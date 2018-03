Ex Montecatini e mancata bonifica. Arriva Striscia: «qui non frega niente a nessuno»

BOLOGNANO. «Quest’aria è tutta inquinata ma nessuno sta facendo niente».

Striscia La Notizia ha scoperto l’ex sito della Montecatini, ex fabbrica di fertilizzanti, a Bolognano e ha denunciato la stasi degli ultimi 11 anni. Nessuna bonifica sebbene le analisi abbiano fatto emergere una situazione gravissima e soprattutto zona non chiusa ma accessibile a chiunque, a pochi metri dalle case e da un parco giochi.

«Qui è stato trovato arsenico nella falda», ha raccontato l’inviato pugliese Pinuccio. «Non siamo nemmeno in aperta campagna perché a pochi metri ci sono delle case. Qui si vede la stratificazioni di arsenico e piombo, e a pochi passi c’è un parco gioco dei bambini. I terreni sono stati analizzati e le analisi sono ‘un po’ preoccupanti’: tossicità acuta, che può causare irritazioni ma anche tossicità per la riproduzione».





«Qui sono stati trovati rifiuti speciali pericolosi», ha confermato Augusto De Sanctis del Forum Acqua, «piombo e arsenico. C’è una situazione inaccettabile. Le abitazioni sono state realizzate sulla parte della vecchia fabbrica, e se adesso risultano fuori dal sito di bonifica è solo per un mero errore. E’ strano che non si sia ancor costituito un comitato che batta i pugni sul tavolo per chiedere bonifica».

Il sito dell’ex Montecatini fa parte dei 40 siti di bonifica italiani su cui intervenire ma «qui chiunque può entrare», ha chiuso Pinuccio, «fare… dire… ci stanno le case intorno. Che ce ne freca a noi».





UNA STORIA INFINITA

La storia del SIN in area Piano D’Orta è per certi aspetti ancor più travagliata e silente dell’area industriale di Bussi. La Montecatini decise di insediare un proprio stabilimento per la produzione di Acido solforico da utilizzare nei concimi nel lontano 1902. Da allora la produzione crebbe fino ad arrivare nel 1965, data in cui l’azienda chiuse i battenti.

Si tornerà a parlare di Piano D’Orta solo nel 2007, in seguito alla scoperta della discarica “tremonti” a Bussi. Infatti, due mesi dopo la scoperta del sito di Bussi, la Procura di Pescara pose sotto sequestro anche le aree dello stabilimento Ex-Montecatini insistente nel Comune di Bolognano.

Dalle prime analisi avviate da un consulente esterno della Procura di Pescara emerse subito la fotografia molto preoccupante dell’area: suolo e acque contaminate, rifiuti interrati. A inquinare la zona sarebbero, secondo il consulente della procura, agenti chimici di non poco conto fra i quali Vanadio, Mercurio, Piombo, Rame, Zinco, Berillio, Selenio, Manganese, Ferro e altri solvati vari. Dati che verranno confermati anche nel 2012 in sede di Conferenza dei Servizi. Relativamente al materiale interrato si tratta di rifiuti pericolosi: 100.000mc di materiali disseminati su un area di 26.000mq a profondità variabile fino a 5m.

A distanza di 10 anni e dopo numerose riunioni tecniche e Conferenze dei Servizi tenutesi fra l’Abruzzo e Roma, non si è stati in grado di mettere in sicurezza l’area.