Abruzzo, marzo inizia con la neve. Alcune scuole chiuse in Abruzzo

ABRUZZO. Primo giorno di marzo sotto la neve per l’Abruzzo: dalla notte ha ripreso a nevicare sia nell’entroterra che sulla costa.

La nuova ondata di maltempo era stata ampiamente prevista e in questo caso non si dovrebbe trattare di un fenomeno eccezionale, ma comunque in grado di causare qualche disagio alla circolazione e al traffico in genere.

Il Dipartimento ha anche valutato per oggi una allerta gialla per rischio idrogeologico sui bacini centro-meridionali dell'Emilia Romagna, sul settore orientale dell'Umbria, sull'Abruzzo, sul Molise, sulla Sicilia orientale.

LA CIRCOLAZIONE SU STRADE E AUTOSTRADE

Questa volta il sistema stradale e autostradale si è mosso anticipatamente. Anas ha allertato tutte le sue sale operative affinché monitorino costantemente la rete stradale e Viabilità Italia, il centro di coordinamento presieduto dalla polizia stradale cui spetta la gestione della viabilità in situazioni di crisi, ha invitato gli automobilisti a non partire: «Il rapido evolversi delle condizioni meteo impone un'attenta valutazione della necessità di mettersi in viaggio».

Alle 7.30 nevicate sono in atto su tutta la regione ma le temperature non rigidissime non favoriscono l'accumulo per cui molte strade risultano appena imbiancate ma ampiamente percorribili anche in molte zone dell'interno.

La situazione al momento non sembra preoccupante ma non si può dire se i fenomeni termineranno a breve o continueranno.

ORE 7.45 CHIUSA A25

Chiusa l’A25 nel tratto Avezzano-Pratola Peligna a causa della pioggia gelata, che ha provocato su diversi tratti della carreggiata la formazione di pericolosi lastre di gelo, resistenti anche al sale. Sul posto stanno lavorando dalle ore 6,30 squadre di operatori di SDP con speciali mezzi per rimuovere il ghiaccio.

È stata disposta la chiusura anche della A24 nel tratto Assergi Colledara per la formazione di ghiaccio. Si tratta anche qui dell’effetto della pioggia gelata che ha già investito la A24 tra Avezzano e Pratola. SDP sconsiglia di mettersi in viaggio per le prossime ore in questi tratti.







ORE 8. TRASPORTO PUBBLICO DIFFICOLTOSO

Problematiche legate soprattutto al transito autostradale.

Secondo le notizie che arrivano dalla società Tua spa questa è la situazione aggiornata alle ore 7.30

SITUAZIONE AVEZZANO

Da Avezzano, A25/A24 riaperte solo verso Roma e L'Aquila. Chiusa verso Sulmona-Pescara. Al momento regolare l'esercizio sulla restante viabilità della Marsica.

SITUAZIONE ZONA SULMONA

Autostrade verso Pescara e verso Roma chiuse

FERROVIA

Alcune soppressioni di treni si sono rese necessarie per l’attuazione del piano neve disposto da Rete Ferroviaria Italiana.

23902 LANCIANO - TERAMO

23907 TERAMO - LANCIANO

23904 LANCIANO - PESCARA

23901 PESCARA - LANCIANO

L'AQUILA

Servizio regolare. Scuole chiuse a L'Aquila ma per gli studenti già in viaggio strutture scolastiche aperte.

TERAMO

Autostrada aperta. Viabilità difficoltosa a causa di uno strato di neve ghiacciata.

SULMONA

Autostrada casello Pratola/Sulmona: verso Roma chiuso, verso Pescara aperto.

A breve dovrebbe essere garantita la riapertura anche verso Roma.

LANCIANO

Servizio regolare







LA SITUAZIONE METEOROLOGICA ALLE ORE 11

La debole alta pressione di ieri ha lasciato posto ad una nuova perturbazione di origine atlantica portatrice di aria più mite e precipitazioni, anche nevose ed intense sulle regioni centro-settentrionali. Secondo quanto riferisce il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile, sulla regione sono possibili nevicate nella prima parte della giornata, seguite da un graduale rialzo termico. Al momento sono in atto precipitazioni deboli a carattere nevoso, ma che in alcune località stanno dando origine anche a pioggia congelantesi al suolo. Le temperature sono in rialzo sulle località più elevate e lungo il litorale, mentre nelle zone vallive, a causa della maggiore inerzia termica, sono ancora al di sotto dello zero. Le temperature sono in aumento e torneranno sopra lo zero nel pomeriggio fino a quote di montagna. Spessori nevosi previsti: 10-25 cm sui settori occidentali e dorsale appenninica, 5-10 cm sui settori adriatici. Per domani sono previste piogge dalla tarda mattinata sui settori occidentali e lungo la dorsale appenninica, con possibilità di rovesci o temporali, più probabili lungo il confine laziale. Sui settori costieri saranno per lo più deboli ed isolate a carattere intermittente. Temperature in aumento con quota neve oltre i 1500-1700m al mattino, in calo fino a 1000-1200m in serata. Anche oggi è possibile il verificarsi della pioggia congelantesi al suolo: un fenomeno dovuto al riscaldamento del suolo più lento rispetto all'aria soprastante. Per tale fenomeno le gocce di pioggia, impattando su superfici che hanno una temperatura inferiore a 0°C, congelano all'istante, formando un sottile strato trasparente di ghiaccio.

AGGIORNAMENTO TUA ORE 12.45

Le principali criticità a causa del maltempo nella mattinata del 1 marzo 2018 si sono registrate per i servizi su gomma TUA sul versante montano della provincia di Teramo.

In questo territorio, infatti, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 06:00 e le ore 10:00, non è stato possibile effettuare 20 corse, l’80 % delle quali (16 corse) a causa della neve e del ghiaccio.

Si è registrata qualche anomalia ai bus e, in alcuni casi, è stato disposto l’invio mezzi sostitutivi.



POLSTRADA CHIETI 60 PATTUGLIE MOBILITATE

La polstrada di Chieti dal 25 febbraio ha schierato ben oltre 60 pattuglie di cui nr.27 per la viabilità autostradale con impiego sull’arco delle 24 ore giornaliere.

Tante le operazioni di soccorso e di ausilio agli utenti della strada portati a termine dagli uomini della Polizia Stradale di Chieti e dei Distaccamenti di Lanciano e Vasto, mediante rimozione di mezzi rimasti bloccati, montaggi di catene ad automobilisti in difficoltà, posti mobili e fissi per il ripristino della viabilità in diversi punti del territorio.

Nei giorni scorsi, nei pressi di Ortona sulla Statale Adriatica SS16, una pattuglia della Polstrada di Chieti interveniva in ausilio di ambulanza del 118 rimasta bloccata a causa delle intense precipitazioni nevose, grazie all’intervento della pattuglia si riusciva a farla ripartire in tempi brevissimi data l’emergenza di prestare soccorso ad una persona infartuata.

Ulteriore attività è stata operata sulla SS 16 nel tratto compreso tra S.Vito e Ortona nei, dove una pattuglia, transitando in zona, si è imbattuta in diversi automobilisti coinvolti in un incidente stradale, a causa, tra l’altro del mancato utilizzo dei pneumatici da neve o di catene. A bordo di una della autovetture incidentate si trovava una signora, residente a Ortona, che si stava recando presso l’Ospedale a seguito di un recente intervento chirurgico che aveva subito. Gli operatori della Stradale hanno provveduto pertanto ad allertare immediatamente i soccorsi, e al fine di consentire al 118 di raggiungere il posto, hanno provveduto a rimuovere tempestivamente tutti i veicoli che occupavano l’intera carreggiata.







SCUOLE CHIUSE

Per quanto riguarda l’apertura delle scuole non risultano sindaci che ieri sera abbiano firmato ordinanze di chiusura preventiva, preferendo probabilmente verificare la situazione questa mattina.

Al momento , alle 7 di mattina, solo il sindaco di Mosciano Sant’Angelo ha disposto la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di oggi, compreso il Centro Aggregativo “Peter Pan” «a causa della neve caduta nelle primissime ore del mattino e delle temperature, che hanno causato la formazione di ghiaccio in alcuni punti del territorio comunale».

Anche a L’Aquila, il sindaco Pierluigi Biondi, annuncia su Facebook che «sono sospese le attività didattiche» ma «coloro che si sono messi già in viaggio, in ogni caso, saranno accolti presso le sedi frequentate, come da accordi con l’ufficio scolastico».

