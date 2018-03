Neve e allerta persistono: disagi viabilità e trasporti. Domani scuole chiuse

ABRUZZO. Circa 10-15cm di neve sotto i 200 metri oltre 30 cm a quote superiori con punte anche di 70 cm in zone montane. Viabilità difficoltosa, aeroporto fermo, treni cancellati, scuole, negozi e molti uffici chiusi. A parte questo l’Abruzzo ha retto bene le prime ore di Buran e di gelo proveniente dall’Est. (Qui la cronaca della mattina e le foto)

Il nucleo freddo di origine siberiana interessa ora con decisione l'Italia centro settentrionale in rapida estensione al Meridione.

Mentre al Nord le precipitazioni si sono quasi totalmente esaurite, le regioni centrali sono interessate da precipitazioni nevose sparse, più intense sulle regioni esposte verso il Tirreno.

Secondo il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, che nel corso della mattinata tenderanno a scorrere verso sud.

Le precipitazioni si manterranno con tali caratteristiche almeno fino al primo pomeriggio di oggi, ma in veloce attenuazione e si esauriranno rapidamente sui settori occidentali a pomeriggio inoltrato.

Deboli nevicate, a carattere residuo, persisteranno sui settori adriatici anche la sera.

I fenomeni nelle prossime ore dovrebbero tendere alla attenuazione ma si attende entro giovedì una ulteriore ondata di neve e gelo.

L’allerta in tutta la regione persiste come i vari divieti di circolazione dei mezzi pesanti sull’intera rete stradale e autostradale o la chiusura delle scuole in molti comuni.

UNIVERSITA’ CHIUSE IL 27 FEBBRAIO

L'Università di Teramo ha sospeso l'attività didattica - lezioni, esami e parziali - in tutte le sedi dell'ateneo (Campus Coste Sant'Agostino, Piano D'Accio e Avezzano), mentre gli uffici amministrativi resteranno aperti.

SCUOLE CHIUSE IL 27 FEBBRAIO



Pescara, Montesilvano, Vasto, L'Aquila, Atri, Spoltore, Atessa, Barisciano, Roccanontepiano, Alanno, Orsogna, Pratola Peligna, Magliano De' Marsi, Sulmona, Ortona, Ripa Teatina, Nocciano, Catignano, San Salvo, Giulianova, Avezzano, Città Sant'Angelo, Penne, Castiglione a Casauria, Pineto, Teramo, Bellante, Gissi, Miglianico, Scerni, Manoppello, Pineto, Chieti, Lanciano, Fossacesia, Santa Maria Imbaro,









SITUZIONE TRASPORTO PUBBLICO TUA ORE 14

ZONA PESCARA SERVIZIO BUS

Pescara urbano: servizio regolare, anche domani scuole chiuse.

Pescara extraurbano: servizi sospesi a Villa Celiera, Farindola, Civitella Casanova, Arsita, Castilenti. Ridotti per Caramanico.

ZONA GIULIANOVA/TERAMO

Giulianova: servizi regolari, anche domani scuole chiuse a Giulianova e Teramo.

Teramo: servizi sospesi da Isola del Gran Sasso, Bisenti. Ritardi dalle altre località montane.

SERVIZIO FERROVIARIO TUA/SANGRITANA

Per i servizi ferroviari sono previste le seguenti soppressioni:

treno 23928 da Pescara per Teramo delle ore 14.25;

treno 23919 da Teramo per Pescara delle ore 15.47;

treno 23936 da Pescara per Teramo delle ore 17.25;

treno 23935 da Teramo per Lanciano delle ore 18.47.



SASI CONTATORI ACQUA DANNEGGIATI

Contatori dell'acqua danneggiati dal gelo. La Sasi di Lanciano, società per la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell'Ato n.6 Chietino, raccomanda agli utenti di utilizzare materiale idoneo per proteggerli e ripararli dal ghiaccio. Tanti, segnala la società, i disagi provocati soprattutto dalla neve e dal ghiaccio, tra questi lo "scoppio" e le rotture dei contatori dell'acqua posti fuori dalle abitazioni. L'emergenza dello scorso inverno aveva fatto già registrare situazioni di notevole difficoltà con i contatori letteralmente fuori d'uso, nonostante gli avvisi e le raccomandazioni fatti dalla Sasi. Che torna anche oggi a raccomandare agli utenti di proteggere adeguatamente i contatori, proprio per evitare che si danneggino irrimediabilmente. Dovrebbero essere coperti con materiale idoneo a isolare e a riparare dal gelo.



STRADE CHIUSE A VASTO

Il Comune di Vasto rende noto che, per ragioni di sicurezza sono state chiuse al traffico le seguenti strade: via Porta Palazzo, via Trave e il Viadotto Histonium e via Istonia.



AUTOSTRADE SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO

Situazione di traffico regolare su tutto il tratto delle autostrade A24 e A25 che collegano la Capitale con l'Abruzzo. Lo comunica la società Strada dei Parchi.

Sulla A24 traffico regolare su tutto il tratto, dalla Barriera di Roma Est a Torano e sulla A25 regolare su tutto il tratto da Torano a Villanova. Mezzi antineve in azione. Strada dei Parchi raccomanda massima prudenza e ricorda l'obbligo delle gomme termiche o catene a bordo.







SEVEL BLOCCATA PER NEVE

Alla Sevel di Atessa è stata sospesa l'attività lavorativa sul secondo turno di oggi, dalle 14,15 alle 22,15, a causa del mancato arrivo di materiali dovuto alle difficoltà del traffico dei mezzi pesanti causati dalla neve. Nel pomeriggio si deciderà se la produzione riprenderà o meno sul terzo turno notturno.







TRASPORTO TUA AGGIORNAMENTI ORE 15

GIULIANOVA

Servizio tornato regolare.

Situazione scuole: chiuse domani a Giulianova, Roseto, Atri.

TERAMO

Servizi sospesi da Bisenti, Poggio delle Rose, Isola del Gran Sasso. Ritardi dalle altre località montane. Servizio tornato regolare per la restante parte della provincia.

Situazione scuole: domani chiuse a Teramo e Atri.

L’AQUILA

Servizio tornato regolare. Domani scuole chiuse a L'Aquila

SULMONA

Servizio tornato regolare.

Situazione scuole domani: al momento Pratola Peligna chiusa.

AVEZZANO

Servizi sospesi sulla tratta Castel di Sangro-Pescasseroli-Avezzano. La linea Villavallelonga- Avezzano effettuata in maniera ridotta. I servizi nelle aree di Tagliacozzo e Carsoli sono sospesi. Le linee Lecce dei Marsi-Avezzano e Celano-Avezzano effettuate con ritardi. Domani scuole chiuse

LANCIANO

Fermi i servizi da Villa Santa Maria per Castel di Sangro. Situazione scuole: chiuse domani tutte le scuole del frentano.

CHIETI

Servizio tornato regolare. Domani scuole chiuse nel capoluogo.

PESCARA URBANO

Servizio Urbano di Francavilla non si effettua.

Linea 7 attestata a via Polacchi.

Domani scuole chiuse a Pescara, Montesilvano, Città Sant'Angelo.

PESCARA ESTRAURBANO

Servizi sospesi a Villa Celiera, Farindola, Civitella Casanova, Arsita, Castilenti, Bisenti. Servizi ridotti da Caramanico Terme.







PORTO ORTONA

L’Autorità portuale ha emanato una ordinanza che vieta il transito dei mezzi pesanti per ragioni di sicurezza inerenti le condizioni delle strade interne allo scalo.







IL PUNTO DELLA PREFETTURA DI PESCARA

Dalla riunione in prefettura a Pescara delle ore 11 e emerso:

per monitorare le ripercussioni sul territorio della provincia degli eventi atmosferici preannunciati.

- la transitabilità su tutto il sistema viario extra urbano,

- la continuità del trasporto pubblico assicurato da TUA, con la sospensione solo di alcune corse nella prima parte della mattinata nell’area vestina,

- l’efficienza della rete elettrica provinciale. La società E-Distribuzione ha assicurato il posizionamento di gruppi elettrogeni per garantire, in caso di criticità, la continuità della fornitura, secondo la propria pianificazione.

Si è deciso di non attivare allo stato i Centri Operativi Misti (COM), permanendo in attività i Centri operativi comunali, laddove già attivati.

Prossima riunione alle 18.





RIAPRE L’AEROPORTO

Torna operativo l'aeroporto d'Abruzzo, chiuso da stamani a causa del maltempo e della neve. Le attività dello scalo pescarese sono tornate regolari nel primo pomeriggio. La Saga, società di gestione dell'aeroporto, scusandosi per i disagi, invita i passeggeri a consultare i siti web dei vettori aerei per aggiornamenti sui voli. Stamani nessun volo è decollato o atterrato nello scalo, ad eccezione del Wizzair Otopeni-Ciampino, dirottato su Pescara dopo la chiusura dello scalo romano. I passeggeri rimasti a terra sono stati assistiti dal personale della Saga.

Il sito internet nella sezione dei voli in tempo reale è fuori usa da alcune ore.

PESCARA-CARPI RINVIATA

Pescara-Carpi, in programma domani sera allo stadio 'Adriatico', non si giocherà a causa delle abbondanti nevicate cadute sulla città. Lo ha ufficializzato la Lega di Serie B.







AGGIORNAMENTO TUA ORE 19

L’AQUILA

Non effettuata corsa 15.00 Castelvecchio Calvisio-L’Aquila. Per il resto servizio regolare.

Domani scuole chiuse nel capoluogo.

TERAMO

Servizio tornato regolare ad eccezione delle corse 13.20 Bisenti-Teramo, 14.55 Teramo-Montorio, 15.25 Montorio-Teramo, 18.05 Teramo-Bisenti.

Situazione scuole: chiuse Teramo, Atri, Ascoli Piceno

SULMONA

Servizio tornato regolare.

Situazione scuole: chiuse domani: Sulmona, Pratola Peligna.

AVEZZANO

Castel di Sangro-Pescasseroli-Avezzano servizi sospesi. La linea Villavallelonga-Avezzano parte da Trasacco. La situazione è critica per il ghiaccio. Servizi su autostrade regolari. Le corse sulla tratta Avezzano-L'Aquila via SS5 si effettuano con qualche ritardo. Riprendono le corse sulle altre direttrici.

Situazione scuole: scuole chiuse ad Avezzano.

GIULIANOVA

Servizio tornato regolare.

Situazione scuole: chiuse domani: Giulianova, Roseto, Atri, Nereto, San Benedetto ed Ascoli Piceno.

LANCIANO

Servizio tornato regolare.

Situazione scuole: chiuse domani tutte le scuole del frentano.

CHIETI

Servizio tornato regolare ad eccezione delle corse 14.30 Crecchio-Chieti, 17.35 Chieti-Crecchio, 18.55 Crecchio-Miglianico, 19.40 Miglianico-Poggiofiorito.

PESCARA URBANO

Nel primo pomeriggio il servizio è tornato regolare.

Le corse bis scolastiche non saranno effettuate.

SEVEL PRODUZIONE FERMA ANCHE DOMANI

La Sevel di Atessa ha deciso la sospensione della produzione del furgone Ducato a causa del mancato arrivo dei materiali conseguente al blocco della circolazione dei mezzi pesanti, per il maltempo, in autostrada e sulle strade della provincia di Chieti. I tir non hanno quindi potuto raggiungere lo stabilimento. La prima sospensione del lavoro ha riguardato il turno pomeridiano di oggi, fino alle 22:15; stop anche per il turno notturno e per il primo di domani, martedì 27.







***VIABILITA' IN TEMPO REALE SU A24 E A25



*** VIABILITA' IN TEMPO REALE SULLE AUTOSTRADE

*** VIABILITA' IN TEMPO REALE SULLE STRADE



CHIETI





CASTEL DEL MONTE



ROcca di Mezzo- caputfrigoris.it Altopiano di Navelli www.caputfrigoris.it Passo Godi (Aq) - Rocca Di Mezzo www.pescarameteo.net Pescara porto turistico-

CAMPO DI GIOVE - www.wildlifemajella.com

PESCARA PARCO SABUCCHI - www.ldgmeteo.it

Torrevecchia Teatina-www.meteotorre.it



Pescara San Silvestro - www.pescarameteo.net L'Aquila Cepagatti fabriziolombardi.altervista.org Avezzano - RIVISONDOLI - www.comune.rivisondoli.aq.it

PESCASSEROLI -www.pescasserolionline.it

CAPESTRANO

TORREVECCHIA TEATINA - www.torrevecchiameteo.it

Pizzalto - www.pizzalto.com

OPI











ORTONA











PIZZOFERRATO









TERAMO









PESCARA - www.pescarameteo.net

MONTEFERRANTE

CANSANO

L'AQUILA - bottinosrl.com

PIETRACAMELA - pianellaonline.it

LAGO DI BARREA - www.mediamaint.it