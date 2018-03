L’Aquila, la cava da “riattivare” ci sono già le ruspe: ecco le prove

ABRUZZO. Naturalmente nessuno si era accorto di nulla. Nemmeno i dirigenti della Regione che hanno letto negli elaborati progettuali «assenza di attività da molti anni».

Eppure persino dalle foto satellitari si possono scorgere i mezzi come ruspe e pale meccaniche ma a tagliare definitivamente la testa al toro sono le foto scattate ieri.

Ed ora saranno grane per chi ha dichiarato il falso anche perchè gli ambientalisti presenteranno un esposto sul caso.

Ieri il Forum H2o aveva spiegato che alla Regione c’era questa domanda di riattivare una cava (per 72.000 mc) con annesso impianto di rifiuti inerti (da 102.000 t/a) a Coppito a L'Aquila.

«Ci predisponevamo a fare le osservazioni, con scadenza 12 giugno 2017, per la successiva decisione del Comitato VIA regionale», ha spiegato Augusto De Sanctis, «ricordiamo che la procedura di valutazione ambientale ha carattere preventivo rispetto a qualsiasi autorizzazione. Almeno fino a quando arriverà il nuovo geniale decreto del Ministro dell'Ambiente (!) Galletti che prevede la V.I.A. in sanatoria e postuma per tutti. Forza dei social, dopo qualche minuto arriva la puntuale segnalazione di un attivista di L'Aquila "ragazzi, guardate che in quella cava c'è movimento da tempo". Ma no, stupore. "Esistono foto?", domandiamo. E il cittadino responsabile prende e va a fare un sopralluogo. Nel frattempo andiamo su Googlemap ed effettivamente notiamo che pure da quelle immagini risultano mezzi da cantiere nel sito».



Arrivano le foto dell'attivista che testimoniano in maniera incontrovertibile che sono in corso lavori nella cava per la riattivazione della quale il procedimento autorizzatorio è stato appena avviato.



Smaltimento macerie: non c’è ancora soluzione definitiva L’AQUILA. Che fare delle macerie del terremoto che ha colpito il capoluogo abruzzese? Come e dove trasferirle? Sembra strano a a quasi sei mesi dal sisma il discorso è ancora tutto aperto. Tutto ancora da decidere.



Nella relazione geologica, sottoscritta dal tecnico il 26 aprile 2017, incipit inequivocabile «La cava si presenta ad oggi in stato di semi-abbandono evidenziando assenza di attività da molti anni».



«Ora, ci chiediamo», conclude De Sanctis, «che cosa stanno facendo quei mezzi nella cava? E quel terreno sparso evidentemente da poco? Insomma, oggi stesso invieremo l'ennesimo esposto per chiedere agli enti coinvolti e alla Magistratura aquilana di chiarire la vicenda. Non dovrebbe essere difficile, visto che siamo proprio di fronte ad una delle più grandi caserme della Guardia di Finanza immaginiamo dotata, tra l'altro, di telecamere di sorveglianza utili per risalire alle attività svolte nelle aree circostanti. Inoltre, a parte le nostre immagini, quelle satellitari e aeree, basterà confrontare anche gli elaborati progettuali depositati, dalle planimetrie alle sezioni, per comprendere quanto accaduto e quali autorizzazioni vi siano. In ogni caso vi è una palese difformità tra quanto dichiarato dal tecnico e la realtà».