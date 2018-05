Ancora maltempo almeno fino a sabato: allerta meteo

ABRUZZO. La perturbazione di origine atlantica che staziona da due giorni sull'Italia continuerà anche nelle prossime ore a determinare condizioni di instabilità su buona parte del paese, portando piogge e temporali da nord a sud.

Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una nuova allerta meteo che integra ed estende quella diffusa ieri: l'avviso prevede nelle prossime ore il persistere di precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Sardegna, Piemonte, Emilia-Romagna, Abruzzo e Campania. Fenomeni che, a partire da domani, interesseranno anche Lazio e Marche.

Il Dipartimento ha anche valutato una allerta arancione per rischio idrogeologico nella giornata di domani sull'Abruzzo, sui settori costieri meridionali delle Marche e su buona parte della Sardegna.



PREVISIONI IN ABRUZZO

I meteorologi prevedono ancora piogge per le prossime 18-24 ore su tutta la regione con precipitazioni diffuse.

La protezione civile regionale ha diramato i bollettini ai comuni così come anche la prefettura di Pescara inviando note di allerta alle amministrazioni locali alle quali si raccomanda di attuare piani di monitoraggio per la riduzione di possibili disagi, anche attraverso il presidio territoriale e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, con particolare riferimento all'informazione della popolazione potenzialmente a rischio.

Intanto ieri è stata giornata particolarmente delicata per le piogge intense che hanno colpito soprattutto la costa abruzzese con numerosi allagamenti e sottopassi chiusi.

A Montesilvano sono stati registrati anche 25 centimetri di acqua in alcune zone, come anche a Francavilla e Pineto dove i vigili del fuoco sono rimasti impegnati per operazioni ormai di routine in presenza di piogge abbondanti. Alcune auto sono rimaste bloccate nei sottopassi allagati per fortuna senza conseguenze gravi.

A Vasto un'ambulanza della Protezione civile Valtrigno di San Salvo è uscita di strada finendo tra la fitta vegetazione sottostante che ha attutito l'impatto. L'incidente è avvenuto nel tratto di strada comunale Mulino Cena che collega il centro abitato di Monteodorisio alla fondovalle Sinello. I due volontari a bordo non hanno riportato ferite, con loro non c'erano altri passeggeri né pazienti. Il conducente ha perso il controllo del veicolo a causa del fondo stradale bagnato, nel tentativo di evitare un'auto a sua volta finita di traverso sulla sede stradale. Per prestare soccorso ai due volontari sono arrivati i Carabinieri della stazione di Cupello (Chieti) e gli agenti della Polizia Locale di Monteodorisio. La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di recupero, non facili, dell'ambulanza.

