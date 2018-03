Taglio tribunali minori: fioccano proposte alternative

ABRUZZO. Sui tribunali minori si discute e si media. Per ora nulla di fatto e si prosegue grazie alla sospensione dei tagli cercando soluzioni praticabili che vadano, da una parte, nella razionalizzazione delle strutture e della efficacia dei servizi e, dall’altra, dalla riduzione della spesa.

Oggi giornata di lavoro all’Emiciclo con la seconda riunione della Commissione sui tribunali non provinciali.

La Commissione, di cui fanno parte anche i quattro Presidenti dei Tribunali non provinciali oggetto del riordino, è coordinata dal Presidente Giuseppe Di Pangrazio.

Questa mattina in audizione si sono avvicendati il sindaco di Lanciano Mario Pupillo, il sindaco di Vasto Francesco Menna, il sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis ed il sindaco di Sulmona Annamaria Casini.

Dopo i sindaci la Commissione ha proseguito i lavori con le audizioni dei rappresentanti sindacali regionali della Cgil (Enrico Sodano e Luca Fusari) e della Uil penitenziari (Mauro Nardella).

Proprio secondo il sindacato Uil la particolarità abruzzese, unica nel suo genere, sta nel fatto che tutti e 4 i tribunali abruzzesi rientrano in contesti territoriali ove sono presenti carceri anche di elevato livello. Gli stessi, ci ha tenuto a precisare il segretario Generale Territoriale, se privati dell’importante appoggio di strutture giudiziare vedrebbero peggiorare a livello esponenziale i loro già grandissimi problemi sia di natura operativa ( aumento dei tempi e distanze delle traduzioni di detenuti con peggioramento della sicurezza e dello stress del personale) che economica ( una traduzione arriva a raggiungere e superare il costo finanche di 5000 euro).



Peggiorerebbero quindi le condizioni degli agenti costretti a estenuanti viaggi per garantire la presenza di imputati nelle aule di giustizia e quelle dei detenuti anch’essi costretti a macinare umane sofferenze per vedersi rispettato il loro diritto a presenziare.





VASTO E LANCIANO

I sindaci di Vasto e Lanciano hanno consegnato un documento comune alla Commissione in cui propongono un lavoro sinergico tra i due tribunali territoriali.

Secondo quanto illustrato dai sindaci la soppressione dei Tribunali Abruzzesi avrà effetti negativi, sia in relazione all’amministrazione giudiziaria che sul cittadino utente. La loro chiusura diminuirà le istanze di sicurezza e di legalità, che attualmente i presidi garantiscono sul territorio. I sindaci Menna e Pupillo condividono una proposta per il mantenimento di un Tribunale unico Lanciano-Vasto, con ripartizione di competenze, che garantisca la permanenza di un presidio giudiziario su tutta la parte meridionale della Regione, dalla costa fino all’entroterra della provincia di Chieti.

«Oggi», hanno detto Menna e Pupillo, «abbiamo conseguito un risultato importante per tutto l'Abruzzo meridionale, grazie a amministratori espressione di una comunità politica capace di andare al di là dei campanilismi, interessata esclusivamente alla difesa del diritto di giustizia di un territorio ampio e di grande importanza come quello Frentano e Vastese».





SULMONA-AVEZZANO

Sono state ultimate e presto verranno consegnate in Commissione anche le relazioni relative ai territori di Sulmona ed Avezzano.

«Il Tribunale risulta già soppresso», commenta il sindaco De Angelis, «bisogna agire ora e non si può attendere la scadenza del periodo di proroga, il 2020. Come avvalorato dalla documentazione depositata dal presidente dell'Ordine, Franco Colucci, il nostro Tribunale presenta eccellenti indici di produttività che dovrebbero bastare da soli al suo salvataggio. La Commissione regionale deve tagliare i tempi e pretendere che l'attuale Governo, nel pieno delle proprie funzioni ancora per mesi, agisca».

«Dal nostro canto, già 28 sindaci, rappresentativi del 97% della popolazione della Marsica, hanno deliberato la disponibilità a sostenere i costi del Tribunale», conclude il primo cittadino, «un fatto di assoluto rilievo, in una situazione di grave difficoltà delle finanze pubbliche locali. Da sottolineare che secondo una prima valutazione, ma già attendibile, si evince che i costi a carico dei Comuni sarebbero assolutamente sostenibili, inferiori ai tre euro per residente, all'anno. E se la Regione partecipasse alla spesa, come auspichiamo, l’onere a carico dei Comuni sarà ovviamente ancora inferiore. È fuori dubbio che Comuni, Provincia e Regione possano stipulare da subito una Convenzione con il Governo: non occorrono modifiche legislative, né pronunciamenti delle Camere e nemmeno deliberazioni del Governo. La Convenzione è un atto amministrativo quindi immediatamente realizzabile».

Il sindaco De Angelis ha consegnato alla Commissione regionale la bozza della Convenzione auspicando che si possa andare immediatamente ad un costruttivo confronto anche con il Governo.

«Da tutti i soggetti auditi», ha detto il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, «è stata ribadita la contrarietà all’ipotesi della soppressione attraverso argomentazioni proposte che hanno consentito interessanti riflessioni, segnalando la volontà di stringere i rapporti territoriali e trovare una vera condivisione sul destino della giustizia regionale. La Commissione lavora per addivenire ad una proposta che contempli la salvaguardia di tutti tribunali – dice Di Pangrazio – Questo è il nostro auspicio e le audizioni servono proprio a suffragare con dati, numeri, oggettività, la proposta che dovremo avanzare al Ministro della Giustizia alla fine del percorso. Tra queste è emersa la necessità di chiedere al Ministero di fornire dati sulle economie ottenute nelle realtà dove i tribunali sono già stati accorpati. In generale ho ribadito il concetto secondo cui deve esserci una convenienza per lo Stato e per il territorio nel riorganizzare il sistema giustizia, altrimenti diremo con chiarezza che non ne vale la pena. Se attorno ai tribunali, che tra l’altro hanno un buon indice di produttività, sono già esistenti servizi che creano lavoro ed occupazione, sopprimerli costringerebbe il Pubblico a trovare risorse per creare occupazione in aree dove invece abbiamo già fatto investimenti».