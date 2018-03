Occupazione e sanità, la propaganda (elettorale) ancora a spese nostre

ABRUZZO. La Regione dice e soprattutto la Regione fa un sacco di pubblicità pagata -come nelle migliori tradizioni- con soldi pubblici.

Sulle carte figura come comunicazione istituzionale ma di fatto è palesemente e smaccatamente comunicazione politica (per questo dovrebbe essere a carico dei partiti), ma in questo caso è propaganda -persino elettorale- visto il momento in cui esce.

Fin qui purtroppo nulla di nuovo, nulla è cambiato rispetto al passato: si è sempre fatto così (male) e anche così si sono spesi i soldi pubblici.

La Regione targata D’Alfonso ha voluto ripercorrere gli schemi già adottati in altre occasioni e già sperimentati in questa legislatura ed in altre passate (la modalità è stata anche già sanzionata in occasione del referendum) ma questa volta ad attirare di più sono i contenuti dei messaggi che colpiscono il cittadino.

I manifesti 6x3 per ora sono stati avvistati nella frentania ma ben presto si diffonderanno a macchia d’olio in tutta la regione.

E’ giusto premettere che nella “comunicazione istituzionale” rientrano tutti quei messaggi di “pubblica utilità” per il cittadino (esempio: scadenze pagamenti tasse, novità normative, possibilità di agevolazioni e finanziamenti, nuovi servizi, informazioni su mobilità, trasporto pubblico e molto altro) e la legge prevede la possibilità -ed in alcuni casi l’obbligo- per le istituzioni pubbliche di fare comunicazione istituzionale. La comunicazione politica è per lo più fatta di slogan e riguarda sempre presunti meriti da ascrivere ad una parte politica temporaneamente al vertice di una amministrazione ed è molto facile da riconoscere perchè porta l’acqua più al mulino del politico o partito e molto meno al cittadino.

Tra i manifesti avvistati uno sarebbe sui 190 milioni di euro per i 5 km della Fondovalle Sangro (da fare); noi non l’abbiamo visto ma non facciamo fatica a crederci.



Detto questo il primo manifesto recita: «in 3 anni creati 53mila posti di lavoro, l’Abruzzo passa da 459mila occupati a 512mila del 2017». Numeri, si dirà, dunque, incontrovertibili e veri.

Un tempo.

Oggi la stessa giunta regionale parlando a nome della “istituzione Regione” sui manifesti scrive 53mila posti in più mentre nel ducumento di programmazione regionale scrive 26mila posti dal 2014.

Di certo ci sarà una spiegazione “logica” per far andare d’accordo questi numeri all’apparenza inconciliabili sta di fatto che pure quelli a ribasso sono stati criticati in consiglio regionale.



Al tal proposito Sara Marcozzi (M5s) spiegò che erano stato presi i dati trimestrali migliori per far apparire una realtà inesistente parlando di menzogne e citando 1984 di George Orwell.

L’Istat dal 1 gennaio 2014 a dicembre 2016 sancisce che l’Abruzzo ha perso 15mila posti di lavoro e la stima al 31 dicembre 2017 di sicuro ancora non c’è. Ieri l’Istat ha fatto appena in tempo a fornire i dati aggregati nazionali a novembre 2017 ma può darsi pure che la “Regione Veloce” li abbia già avuti e calcolati in qualche modo anche prima della fine dell’anno e dell’Istat.

Oltre i numeri ci sarebbe pure da parlare della qualità di questi “occupati” che per la maggior parte sono a tempo determinato e magari calcolati pure più volte e ad oggi “occupati” non è più sinonimo di “posti di lavoro”.

Permane invece l'anomalia di un sito istituzionale che segnala la pagina Facebook e Twitter personale del presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, a confondere ulteriormente ogni distinzione tra istituzione e politico.

Di sicuro il messaggio, vero o falso, che sia è pagato con soldi pubblici pur essendo un messaggio politico (ed infatti è usato in campagna elettorale).



Non paia strano che i manifesti siano apparsi nella Frentania, bacino elettorale dell’assessore al bilancio e alla sanità, Silvio Paolucci, che infatti ne sfodera almeno altri due.

Il secondo è sulle belle cose fatte all’ospedale di Lanciano: «oltre 12 milione di investimenti»…. e «12 milione» su un 6x3 risulta proprio insostenibile e superficiale ma racconta molto del committente, in questo caso aiutato con i soldi pubblici.

Per disorientare ci sono ben due loghi del Pd (melius abundare…) per chi non si fosse accorto del primo, ma in basso a destra non sfugge il sito istituzionale della sanità della Regione Abruzzo. Cioè Paolucci, ancora lui.

Eppure dopo quasi 4 anni quello che si riesce a scrivere sono 4 “risultati” futuri tra lavori in corso, gara in corso e lavori che inizieranno….

Chi ha commissionato il manifesto e chi lo ha pagato: Pd o Regione Abruzzo e in quale parte?

BRAVISSIMI IN SANITA’

Manifesto di sicuro pagato interamente con soldi pubblici anche quello più pesante che comunica agli ignari cittadini l’uscita dal commissariamento della sanità e aver risanato il debito pregresso di 780mln di euro.

Paolucci in questi anni ha utilizzato a proprio piacimento l’ufficio stampa istituzionale trasformandolo in ufficio politico cioè per sfornare solo per le notizie che riteneva a lui utili diffondere, non avvertendo invece l’obbligo di far conoscere anche altre informazioni di estremo valore pubblico che gli abruzzesi avrebbero avuto il diritto di conoscere anche se per lui politicamente spiacevoli.



Lo stesso criterio utilizzato con i manifesti dove la verità parziale riportata, di fatto, è l’opposto di quella “completa”: è vero che siamo fuori dal commissariamento ma è anche vero che nessuno se n’è accorto: non ci sono stati benefici nè miglioramenti dei servizi sanitari dopo tagli netti e pesanti degli anni scorsi.

Si promettevano meno tasse con l’uscita dal commissariamento e pure questa cosa è stata dimenticata...

La cosa che però risulterebbe insostenibile (anche se non fosse pagata con soldi pubblici) è il messaggio di aver risanato 780 mln di euro accumulati dagli amministratori “cattivi” di prima.



Ma è mai possibile sostenere una cosa del genere? Certo Paolucci lo ha già fatto svariate volte in interviste e conferenze stampa.

Ma se una famiglia ha 10mila euro di debiti perchè ha acquistato un’auto nuova e poi per pagarla si fa un mutuo, secondo voi quella famiglia il debito da 10mila euro ce l’ha ancora oppure no?

Lo capirebbe persino un bambino che «ripianare» un debito con un mutuo è una barzelletta che avrebbe meritato l’espulsione immediata da qualunque facoltà di economia e commercio, invece l’assessore Paolucci -che sul curriculum dice di essersi laureato alla Bocconi- fa scrivere a pagamento che è stato così bravo da far sparire il debito senza dire di aver incastrare gli abruzzesi con un mutuo per i prossimi 20 anni per pagare i bagordi passati mai puniti adeguatamente da alcun giudice.

Eppure anche questa enormità passa in secondo piano se si ricorda che in un solo anno la sanità amministrata da Paolucci a giugno aveva prodotto 45 mln di euro di disavanzo ed allora si stimava in 90 milioni il disavanzo a fine 2017.



Aspettiamo di conoscere i dati reali e definitivi del 2017, insieme all’ultimo verbale del tavolo di monitoraggio, per poter confermare la candidatura di Paolucci a peggior assessore al Bilancio e alla sanità di sempre della Regione Abruzzo.

a.b.

PS. Nel frattempo il direttore del dipartimento salute e Walfare, Angelo Muraglia, ha lasciato, per ora preferendo ritornare nello staff del manager Asl Chieti Flacco invece che al pronto soccorso di Vasto dove sarebbe in organico. Nel frattempo è stato pubblicato un nuovo avviso per scegliere il sostituto ma hanno fatto domanda solo due persone: Alfonso Mascitelli e Angelo Muraglia.

A parte la candidatura del politico Mascitelli risulta singolare che per un avviso nessuno dei dirigenti interni abbia voluto tentare la “sorte”.

Una stranezza che di certo ha delle spiegazioni ben precise ma non fa pensare nè ad un ambiente di lavoro disteso nè ad una mansione ordinaria che permetta di dormire tranquilli la notte.