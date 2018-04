Grande Fratello, Colaiuta ammette in diretta il tradimento e c’è pure l’ombra di una bestemmia

ABRUZZO. Simone Coccia Colaiuta, concorrente aquilano rinchiuso da una settimana nel Grande Fratello, ha bestemmiato?

La segnalazione è stata fatta da Striscia La Notizia anche se pure il tg satirico ha ammesso che l’audio è disturbato e si sente poco.

Barbara D’Urso ha assicurato che si faranno verifiche ma la sensazione è che la questione verrà presto archiviata. Se dovesse essere accertato Colaiuta verrebbe eliminato, come ormai impone da anni la regola del gioco.

Nella puntata di ieri è stata invece approfondita la questione di sms a sfondo sessuale che Coccia Colaiuta ha inviato a Lucia Bramieri tre anni fa. Gossip di basso livello, riciclato dopo quasi 36 mesi per confezionare quella «trappola» che proprio la Pezzopane aveva annunciato al fidanzato prima della partenza.





«Una storia vecchia», l’aveva definita nei giorni scorsi la neo deputata. Lui ieri sera ha ammesso le sue responsabilità, ha raccontato che «Stefania lo sa» e pare abbia perdonato.

«Non posso negare ciò che ho scritto. Ho contattata io Lucia, prima su messanger e poi ci siamo scambiati i numeri di telefono. Gli ho scritto a tarda serata… a prima nottata. E’ la verità, ora non posso dire ‘non mi ricordo, perchè è vero che le ho scritto’». Lei comunque «è stata brava che non mi ha dato retta». E la compagna brava a mandar giù il rospo, ma questo lui non l’ha detto.

Oggi Colaiuta e Bramieri si trovano entrambi rinchiusi nella casa e il programma gli ha regalato anche un felpone che i due dovranno indossare per vivere attaccati, non si sa per quanto.

«Quei messaggi mi hanno spiazzata», ha ammesso la Bramieri. «Ha fatto il galletto, non sapevo cosa avesse nella testa. Io non lo avevo mai incontrato. Quando ho visto che stavano prendendo una piega pesantuccia, sapendo che era fidanzato, ho detto... guarda che forse è meglio… »

La presentatrice ha continuato a dire che Stefania Pezzopane è «innamoratissima» e «intelligentissima» mentre Simone per tutta la settimana ha ripetuto che lui per le donne è una «calamita, le attirò, non ci posso fare niente». Si ritiene pure uno «degli uomini più ambiti d’Italia, da tutte le donne. Come George Clooney». Proprio quel Clooney che la sua Stefania ha incontrato davvero ai tempi del sisma aquilano. Chi meglio di lei può fare un confronto?