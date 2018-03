Abruzzo sotto la neve e al gelo: viabilità difficile: la situazione in tempo reale

ABRUZZO. Era stata ampiamente prevista ed è arrivata: Abruzzo interno, dalla costa all’interno, sotto la neve.

Tantissimi i Comuni con le scuole chiuse alcuni sindaci si sono mossi in anticipo firmando le ordinanze già sabato, altri hanno aspettato le 7.30 di lunedì mattina, come ad esempio Sulmona, con buona pace di ragazzi e genitori che fino all’ultimo non sapevano cosa fare.

La neve è cominciata a scendere nella notte: ci sono spazzaneve in giro per le arterie principali e quelle secondarie rimangono per il momento impraticabili.

Questa mattina intorno alle 7 la viabilità sull’asse attrezzato Pescara-Chieti è difficoltosa: in alcuni tratti si sono registrati rallentamenti e code.

Difficoltà anche sulle autostrade abruzzesi anche se si registrano solo rallentamenti e non difficoltà serie, se si escludono le difficoltà per i mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate ai quali è vietato il transito su autostrade e strade extraurbane della regione.

Difficoltà anche per molti mezzi pubblici bloccati in diverse zone soprattutto collinari: si registrano disagi a Pescara COlli, Citttà Sant'Angelo, Chieti, L'Aquila. In tutte le zone i mezzi spargi sale sono in azione.

Lungo la costa la neve continua a cadere ma per ora la neve sembra non resistere. Basta andare poco più in su per vedere scenari completamente diversi anche con 20 cm di neve come in alcune zone di Chieti.

Forti rallentamenti anche lungo la statale 16 in vari tratti sia della provincia di Teramo che in quella di Chieti.





All'aeroporto d'Abruzzo tutti gli aerei sono a terra e non sono potuti decollare anche per mancanza del liquido per sghiacciare le ali. I passeggeri imbarcati sono stati fatti scendere in attesa di notizie e accolti all'interno della sala di attesa.





A PESCARA SITUAZIONE CRITICA SUI COLLI

Anche sulla costa e a Pescara continua a nevicare. Strade transitabili, situazione critica al momento solo su via Colli Innamorati, dove si transita solo con catene. Si consiglia di prendere l’auto per casi urgenti e soprattutto se dotate gomme termiche. I mezzi pubblici circolano.

Il fiume viene costantemente monitorato ma è sotto il livello di guardia. In azione i mezzi spargisale. Coc operativo. Per segnalazioni o emergenze il numero è 085/3737202.



LA PREVISIONE

Le previsioni per la giornata di oggi, lunedi 26 febbraio, prevedono deboli, ma persistenti nevicate nel mattino su tutta la regione fino al livello del mare. I fenomeni si attenueranno velocemente già nel primo pomeriggio, in rapido esaurimento sui settori occidentali. Deboli nevicate, a carattere residuo, persisteranno sui settori adriatici anche la sera.

Spessori nevosi stimati nelle 24h di lunedì: 10-20 cm su gran parte del territorio; 25-30 cm sulle zone interne ed i versanti esposti a nord, con spessori più elevati attesi sulle zone montane.

In serata netto e deciso calo delle temperature con valori di circa -5°C sulla costa, -10°C sulla fascia collinare, e -15°C sulle località dell'interno.





TEMPERATURE GLACIALI

Secondo le rilevazioni dell’associazione Caput Frigoris le temperature più basse nelle ultime ore si sono registrate a Passo Godi (questa mattina -10.2°), Ovindoli (-9.6°), Rocca Calasio (-8.8°), Rocca di Mezzo (-9.7°).









TRASPORTO PUBBLICO TUA (situazione alle 8.46)

NEWS SERVIZI GOMMA TUA ZONA AVEZZANO

Servizi autostradali per Roma, L'Aquila e Pescara in corso ma con ritardi a causa della difficoltosa circolazione autostradale.

Servizi per Pescasseroli fermi in questo momento per l’intensificazione della neve.

Servizi per Tagliacozzo fermi.

Per Carsoli si effettua il collegamento autostradale.

Da Villavallelonga e da Lecce nei Marsi sono partite le prime corse per Roma e Avezzano.

Avezzano - L'Aquila via montagna, sono state effettuate le prime 2 corse, con ritardi. Tiburtina impraticabile. Ad Avezzano attualmente ci sono oltre 25 centimetri di neve.





NEWS SERVIZI GOMMA TUA ZONA L’AQUILA

Transitabilità autostradale rallentata ma al momento attiva.

Non è stato effettuato il servizio da Castelvecchio Calvisio, Lucoli, Scoppito, Cagnano, OPI di Fagnano Alto e Bominaco a causa di un consistente accumulo di neve e ghiaccio.

Tutte le altre località, seppure con tempi di percorrenza più lunghi, sono servite (Castel del Monte, Rocca di Mezzo, Navelli, Capestrano, Tornimparte, Sella di Corno, Cesaproba, Ville di Fano, Amatrice, Capitignano e Campotosto).





NEWS SERVIZI GOMMA TUA ZONA LANCIANO

Effettuate tutte le corse Sevel ad eccezione di Torricella Peligna. Difficoltà di circolazione su molte strade per accumulo di neve.





NEWS SERVIZI GOMMA TUA ZONA TERAMO

Difficoltà di circolazione a causa dell’accumulo di neve sulle strade. Al momento sono transitabili la Teramo-Giulianova e la Teramo-Montorio.





NEWS SERVIZI GOMMA TUA ZONA SULMONA

Sono al momento assicurate le corse autostradali. Le corse extraurbane sono in circolazione ma con ritardi. Le corse suburbane sono ridotte.









MOLTE STRADE BLOCCATE

Con il passare delle ore aumentano le segnalazioni per difficoltà di transito anche sulle arterie principali come l'asse attrezzato o la variante 16. Situazioni più difficili in molte strade extraurbane della regione.

Tua, società di trasporto pubblico, non ha potuto garantire la corsa delle ore 10.20 Lanciano-L'Aquila per difficoltà di transito.







QUI TERAMO ORE 10

Un manto nevoso che in alcuni punti raggiunge anche i 25 centimetri di altezza, ha ricoperto anche l'intera provincia di Teramo.

La neve è scesa dalle prime ore di stamani a tratti anche abbondante; una tregua momentanea si è avuta con l'innalzarsi delle temperature, attorno alle 9. Il termometro, con l'arrivo dell'annunciato Buran, è sceso repentinamente: alle 8 di stamani a Teramo città segnava -3; tra 1 e -1 sulla costa teramana.

L'immagine di quest'ultima è suggestiva, con l'arenile completamente imbiancato e le palme piegate sotto la coltre bianca a rendere inusuale il panorama. La circolazione stradale ha subito rallentamenti dappertutto, anche se i piani neve di Provincia e Comuni piano piano riescono a fare fronte alle emergenze.

Spalatori, a Teramo per cercare di attenuare le difficoltà create soprattutto dal ghiaccio, la cui formazione è pressoché immediata, favorita dalle bassissime temperature. Le scuole chiuse in tutti i centri della provincia, hanno reso meno problematica la gestione del traffico e non è escluso che in quei comuni dove le ordinanze riguardavano soltanto la giornata di oggi, come Teramo, possano decidere di estendere la sospensione delle lezioni anche a domani.

Neve sulle spiagge di tutta la regione da Alba Adriatica a Vasto.







TRENI SOPPRESSI E PIANO NEVE ATTIVO

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha attivato il "Piano allerta neve - lieve" che prevede la soppressione, da parte di RFI stessa, anche di alcuni treni TUA/Sangritana concordati.

Non è stato effettuato il servizio del treno 23916 da Lanciano a Teramo delle ore 11.53 e non verrà effettuato il treno 23921 Teramo - Pescara previsto per le ore 14.17.

Non sarà, inoltre, effettuato il treno 23925 da Pescara per Lanciano delle ore 16:19.

Per i servizi ferroviari sono previste anche le seguenti soppressioni:

treno 23928 da Pescara per Teramo delle ore 14.25;

treno 23919 da Teramo per Pescara delle ore 15.47;

treno 23936 da Pescara per Teramo delle ore 17.25;

treno 23935 da Teramo per Lanciano delle ore 18.47.









QUI L’AQUILA ORE 10

Il Comune di L'Aquila, dove le scuole rimarranno chiuse anche domani 27 febbraio, rende noto che sono sette i mezzi spartineve e spargisale che sin dalle prime ore della giornata stanno operando per liberare le strade dalla neve che ha iniziato a imbiancare la città attorno alle 4 del mattino. Al momento, comunque, la circolazione risulta regolare e ai venti operai del settore opere pubbliche già al lavoro nel corso della prima mattinata se ne aggiungeranno altrettanti per limitare al minimo i disagi; contestualmente sono al lavoro anche sette mezzi di ditte private convenzionate con il Comune.



PESCARA, CHIUSO LO STADIO

Si prospetta il rinvio per la gara di campionato di serie B, Pescara-Carpi, in calendario per le 20.30 di martedì 27 febbraio allo stadio Adriatico dove questa mattina i teloni che ricoprono il manto erboso erano già ricoperti dalla neve. Il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, si prepara infatti a firmare l'ordinanza di chiusura anche dello Stadio Adriatico Cornacchia, per le condizioni meteo avverse, dove per domani era prevista la partita con gli emiliani. La neve sta creando problemi anche alla squadra. La società biancazzurra ha comunicato che, a causa delle avverse condizioni meteo e viabilità, e per la presenza di neve sui campi del centro sportivo Poggio degli Ulivi di Marina di Città Sant'Angelo (Pescara) l'allenamento del mattino è stato posticipato al pomeriggio, con inizio fissato per le ore 15.30, presso la struttura al coperto New Dribbling. È stata anche annullata la conferenza stampa pre-partita del tecnico Zdenek Zeman.



**** QUI LA CRONACA DEL POMERIGGIO ***





***VIABILITA' IN TEMPO REALE SU A24 E A25



*** VIABILITA' IN TEMPO REALE SULLE AUTOSTRADE

*** VIABILITA' IN TEMPO REALE SULLE STRADE





