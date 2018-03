Targhe alterne, Sospiri insulta il sindaco: «asino, ignorante, dimettiti»

PESCARA. E’ scattato questa mattina il provvedimento delle targhe alterne.

A circolare senza incappare in una multa da 165 euro sono le automobili con targa pari, per le altre c’è il divieto di muoversi dalle 9 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

E mentre si attende di conoscere i benefici del provvedimento e il numero delle multe comminate sta facendo molto discutere un post su Facebook scritto dal sindaco Marco Alessandrini (poi modificato) in cui il primo cittadino si è evidentemente confuso sulle targhe che oggi hanno il via libera.

Il consigliere regionale di Forza Italia, Lorenzo Sospiri non gliel’ha fatta passare liscia: ha pubblicato lo screenshoot dell’errore e sempre tramite Facebook è partito il doppio insulto con suggerimento finale: «dimettiti».

«Sto andando all'Aquila per discutere di Masterplan Abruzzo su una macchina con targa pari. Ciò vuol dire che dovrò fare caso all’orario di rientro, in quanto da oggi è in vigore l’ordinanza delle targhe alterne», ha scritto il primo cittadino poco prima delle 9.

Qualcuno deve poi avergli fatto notare che oggi possono circolare le targhe pari e quindi lui può andare in giro tranquillamente. Il post, infatti, poco dopo è stato modificato con la scritta: «sto andando all'Aquila per discutere di Masterplan Abruzzo su una macchina con targa pari, che può circolare in quanto da oggi è in vigore l'ordinanza sulle targhe alterne».

Ma le due versioni del post girano sul web. Il consigliere regionale di Forza Italia, Sospiri, ha pubblicato la prima versione sul proprio profilo Facebook e ha attaccato pesantemente il sindaco: «non sai quel che firmi nè quel che dici,oggi le pari circolano e se viaggi su una macchina pari non devi stare attento a nulla perché oggi sono ferme le dispari: asino».

Ma a Sospiri non è piaciuta nemmeno la seconda parte del post del sindaco, quella dove Alessandrini dice: «mi spiace per i disagi che l'ordinanza reca, ma la salute pubblica è uber alles, sopra tutto, perché riguarda la vita di ciascuno di noi».

«Dici», ha attaccato l’esponente di Forza Italia, «che il tuo provvedimento sulle targhe alterne, inutile e dannoso, è necessario perché la salute uber alles....., così scrivi: te ne sei fregato della salute uber alles sul mare inquinato: bugiardo. Non conosci quello che firmi, te ne freghi dei disagi, non tuteli la tua città: dimettiti».

Sulla pagina Facebook del sindaco sono comparsi diversi messaggi di vario tenore. Qualcuno gli fa notare che il suo messaggio precedente «ha creato confusione».

Leonardo Costagliola, pilota del porto, scrive invece: «con il mare non è stato fatto nulla e di avere fatto fare il bagno nella cacca , divieto di pesca alle vongole prima di natale scomparso magicamente per le feste e poi riapparso subito dopo il blocco della circolazione andava fatto quando c'era bisogno e non dopo le feste quando è arrivato il maltempo con vento e pioggia portando via le polveri sottili. Tempestivi al massimo».

Il consigliere di Ncd, Vincenzo D'Incecco, aggiunge: «non siete in grado neanche di gestire un profilo facebook...figuratevi se potete gestire una città...!»

Dopo la pubblicazione del post giusto anche Sospiri è tornato all’attacco: «immediata correzione, bravo ora hai capito pure tu i danni che fai a tutti, ora ritirala proprio questa sciocchezza inutile e leggi le cose che firmi e scrivi così eviti danni a te e a noi. Ciuccio e presuntuoso».

ASSOCIAZIONI CATEGORIA,MISURE ALTERNATIVE O AZIONI IMMEDIATE

Intanto Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti confermano la richiesta all'Amministrazione di adottare misure alternative alle targhe alterne. «In caso di mancato accoglimento, metteremo in campo azioni immediate di protesta», assicurano le associazioni.

«Alla riduzione del fatturato di negozi e uffici - dicono - corrispondera' non solo un minore lavoro per gli uffici pubblici, che proprio il martedi' e il giovedi' hanno i rientri pomeridiani ma non avranno utenti da servire: temiamo che corrispondera' anche un effetto "yo-yo", ovvero la riduzione del traffico nei giorni di martedi' e giovedi' ed un aumento negli altri giorni. Tutto cio' mentre non sappiamo ancora in che modo verranno controllati i termostati degli uffici pubblici e privati. Per questa ragione - evidenziano sempre le associazioni - ribadiamo la nostra precisa richiesta: in caso di obblighi di legge, l'Amministrazione proceda con il blocco totale della circolazione domenicale. Nel frattempo, convochi un tavolo con le associazioni di categoria per individuare, questa volta insieme e senza atteggiamenti dirigisti, le soluzioni condivise per migliorare il traffico e la mobilita' della nostra citta' e dei Comuni limitrofi. Ma se di fronte a queste richieste troveremo ancora una volta un muro immotivato, perche' e' per noi evidente che le targhe alterne non avranno effetti consistenti sulla riduzione dell'inquinamento - concludono Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti - siamo pronti a unire le forze e mettere in campo azioni eclatanti».