo l'intera area una storia evolutiva complessa, e' stato effettuato uno studio specifico per il quale i tecnici di RES.GEA Srl si sono avvalsi dell'uso di immagini aeree e satellitari acquisite ad intervalli irregolari a partire dagli anni '50, giungendo fino ai giorni nostri.

L'approccio metodologico di telerilevamento utilizzato, associato al sopralluogo effettuato, volto a chiarire la natura e gli spessori di materiali presenti - spiega Res. Gea - ha permesso di individuare diversi siti precedentemente adibiti ad attivita' estrattive, silenziosamente colmati totalmente o parzialmente con materiale di dubbia provenienza, aree che nel corso degli anni sono state oggetto di svariati abbandoni di rifiuti direttamente sul piano campagna, ed altre aree con evidenze di movimentazione di terreni e suoli al di sopra di aree utilizzate a fini agricoli.

Le immagini analizzate, hanno mostrato l'abbancamento di cumuli le cui dimensioni superavano i 4 metri in pianta (oltre le capacita' dei mezzi ad uso domestico) ed hanno evidenziato la gestione ordinata delle operazioni, presumibilmente riconducibili ad aziende specializzate nel settore dei rifiuti. Inoltre l'analisi tecnica ha portato anche alla stima dei volumi dei materiali interrati senza autorizzazione alcuna, che si attestano su cifre superiori al mezzo milione di metri cubi.

Molti terreni oggetto d'esame, in precedenza a vocazione agricola, risulterebbero ora interamente corrotti dall'abbandono e dalla permanenza dei rifiuti riscontrati dall'indagine. Le indagini proseguiranno con analisi specifiche volte a chiarire la natura e le caratteristiche dei rifiuti individuati nelle zone.

IL VIDEO DEL 2009

LA DENUNCIA CADUTA NEL VUOTO

Nel 2009 site.it aveva denunciato la presenza della discarica nei pressi della Tiburtina.

«Sede dell’ex discarica comunale dismessa una decina di anni fa», scriveva nel 2009 Site.it, «l’area non è stata mai bonificata. Il rischio ambientale è molto alto e il pericolo di contaminazione non solo del suolo e del sottosuolo, ma anche delle acque, è elevato: adiacente all’area scorre un ruscello che alimenta i canali del Fucino. Già tre anni fa Comune di Celano e Regione erano stati avvertiti dello stato della zona e dei forti rischi ambientali, ma finora nessuno si è mosso: al momento, non risulta l’adozione di provvedimenti per la bonifica e nemmeno interventi per sorvegliare la zona. Giorno e notte, indisturbati, ignoti vi continuano a smaltire di tutto e gli scarichi abusivi si estendono sempre di più anche sui terreni vicini e lungo le strade. La mancata bonifica, il lungo periodo d’assenza di vigilanza, la quantità e le modalità dello smaltimento illegale, fanno ipotizzare responsabilità anche da parte del Comune di Celano. Per anni, infatti, smaltimenti illegali d’ogni genere di rifiuti sono stati effettuati in una zona non proprio isolata, praticamente alla luce del sole».

Il 18 agosto 2008 la zona fu devastata da un furioso incendio, probabilmente appiccato proprio per tentare di ridurre i rifiuti e cancellare le tracce che potevano far risalire agli autori dello smaltimento illegale.

Per oltre un giorno colonne di fumo nero si alzarono in aria e fiamme altissime divorarono tonnellate di rifuti accumulati nella zona.

Da quella denuncia sono passati 6 anni ed 11 mesi….